dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.11.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Nein zu Änderungen an Dialysevergütung in Kalifornien erfreut FMC

BAD HOMBURG - Ein abgelehntes Bürgerbegehren zur Dialyseversorgung im US-Bundesstaat Kalifornien sorgt bei Fresenius Medical Care (FMC) für Erleichterung - und für einen Kurssprung der Aktie.



Das Papier zog am Mittwochmorgen in der Spitze fast um 10 Prozent an.

ROUNDUP 2: Adidas optimistischer für Gewinn - Westeuropa bremst

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Adidas kann erneut beim Gewinn auftrumpfen. Nach einem starken dritten Quartal hob der Konzern am Mittwoch seine Prognose für 2018 an. Allerdings wird der Nike- und Puma-Konkurrent von einem lahmenden Geschäft in Westeuropa gebremst, wo Adidas dem nachlassenden Hype nach früheren Schuh-Bestsellern wie Stan Smith oder Superstar nicht schnell genug etwas entgegensetzen konnte.

ROUNDUP 2: BMW fährt nach Gewinneinbruch auf Sicht

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW stellt sich nach einem Gewinneinbruch weiter auf Probleme ein. Nach einem bisher holprig verlaufenen Jahr wollte das Management des Dax-Konzerns auch für 2019 keine Entwarnung geben - zahlreiche Risiken wie der Brexit, internationale Handelskonflikte oder härtere Abgasstandards könnten auch im kommenden Jahr zum Tragen kommen, sagten Vorstandschef Harald Krüger und Finanzvorstand Nicolas Peter am Mittwoch in München. Im dritten Quartal gab es einen Vorgeschmack, insbesondere die so wichtige Autosparte schnitt noch schwächer ab als nach der Gewinnwarnung im September gedacht.

ROUNDUP 2: Munich Re verkraftet hohe Schäden im Sommer - Aktie sackt ab

MÜNCHEN - Hohe Katastrophenschäden im Sommer haben den weltgrößten Rückversicherer Munich Re nicht aus der Bahn geworfen. Nach dem schweren Katastrophenjahr 2017 soll der Überschuss 2018 weiterhin auf 2,1 bis 2,5 Milliarden Euro steigen. Und der scheidende Finanzvorstand Jörg Schneider bleibt zuversichtlich, die obere Hälfte der Spanne zu erreichen. Das liegt auch an der Düsseldorfer Erstversicherungstochter Ergo. Angesichts möglicher weiterer Katastrophen warnte Schneider jedoch: "Es ist noch zu früh zum Feiern."

ROUNDUP: Hurrikan und Rohstoffpreise belasten Symrise - Aktie gibt nach

HOLZMINDEN - Der Hurrikan Florence und höhere Rohstoffkosten haben auf die Gewinne des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise gedrückt. Zudem steckt der MDax-Konzern viel Geld in den Ausbau der Produktion. Dazu hat er auch allen Grund: Die Nachfrage der Kosmetik- und Lebensmittelindustrie bleibt hoch. Daher blickt Konzernchef Heinz-Jürgen Bertram nun noch optimistischer auf die Umsatzentwicklung im laufenden Jahr.

ROUNDUP: Norma Group von höheren Rohstoffkosten belastet - Aktie aber obenauf

MAINTAL - Der Verbindungstechnik-Spezialist Norma Group ist im dritten Quartal von höheren Rohstoffkosten gebremst worden. Die operative Marge kam wie bereits vom Unternehmen in der Gewinnwarnung vom Juli angedeutet deswegen unter Druck. Aber beim Wachstum kommt der Zulieferer für die Autoindustrie und die Landwirtschaft weiter ordentlich voran, wie das MDax -Unternehmen am Mittwoch in Maintal mitteilte.

ROUNDUP: Osram will mittelfristig wieder stärker wachsen - Umsatzziel verschoben

MÜNCHEN - Der Lichtkonzern Osram will durch die Neuaufstellung mittelfristig wieder stärker wachsen. Zudem soll das Unternehmen in den kommenden fünf Jahren unabhängiger vom aktuell vorherrschenden Automobilgeschäft werden. Dieses schwächelt derzeit und war mitverantwortlich für einen Gewinnrückgang im vergangenen Geschäftsjahr.

ROUNDUP: Axel Springer wird optimistischer dank Digitalgeschäft

BERLIN - Das Onlinegeschäft mit Job- und Immobilienportalen treibt das Wachstum des Medienhauses Axel Springer weiter an. Aufgrund der guten Entwicklung traut sich der Konzern beim bereinigten Ergebnis je Aktie im Gesamtjahr nun mehr zu. An der Börse drehte die Aktie nach anfänglichen Gewinnen zuletzt jedoch mit knapp 1 Prozent ins Minus.

ROUNDUP: Scout24 wächst kräftig und bestätigt Ziele - Aktie startet Erholung

MÜNCHEN - Der Wohnungsmarkt boomt, der Gebrauchtwagenhandel brummt und dem Marktplatzbetreiber Scout24 gibt das kräftig Aufwind. Mit seinen Onlineportalen Immobilienscout24 und Autoscout24 hat das Unternehmen im dritten Quartal ordentlich zugelegt. Vor allem der Ausblick überzeugt Analysten und beflügelt die Scout24-Aktie.

ROUNDUP 2: Fraport verdient im Chaos-Sommer überraschend gut - Aktie legt zu

FRANKFURT - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat trotz des Chaos-Sommers in der Luftfahrt überraschend gut verdient. Dank stark gestiegener Passagierzahlen legten Umsatz und Gewinn im dritten Quartal kräftig zu. Allerdings gingen die Einzelhandelsumsätze in den Terminals zurück. Für das laufende Jahr sieht Fraport-Chef Stefan Schulte den Konzern auf Kurs zu seinen Jahreszielen. An Deutschlands größtem Airport rechnet er weiterhin mit mehr als 69 Millionen Fluggästen. Für die ersten zehn Monate steht bereits ein Plus von acht Prozent zu Buche.

ROUNDUP: Delivery Hero begeistert mit rasantem Wachstum und höherer Prognose

BERLIN - Der Essenslieferant Delivery Hero profitiert weiterhin vom weltweit wachsenden Appetit der Kunden. Nach einem starken dritten Quartal hob das Berliner Unternehmen nun seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. An der Börse konnte Delivery Hero damit - zumindest am Berichtstag - auch die Sorgen wegen seiner verschobenen Gewinnpläne zerstreuen. Der Aktienkurs zog am Mittwoch zeitweise um fast 13 Prozent an. Am frühen Nachmittag notierten die Papiere noch etwas mehr als 7 Prozent im Plus

Weitere Meldungen

-Krise bei Kettcar-Hersteller Kettler spitzt sich weiter zu

-KfW sieht sich auf Weg zu starkem Gesamtjahr

-Mobilfunkstandard 5G: Bund will Auflagen für Betreiber verschärfen

-CME Group verlagert Repo-Geschäft nach Amsterdam

-EU-Kommission will Ausweitung des Fischfangs in Nordsee und Atlantik

-Konflikt um Hambacher Forst: Grüne und BUND fordern Schlichtung

-Studie: Autohändler werden an Bedeutung verlieren

-Axa steigert Umsatz - starker Zuwachs in Italien

-Spaniens Regierung kontert umstrittenes Urteil zugunsten der Banken

-Urteil in Spanien erspart Banken Milliarden-Rückzahlung an Kunden

-Zukauf treibt Schuldenstand von Energiekonzern Enel weiter

-ROUNDUP/Drohendes Fahrverbot in Köln: Handwerkskammer fordert neue Messungen

-Studie: Dax-Konzerne bleiben trotz Gegenwinds auf Kurs

-Quotensieg im Doppelpack: Das Erste liegt mit seinen Serien vorn

-ROUNDUP: Brenntag verdient dank Nordamerika und Europa mehr - Aktie gibt nach

-Auf Boden geschlafen? Ryanair entlässt Crew wegen 'gestellten Fotos'

-Chef der Aufzugssparte von Thyssenkrupp vor der Ablösung

-Koenig & Bauer setzt aufs vierte Quartal - Kunden verschieben Auslieferungen

-Schokohersteller Barry Callebaut legt kräftig zu

-Verbände: Länder müssen sich mehr um nachhaltigen Verkehr bemühen

-ROUNDUP/Nächstes Ziel New York: Flixbus macht Tempo bei US-Expansion

-ROUNDUP: Suche nach Fachkräften treibt Xing-Geschäft weiter an

-ROUNDUP: Gutscheine liegen vorn - Weihnachtsgeschäft läuft an

-Daimler kann Mercedes-Benz-Absatz nach Monaten der Flaute wieder steigern

-EnBW erhöht Strom- und Gaspreise zum Jahreswechsel

-Windkraftanlagenhersteller Vestas setzt auf pralle Auftragsbücher

-ROUNDUP: Frust und Enttäuschung - Hunderte VW-Besitzer klagen in MV

-Handelskonzern Ahold Delhaize erhöht Prognose für Kapitalzufluss - Aktie steigt

-Opel testet Elektro-Infrastruktur für das Jahr 2035

-ROUNDUP 2: Niedrigwasser im Rhein lässt auch Tankstellen leerlaufen

-Credit Agricole steigert Gewinn deutlich - Gute Geschäfte mit Unternehmen

-Patent auf Langhals-Brokkoli widerrufen - Gegner: 'wichtiger Erfolg'

-ROUNDUP: Super RTL will digital auf die Überholspur

-Autozulieferer Schaeffler hat nach Gewinneinbruch Kosten im Blick

-Klimaforscher: Kohlekommission sollte nicht nur aufs Enddatum gucken

-Probleme an belgischen Atommeilern machen Engie zu schaffen

-ROUNDUP: VW-Aufsichtsrat plant Neuausrichtung für Emder Werk

-Hochtief profitiert bereits vom Albertis-Zukauf - Gewinnsprung°

