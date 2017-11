dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.11.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: BMW im dritten Quartal spürbar gebremst - Aktie fällt

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW wird zunehmend von einem schwächeren Absatzwachstum sowie hohen Investitionen gebremst.



Nachdem die weltweiten Auslieferungen bei den Marken BMW, Mini und Rolls Royce im dritten Quartal nur um gut ein Prozent kletterten und Wechselkurse belasteten, musste der Dax-Konzern sein Tempo etwas drosseln.

ROUNDUP: EU-Kommission will Auto-Emissionen um 30 Prozent drücken

BRÜSSEL - Europas Autohersteller sollen nach einem Vorschlag aus der EU-Kommission bis zum Jahr 2030 den Ausstoß schädlicher Klimagase um weitere 30 Prozent senken. Bis 2025 ist eine Minderung um 15 Prozent als Zwischenetappe geplant. Diese Zahlen wurden der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag aus informierten Kreisen bestätigt. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Bündnis von Unternehmen fordert Kohleausstieg

BONN/KÖLN - Kurz nach dem Start der Weltklimakonferenz in Bonn und mitten in den laufenden Jamaika-Gesprächen machen sich namhafte deutsche Unternehmen für einen Ausstieg aus der Kohleenergie stark. Rund 50 Konzerne, Wirtschafts- und Ökoverbände appellieren an die künftige Bundesregierung, einen "verlässlichen und sozialverträglichen Ausstiegspfad bei der Kohleverstromung" festzulegen. Das berichtete "Spiegel online" am Dienstag. Zu den Firmen gehören unter anderem Siemens , SAP , Deutsche Telekom , Metro und Aldi Süd. Die Stiftung "2 Grad - deutsche Unternehmen für den Klimaschutz" - bestätigte den Bericht.

ROUNDUP: Siemens erwägt Job-Verlagerung nach Ostdeutschland

MÜNCHEN - Der Elektrokonzern Siemens erwägt beim geplanten Stellenabbau in der Kraftwerkssparte auch die Verlagerung von Arbeitsplätzen nach Ostdeutschland. Am Ende des Tages werde es darauf ankommen, eine gewisse Solidarität zwischen Beschäftigten und Anteilseignern zu schaffen, hieß es am Montagabend aus Konzernkreisen.

Siemens Gamesa will nach schwachem Geschäftjahr 6000 Stellen streichen

ZAMUDIO - Der Windturbinenhersteller Siemens Gamesa leidet unter einem schwierigen Marktumfeld und einem steigenden Preisdruck für Windenergieanlagen an Land. Im vergangenen Geschäftsjahr (per Ende September) musste das Unternehmen trotz steigender Umsätze einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen. Das Unternehmen, dass aus dem Zusammenschluss durch das Siemens-Windenergiegeschäft sowie dem spanischen Konkurrenten Gamesa entstanden ist, will nun tausende Stellen streichen.

ROUNDUP 2: Übernahmepläne von Fortum für Uniper nehmen Fahrt auf

DÜSSELDORF/HELSINKI - Der finnische Energiekonzern Fortum treibt seine Übernahmepläne für den Kraftwerksbetreiber Uniper voran. Das Unternehmen legte am Dienstag das offizielle Angebot vor. Wie bereits bekannt will der Konzern insgesamt 22 Euro je Aktie zahlen, wie es in einer Mitteilung von Fortum hieß. Dabei bekräftigten die Finnen, das Angebot nicht erhöhen zu wollen. Uniper-Aktionäre können ab sofort ihre Aktien bis zum 16. Januar 2018 andienen. Die Aktie verliert am Vormittag 0,4 Prozent auf 23,80 Euro, was immer noch deutlich über der Offerte Fortums liegt.

ROUNDUP: USA geben vorerst kein grünes Licht für Biotest-Deal - Aktie fällt

DREIEICH - Die Biotest-Übernahme durch die chinesische Creat Group ist in den USA aufgrund von Sicherheitsbedenken ins Stocken geraten. Der zuständige Ausschuss der US-Regierung zur Kontrolle von Auslandsinvestitionen (CFIUS) habe angekündigt, den Deal nicht abschließend freigegeben zu können, teilten beide Unternehmen am Dienstag mit. Nun soll es einen neuen Anlauf bei der US-Behörde geben.

ROUNDUP: Dialog Semi kann mit Quartalsbilanz Anleger nicht überzeugen

LONDON - Der Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor hat für ein drittes Quartal einen Rekordumsatz erzielt und rechnet mit einer unverändert starken Nachfrage. Anleger schicken die Aktie dennoch auf Talfahrt. Zum einen waren die Titel von den Übernahmegerüchten in der US-Halbleiterindustrie die vergangenen Tage stark angetrieben worden. Zum anderen zeigten sich Analysten und Händler von den Erwartungen fürs vierte Quartal wenig überzeugt. Der Optimismus des Managements konnte hier nicht gegen halten.

ROUNDUP: Osram prüft 'alle Optionen' für schwächelndes Leuchtengeschäft

MÜNCHEN - Der Beleuchtungshersteller Osram will seinen Konzernumbau in hohem Tempo fortsetzen: Das Münchner Traditionsunternehmen will einerseits im nächsten Jahr ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Autozulieferer Continental gründen, das High-Tech-LEDs und Sensoren für Autos herstellen soll. Und andererseits prüft Vorstandschef Olaf Berlien "alle Optionen" für das vor allem in den USA schwächelnde Geschäft mit Beleuchtung für Bürogebäude, Fabriken und Straßen.

Gewinn bei VW-Großaktionär Porsche steigt stark

STUTTGART - Die guten Zahlen bei Volkswagen sorgen auch für satte Gewinne beim Hauptaktionär Porsche SE . Das Konzernergebnis nach Steuern lag nach den ersten drei Quartalen des Jahres bei rund 2,2 Milliarden Euro - ein gutes Drittel mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres, wie die Porsche Automobil Holding am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Zwischen 2,1 und 3,1 Milliarden Euro sollen es am Ende des Jahres insgesamt sein, an der Prognose hat sich aktuell nichts geändert. Im vergangenen Jahr hatte die Holding 1,37 Milliarden Euro Gewinn nach Steuern verbucht.

ROUNDUP: Auslandstöchter schieben Hochtief-Gewinn kräftig an

ESSEN - Der Baukonzern Hochtief hat dank weiterhin glänzender Geschäfte seiner Auslandstöchter in den ersten neun Monaten einen Gewinnsprung geschafft. Auch das Europa-Geschäft entwickelte sich deutlich besser als im Vorjahreszeitraum. Zudem profitierte die mehrheitlich zum spanischen Baukonzern ACS gehörende Gesellschaft von höheren Margen, wie sie am Dienstag mitteilte.

ROUNDUP: Rheinmetall wird etwas zuversichtlicher - Werksschließung belastet

DÜSSELDORF - Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat im dritten Quartal von besseren Geschäften mit Munition, Panzern und Autoteilen profitiert. Auf Jahressicht wird der Vorstand des MDax-Konzerns nun auch etwas zuversichtlicher und sieht mehr Aufwind bei der Profitabilität. Die operative Marge (Ebit) dürfte nun leicht über der bisher angestrebten Marke von 6,5 Prozent liegen, vor allem weil es in der Rüstungssparte besser aussieht.

ROUNDUP: Zalando rutscht in die roten Zahlen und kappt Margenprognose

BERLIN - Die anhaltend hohen Investitionen in den Ausbau seines Geschäfts fordern beim Onlinemodehändler Zalando ihren Tribut. Im dritten Quartal rutschte das Unternehmen in die roten Zahlen, auch für das Gesamtjahr zeigte sich der MDax -Konzern pessimistischer in Bezug auf seine Profitabilität. Auf der anderen Seite wächst Zalando rasant und gewinnt stetig neue Kunden hinzu. Der geplante Einstieg ins Kosmetikgeschäft soll ab dem kommenden Jahr zusätzliches Wachstum bringen. Zalando werde mit Schönheitsartikeln hoffentlich ein ähnlich großes Potenzial erreichen wie einst mit Mode, sagte Vorstand Rubin Ritter am Dienstag.

^ Weitere Meldungen

