dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.09.2020 - 15.15 Uhr

Munich Re fordert staatlichen Risikopool für Pandemieschäden

MÜNCHEN - Der Rückversicherer Munich Re hat seine Forderung nach einem staatlichen Risikopool für Risiken durch künftige Pandemien erneuert.



Für systemische Risiken wie eine Pandemie brauche es systematische Gegenmaßnahmen um nicht versicherbare Risiken tragbar zu machen, sagte Vorstandsmitglied Torsten Jeworrek am Montag in München.

Biontech testet Impfstoff-Kandidaten nun auch in Deutschland

MAINZ - Das Biopharma-Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer dürfen ihren möglichen Corona-Impfstoff nun auch in Deutschland testen. Das Paul-Ehrlich-Institut habe die Erlaubnis dazu erteilt, teilte Biontech am Montag mit. Die weltweite Studie zu dem möglichen Impfstoff mit bis zu 30 000 Teilnehmern hatte Ende Juli begonnen. Für die klinische Untersuchung der Phasen II/III - mit dem Ziel einer Überprüfung der Wirksamkeit sowie möglicher Nebenwirkungen und der Bestimmung der geeigneten Dosis - war der Wirkstoff BNT162b2 als Hauptkandidat ausgewählt worden. Bis Montag haben sich den Angaben zufolge bereits 25 000 Testpersonen an der Studie beteiligt.

Munich Re kommt bei Beirut-Explosion und Wirbelstürmen glimpflich davon

MÜNCHEN - Der Rückversicherer Munich Re ist bei den jüngsten Katastrophen abseits der Corona-Pandemie voraussichtlich glimpflich davongekommen. Auch die Entwicklung der Schäden infolge der Corona-Krise habe sich seit der Jahresmitte im Vergleich zu den ersten beiden Quartalen verlangsamt, teilte der Dax-Konzern am Montag in München mit. Im ersten Halbjahr hatte die Munich Re infolge der Pandemie Schäden von rund 1,5 Milliarden Euro verbucht. Vor allem der Ausfall von Großveranstaltungen schlug bei den Münchnern teuer zu Buche.

Betriebsratschef Osterloh: Volkswagen könnte E-Auto-Ziel früher erreichen

WOLFSBURG - Der Volkswagen -Konzern könnte beim Bau von E-Autos schneller vorankommen als geplant, sagte Betriebsratschef Bernd Osterloh in einem Interview mit der "Welt am Sonntag". Bislang hatte der Konzern vor, im Jahr 2023 eine Kapazität von einer Million produzierter Autos pro Jahr zu erreichen. Jetzt deutet Osterloh an, dass der Dax-Konzern schneller ans Ziel kommen könnte: "Wenn Tesla drei Fabriken aufbaut, in denen man zwischen 300 000 und 500 000 Autos bauen kann, dann reden wir von einer Stückzahl zwischen 900 000 und 1,5 Millionen", sagte er über den kalifornischen Hersteller von Elektroautos. "Das wollen wir 2023 auch erreichen, wahrscheinlich schon früher".

Evotec will 2021 neue Wachstumsstufe erklimmen

HAMBURG - Das Hamburger Biotech- und Forschungsunternehmen Evotec steht in den Startlöchern für eine neue Wachstumsphase. "Unsere Entwicklung wird nicht linear sein, sondern ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit dem Ausbau unserer Aktivitäten 2021 eine höhere Stufe erreichen werden", sagte Unternehmenschef Werner Lanthaler der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Montag. Große Hoffnungen setzt er auf neue Geschäftsfelder, "für die wir bisher in der Branche noch nicht bekannt waren".

ROUNDUP: Investorenprozess zur Dieselaffäre - VW und Anleger streiten weiter

In dem Verfahren geht es im Kern um die Frage, ob VW die Märkte rechtzeitig über den Skandal um Millionen von manipulierten Dieselmotoren informiert hat. Die Anleger werfen dem Management des Konzerns und der VW-Dachgesellschaft Porsche SE vor, sie zu spät über die finanziellen Risiken der im September 2015 bekanntgewordenen Abgasmanipulationen informiert zu haben. Aus ihrer Sicht hätten die finanziellen Risiken auch in den Finanzberichten zuvor stehen müssen.

Primark-Mutter AB Foods wird in Corona-Krise etwas optimistischer

LONDON - Die Wiedereröffnung aller Primark-Modeläden hat die Folgen der Corona-Krise beim Mischkonzern Associated British Foods (AB Foods) abgemildert. Im vierten Geschäftsquartal, das am 12. September zu Ende geht, sei das Geschäft in allen Konzernsparten besser gelaufen als erwartet, teilte der Primark-Mutterkonzern am Montag in London mit. Die Aktie legte in den ersten Handelsminuten deutlich zu. Weil die Modeläden infolge der Pandemie wochenlang geschlossen waren, erwartet das Management jedoch, dass der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie des Konzerns deutlich hinter den 137,5 Pence aus dem Vorjahr zurückbleibt.

Suez-Chef: Übernahme durch Veolia wäre schlecht für Frankreich

AUBERVILLIERS - Der französische Entsorger Veolia Environnement stößt bei seinem zweiten Anlauf zur Übernahme des Konkurrenten Suez auf heftigen Widerstand des umworbenen Unternehmens. Der vorgeschlagene Deal von Veolia sei ein Irrweg und schlecht für Frankreich, sagte Suez-Chef Bertrand Camus in einem Interview mit "Le Figaro" am Sonntag. Der ganze Vorhaben sei absurd.

ROUNDUP/Corona-Effekt: Lieferengpässe für Medikamente möglich

BONN - Verunsicherte Patienten, die in der Apotheke ihr Medikament nicht erhalten. Besorgte Ärzte, die von bestimmten Impfstoffen zu wenig zur Verfügung haben: Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Gesundheitsversorgung aus. Sie habe Lieferengpässe für einige - auch wichtige - Arzneimittel und Impfstoffe verschärft, beobachten manche Experten. So sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt, das Problem habe durch die Pandemie mit ihren Handelsbeschränkungen "extrem zugenommen". Die Herstellung von Arzneimitteln und Wirkstoffen ist spezialisiert und globalisiert, aus Kostengründen wird immer mehr etwa in China oder Indien produziert - das erweist sich nun als Problem.

ROUNDUP 2: Raketen aus Ottobrunn und vielleicht Startplatz in der Nordsee

OTTOBRUNN - Das bayerische Start-up Isar Aerospace startet die Produktion seiner Raketen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eröffnete am Montag die Produktionshallen in Ottobrunn, wo die 27 Meter langen Flugkörper entstehen sollen, die bereits im kommenden Jahr erstmals den Erdorbit erreichen sollen. Mitgründer und Unternehmenschef Daniel Metzler bestätigte den Zeitplan für die Rakete namens Spectrum, die bis zu 1200 Kilogramm Nutzlast in niedrige Erdorbits bringen soll, etwa Satelliten.

Weitere Meldungen

-Studie: Verbraucher wollen online über Datenschutz entscheiden

-Stromversorger sind sich beim Thema Smart Meter für alle nicht einig

-Spahn: Zuschauer-Rückkehr wird 'flächendeckend' gelingen

-'Wettbewerbsverzerrung': Kritik an ermäßigten Bahn-Tickets für Junge

-Kohlekraftwerk Mannheim darf Block 7 nicht vom Netz nehmen

-'FAZ': Philips geht Verkauf des Geschäfts mit Haushaltsgeräten an

-ROUNDUP: Nazi-Schatten auf Heckler & Koch

-Hunderttausende zu Flucht vor Taifun in Japan aufgerufen

-ROUNDUP 2: Feuerinferno und Hitzerekord in Kalifornien - Rettung per Helikopter

-Müller treibt Online-Ausbau voran - Filialen bleiben wichtig

-Julia Encke ist neue Feuilletonchefin der 'FAS'

-ROUNDUP: Höhere Reichweite für Digitalradio DAB+ lockt Privatradios an

-Berkshire Hathaway verkauft Paket an Wells-Fargo-Aktien

-Australische Agentur AAP startet zum Überleben Crowdfunding-Kampagne

-Technikmesse IFA 2021 wieder in vollem Umfang geplant

-Start für Regierungskommission zur Zukunft der Landwirtschaft

-Corona und Grippe: Ärztevertreter warnen vor Laborengpässen

-Proteste gegen Sparpläne des Autozulieferers Continental

-Gericht: E-Roller ist kein Rollstuhlersatz

-Verband Deutscher Reeder will aktiv am Klimaschutz mitarbeiten

-Nach Stromlücke Bußgeldverfahren gegen Energiehändler eröffnet

-Tesla-Zulieferer will Ausnahme für Sonntagsfahrverbot für LKW

-Ex-Bundesliga-Trainer Martin Schmidt neuer Sky-Experte°

