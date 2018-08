dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.08.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Umbau zahlt sich für Commerzbank aus - Firmenkundengeschäft mühsam

FRANKFURT - Die Commerzbank sieht sich nach zwei mageren Jahren auf Kurs zu einem Gewinnplus 2018. Vor allem im Geschäft mit Privatkunden läuft es gut, wie das Institut am Dienstag mitteilte.



Den Aktionären stellt die teilverstaatlichte Bank eine Dividende von 20 Cent je Aktie in Aussicht. Damit würde die Ausschüttung ebenso hoch ausfallen wie 2015, als der Dax-Konzern zum ersten und bisher einzigen Mal seit der Rettung durch den Staat in der Finanzkrise 2007/2008 seinen Anteilseignern etwas gezahlt hatte.

'Lex China': Bundesregierung plant höhere Hürden für Übernahmen

BERLIN - Chinesische Investoren greifen verstärkt nach deutschen Unternehmen - die Bundesregierung will nun zum Schutz von Wissen und kritischer Infrastruktur höhere Hürden dafür aufstellen. Derzeit befinde sich eine Reform der Außenwirtschaftsverordnung in der Ressortabstimmung mit den anderen Bundesministerien, teilte ein Sprecher von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Dienstag in Berlin mit. Wenn ein Investor aus einem Nicht-EU-Staat Anteile erwerben will an Unternehmen, die verteidigungsrelevant sind oder im Bereich ziviler sicherheitsrelevanter Technologien tätig, soll es künftig ab einem geplanten 15-Prozent-Anteil eine Investitionsprüfung geben. Bisher liegt der Wert bei 25 Prozent.

ROUNDUP: Kostenexplosion zerfleddert Gewinn der Deutschen Post - Aktie legt zu

BONN - Die Kostenexplosion im heimischen Brief- und Paketgeschäft macht der Deutschen Post schwer zu schaffen. Im zweiten Quartal brach der operative Gewinn der Kernsparte Post, E-Commerce, Parcel (PeP) um mehr als die Hälfte ein. Dass es insgesamt nicht ganz so schlimm lief, lag vor allem an den internationalen Eilsendungen von DHL Express und dem DHL-Frachtgeschäft. Sein Gewinnziel für 2018 hatte Post-Chef Frank Appel bereits im Juni gekappt. An seinen ehrgeizigen Gewinnplänen für 2020 will er aber nicht rütteln - auch wenn Analysten sie kaum für realistisch halten.

Rückschlag für Ex-Aktionäre der Postbank im Streit mit Deutscher Bank

FRANKFURT - Die Chancen von ehemaligen Postbank-Aktionären auf eine Nachzahlung durch die Postbank-Käuferin Deutsche Bank sind nach Einschätzung des Frankfurter Geldhauses geschwunden. "Neben der Staatsanwaltschaft Frankfurt haben nun auch die Staatsanwaltschaften Köln und Bochum die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen u.a. Verantwortliche des Deutsche-Bank-Konzerns abgelehnt", erklärte ein Sprecher der Deutschen Bank am Dienstag. "Die Deutsche Bank sieht sich hierdurch in ihrer Rechtsauffassung bestätigt."

Daimler legt Aktivitäten im Iran vorerst auf Eis

STUTTGART - Angesichts der US-Sanktionen gegen den Iran legt der Autobauer Daimler seine Pläne für das Land vorerst auf Eis. "Wir haben unsere ohnehin eingeschränkten Aktivitäten im Iran nach Maßgabe anwendbarer Sanktionen bis auf weiteres eingestellt", hieß es in einer Stellungnahme vom Dienstag. Zuvor hatten "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" darüber berichtet. Die weiteren Entwicklungen würden aber genau beobachtet, erklärte Daimler.

ROUNDUP: Schaeffler bestätigt Ziele dank Industriesparte - Aktie erholt sich

HERZOGENAURACH - Gute Geschäfte in China haben dem Auto- und Industriezulieferer Schaeffler im zweiten Quartal Rückenwind beschert. "In einem anhaltend herausfordernden Umfeld sind wir auf Kurs, unsere Ziele für das Jahr 2018 zu erreichen. Das Ergebnis wurde dabei insbesondere von der guten Performance der beiden Sparten Automotive Aftermarket und Industrie getrieben", kommentierte Konzernchef Klaus Rosenfeld die am Dienstag vorgelegten Zahlen.

ROUNDUP: Kraftwerksbetreiber Uniper will noch stärker auf Gas setzen

DÜSSELDORF - Der Kraftwerksbetreiber Uniper will angesichts der Kohlediskussion künftig noch stärker auf Gas bauen. "Gas ist ein Wachstumsmarkt weltweit", sagte Finanzvorstand Christopher Delbrück am Dienstag auf einer Telefonkonferenz anlässlich der Halbjahresbilanz. Uniper suche daher gezielt nach Möglichkeiten, das Geschäft auszubauen. So soll zum Beispiel der Standort Scholven in Gelsenkirchen perspektivisch auf Gas umgestellt werden. Zunächst soll eine Kraft-Wärme-Anlage neu gebaut werden, die die bisherige Erzeugung aus Kohle ergänzen und später ganz ersetzen soll. Einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag will Uniper Delbrück zufolge investieren.

ROUNDUP: Beiersdorf traut sich mehr Wachstum zu

HAMBURG - Sommer, Sonne, Beiersdorf : Gut laufende Geschäfte mit Sonnencreme und Deodorants, ein Höhenflug bei Luxuskosmetik und eine starke Nachfrage nach Klebern von Tesa geben dem Konsumgüterkonzern Schubkraft. Nach einer starken ersten Jahreshälfte schraubte der Nivea-Hersteller am Dienstag seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr hoch. An seiner Ergebnisprognose hielt der Dax-Konzern hingegen fest. Höhere Rohstoffpreise und die Währungen dürften auch im zweiten Halbjahr belasten.

^

Weitere Meldungen

-Zalando zeigt sich leicht pessimistischer für 2018

-ROUNDUP: Deutsche Piloten bereiten Streik bei Ryanair vor

-Grammer verdient mit Nutzfahrzeug-Sitzen glänzend

-Kohlefaserspezialist SGL Carbon schreibt schwarze Zahlen

-Autozulieferer ElringKlinger wächst - Hohe Kosten schmälern Gewinn

-Lufthansa stoppt weitgehend Abfertigung in Frankfurt

-Kein Frieden bei Ryanair - Deutsche Piloten vor Streik

-Dürreschäden in Österreich auf Rekordhoch von 210 Millionen Euro

-Kieler Minister fordert Kosten-Drittelung bei Diesel-Nachrüstungen

-ROUNDUP: Kieler Minister für Kosten-Drittelung bei Diesel-Nachrüstungen

-Studie: Ferrari macht 69 000 Euro Gewinn pro Auto

-ROUNDUP: Medigene rechnet mit weniger Verlust im Gesamtjahr - Aktie legt zu

-Heidelberger Druckmaschinen kommt dank Digitalgeschäft und Abo-Modellen voran

-Energieversorger EWE will Türkei-Geschäft verkaufen

-Prora-Investor meldet Insolvenz an

-ROUNDUP: HVB-Mutter Unicredit steigert Gewinn mehr als erwartet - Aktie legt zu

-Prora-Investor meldet Insolvenz an

-Commerzbank verdient operativ mehr als erwartet

-Tengelmann steigert Umsatz dank Kik und Obi

-ROUNDUP/Studie: Gebrauchte Diesel gehen als Schnäppchen ins Ausland

-Sex-Shops machen kaum noch Umsatz mit Pornos

-Auch Genossenschaftsbanken starten mobiles Bezahlen per Smartphone

-Export-Studie: Gebrauchte Diesel gehen als Schnäppchen ins Ausland

-Autozulieferer ElringKlinger rechnet erstes Halbjahr ab

-S21-Bohrmaschine 'Suse' in Stuttgart zu sehen

-Frankfurter Flughafen wieder freigegeben

-Strabag baut Bahnstreckenabschnitt in Niedersachsen

-Flughafen Frankfurt wegen Polizeieinsatz geräumt

-Deutsche Post leidet unter Kostenexplosion im Brief- und Paketgeschäft°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/fba