dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.06.2019 - 15.15 Uhr

Italien zu Fiat-Renault-Streit: Frankreich macht keine gute Figur

ROM - Die italienische Regierung hat nach der geplatzten Fusion der Autokonzerne Fiat Chrysler (FCA) und Renault nachgelegt und die französische Regierung für das Scheitern verantwortlich gemacht.



"Es ist der Interventionismus des Staates, der diese Operation hat scheitern lassen. Selbst Renault war nicht so zufrieden mit dem Interventionismus des französischen Staates", sagte Vize-Regierungschef und Wirtschaftsminister, Luigi Di Maio, am Freitag in einem Radiointerview. "Frankreich hat keine gute Figur gemacht."

Audi-Verkäufe schrumpfen weiter

INGOLSTADT - Audi hat auch im Mai deutlich weniger Autos verkauft als vor einem Jahr. Hatte bisher die Umstellung auf den Abgasgasstandard WLTP die Verkäufe in Europa gebremst, sind es jetzt Modellwechsel in China und den USA, wie Audi am Freitag in Ingolstadt mitteilte. Im Mai lieferte die VW -Tochter 152 000 Autos an Kunden aus und blieb damit 5,4 Prozent unter dem Vorjahreswert.

ROUNDUP: Novartis-Pharmachef Hudson wird neuer Konzernchef von Sanofi

PARIS - Der französische Pharmakonzern Sanofi bekommt einen neuen Chef. Paul Hudson wird Olivier Brandicourt an der Spitze des Unternehmens ablösen, der in Rente geht, wie der Konzern am Freitag in Paris mitteilte. Der Verwaltungsrat habe dies am Vortag einstimmig entschieden. Hudson soll den neuen Posten am 1. September übernehmen. Der Manager war zuletzt Chef der Pharmasparte von Novartis und Mitglied des Managements des Schweizer Biotechnologie- und Arzneimittelriesen. Der 51-Jährige war 2016 vom schwedisch-britischen Pharmakonzern Astrazeneca zu Novartis gewechselt.

'FT': Google strebt Ausnahme von Huawei-Verbot an

WASHINGTON - Google strebt laut einem Zeitungsbericht eine Erlaubnis der US-Regierung an, weiter mit dem chinesischen Huawei-Konzerns im Geschäft zu bleiben. Dabei gehe es vor allem darum, Huawei-Smartphones mit dem Google-Betriebssystem Android versorgen zu dürfen, schrieb die "Financial Times" am Freitag. Der Internet-Konzern argumentiere, dass ein Ende der Zusammenarbeit schlecht für die Sicherheit der Nutzer wäre, hieß es unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen.

'Cum-Ex'-Ermittlungen gegen Deutsche Bank ausgeweitet

FRANKFURT - Die Staatsanwaltschaft Köln hat ihre Ermittlungen gegen die Deutsche Bank im Zusammenhang mit umstrittenen "Cum-Ex"-Steuerdeals zu Lasten der Staatskasse ausgeweitet. Die seit August 2017 gegen zwei ehemalige Mitarbeiter der Bank untersuchende Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen "gegen weitere ehemalige und aktuelle Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder eingeleitet", bestätigte ein Sprecher von Deutschlands größtem Geldhaus am Donnerstagabend in Frankfurt am Main. Er äußerte sich nicht zu einzelnen Personen. Zuvor hatten "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR darüber berichtet.

UBS schmiedet Bündnis mit japanischer Sumitomo Mitsui Trust

ZÜRICH/TOKIO - Die Schweizer Großbank UBS verbündet sich in der Vermögensverwaltung mit der japanischen Bank Sumitomo Mitsui Trust. Über ein neues Gemeinschaftsunternehmen wollen beide Seiten Produkte für Kunden in Japan anbieten, teilte die UBS am Freitagin Zürich mit. Der Vertrag solle noch am Vormittag unterschrieben werden. Die UBS werde 51 Prozent der Anteile an der Gesellschaft halten.

IPO: Swiss Re-Tochter Reassure leitet Börsengang in London ein

ZÜRICH/LONDON - Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re kommt bei dem in Aussicht gestellten Börsengang seiner britischen Tochter Reassure voran. Das Unternehmen, das geschlossene Vertragsbestände von Lebensversicherern übernimmt und zu Ende führt, werde die Registrierungsdokumente für den Sprung aufs Parkett an der Londoner Börse im Tagesverlauf veröffentlichen, teilte die Swiss Re am Freitag in Zürich mit. Zunächst müsse die britische Aufsichtsbehörde zustimmen.

Weitere Meldungen

