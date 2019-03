dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.03.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Axel Springer will investieren - Aktionäre strafen Ausblick ab

BERLIN - Das Medienhaus Axel Springer hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr dank eines starken Digitalgeschäfts gesteigert.



2019 möchte der Konzern vor allem in Wachstum investieren, wofür ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag anfallen wird, wie Konzernchef Matthias Döpfner am Donnerstag in Berlin ankündigte. Der Ausblick für das laufende Jahr enttäuschte die Analysten. An der Börse verlor der Aktienkurs gut 7 Prozent.

ROUNDUP 2: Vonovia macht kräftigen Gewinn - 'kein Preistreiber bei Mieten'

DÜSSELDORF - Mit einem Milliardengewinn im Rücken will Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia den Bau neuer Wohnungen nahezu verdoppeln. Nach 1100 Wohnungen im vergangenen Jahr sollen 2019 mindestens 2000 Einheiten fertiggestellt werden, kündigte Vorstandschef Rolf Buch am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz in Düsseldorf an. Fehlende Baugenehmigungen bremsten einen noch größeren Neubau. "Es liegt nicht an den Grundstücken und nicht am Geld", sagte Buch. Vonovia vermietet insgesamt rund 400 000 eigene Wohnungen.

ROUNDUP 2: Deutsche Post lässt bei 5-Milliarden-Ziel nicht locker - Aktie steigt

BONN - Die Deutsche Post will nach einem Gewinneinbruch im Brief- und Paketgeschäft wieder Tritt fassen. Dank der eingeleiteten Sanierungsschritte soll der operative Gewinn (Ebit) im laufenden Jahr mit 3,9 bis 4,3 Milliarden Euro etwa das Niveau erreichen, das Vorstandschef Frank Appel ursprünglich schon für 2018 angepeilt hatte. "Damit nehmen wir wie geplant Kurs auf die Marke von 5,0 Milliarden Euro, die wir für 2020 in Aussicht gestellt haben", sagte der Manager am Donnerstag in Bonn. Die Ziele seien auch bei einer Abschwächung der Konjunktur erreichbar.

ROUNDUP 2: ProSiebenSat.1 nach schwachem Jahr vor hartem Umbau

MÜNCHEN - Weniger Umsatz, weniger Gewinn: Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 kämpft mit sinkenden Erlösen im Werbefernsehen und will seine Digitalgeschäfte deshalb schneller ausbauen. Die dafür notwendigen Investitionen dürften das Betriebsergebnis im laufenden Jahr aber noch etwas niedriger ausfallen lassen, sagte Vorstandschef Max Conze am Donnerstag bei Vorlage seiner ersten Jahresbilanz. Erst ab 2020 werde man die Ernte einfahren und nicht nur beim Umsatz, sondern auch unter dem Strich mehr liefern.

ROUNDUP 2: Merck will zurück zu Wachstum - Zuversichtlich für Versum-Kauf

DARMSTADT - Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA will nach einem Übergangsjahr 2018 im laufenden Jahr wieder deutlich vorankommen. "Unsere Ziele für 2019 sind anspruchsvoll, aber sie sind machbar, denn unsere Voraussetzungen dafür sind gut", sagte Konzernchef Stefan Oschmann zur Bilanzvorlage 2018 in Darmstadt am Donnerstag. Alle drei Sparten seien nach ihrem Umbau bestens aufgestellt. Unterdessen hofft Merck weiterhin, mit seinem Übernahmeangebot für den US-Halbleiterzulieferer Versum Materials zum Zug zu kommen.

ROUNDUP: Hugo Boss baut Online-Geschäft weiter aus - Aktie fällt nach Ausblick

METZINGEN - Der Modekonzern Hugo Boss erwartet für das laufende Jahr weiteres Wachstum. Umsatz und Gewinn sollen zulegen, das Ergebnis soll dabei stärker steigen als der Umsatz. Beitragen soll dazu der Onlinehandel sowie ein überproportionales Wachstum in der Region Asien/Pazifik. An der Börse kam der Ausblick zunächst nicht gut an. Die Aktie verlor am späten Mittag 2,4 Prozent.

ROUNDUP 2: Conti mit mauem Start ins Jahr - Dividende erhöht

HANNOVER - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental sieht angesichts schwacher Märkte in diesem Jahr weiter eine Durststrecke auf sich zukommen. Auch der Start ins neue Jahr sei verhalten ausgefallen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Hannover mit. Sorgen macht dem Unternehmen vor allem der Einbruch des chinesischen Automarktes, aber auch die Handelskonflikte belasten die Stimmung. Eine unerwartet gestiegene Dividende soll die Aktionäre heiter stimmen.

ROUNDUP: Hannover Rück erhöht nach Milliardengewinn Dividende

HANNOVER - Der weltweit viertgrößte Rückversicherer Hannover Rück will nach der Rückkehr zu einem Milliardengewinn noch mehr Geld an seine Anteilseigner ausschütten. Inklusive einer Sonderdividende soll die Ausschüttung für 2018 um 25 Cent auf 5,25 Euro je Aktie steigen, wie der scheidende Vorstandschef Ulrich Wallin bei seiner letzten Bilanzvorlage am Donnerstag in Hannover ankündigte. Analysten hatten im Schnitt mit 5,26 Euro je Aktie gerechnet.

ROUNDUP: Drägerwerk zahlt nach Gewinneinbruch deutlich weniger Dividende

LÜBECK - Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk streicht nach einem Gewinneinbruch seine kräftig Dividende zusammen. Das Unternehmen werde je Vorzugsaktie 19 (2017: 46) Cent und je Stammaktie 13 Cent (2017: 0,40) an die Aktionäre ausschütten, teilte das im SDax notierte Unternehmen bei der Vorlage der endgültigen Jahreszahlen am Donnerstag in Lübeck mit. Die Aktie gab knapp ein Prozent nach.

Dialog Semiconductor kauft Spezialisten für stromsparende Wifi-Chips

LONDON - Der Chipentwickler Dialog Semiconductor treibt seine Emanzipierung vom Großkunden Apple mit der Übernahme eines Spezialisten für stromsparende Wifi-Verbindungen voran. Für 45 Millionen US-Dollar (39,8 Mio Euro) in bar soll der Geschäftsbereich für mobile Kommunikation vom Techkonzern Silicon Motion gekauft werden, wie Dialog Semi am Donnerstag in London mitteilte. Mit der Übernahme der Sparte, die 2018 den Angaben zufolge circa 30 Millionen Dollar Umsatz erzielt hat, will der MDax-Aufsteiger sein Geschäft im Bereich des Internet der Dinge erweitern. So ist die Sparte, die nun gekauft wird und ihren Hauptsitz im südkoreanischen Seoul hat, ein Spezialist für verbrauchsarme sogenannte SoC. SoC sind komplexe Chips, die aus mehr Komponenten bestehen als nur einem Prozessor.

Baustoffkonzern LafargeHolcim profitiert von europäischem Bauboom

ZÜRICH - Der Baustoffkonzern LafargeHolcim hat seine Ziele im vergangenen Jahr erreicht. Der Umsatz stieg dank einer höheren Nachfrage nach Zement und Transportbeton um 1,6 Prozent auf rund 27,5 Milliarden Schweizer Franken (24,2 Mrd EUR), wie das Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Auf vergleichbarer Basis lag das Plus bei 5,1 Prozent. Wichtige Treiber waren verstärkte öffentliche Infrastrukturausgaben in Ost- und Mitteleuropa und die Belebung im Wohnungsbau.

