dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.03.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3: Vonovia rechnet mit weiter steigenden Mieten

DÜSSELDORF - Der Immobilienriese Vonovia rechnet in den nächsten Jahren mit weiter steigenden Mieten im selbst verwalteten Bestand von rund 400 000 Wohnungen.



In den vergangenen Jahren seien die Mieten durchschnittlich jeweils um 1,5 Prozent gestiegen. "Ich sehe nicht, warum sich das ändern sollte", sagte Vonovia-Chef Rolf Buch am Dienstag.

ROUNDUP/VW-Abgasaffäre: EU-Kommission verstärkt den Druck auf Volkswagen

BRÜSSEL - Im Abgasskandal erhöht die EU-Kommission den Druck auf Volkswagen . Sie verlangt finanzielle Zugeständnisse an die 8,5 Millionen betroffenen Autofahrer in Europa und holte sich dafür am Dienstag die Verbraucherschutzbehörden aus den EU-Mitgliedsstaaten ins Boot. Bei einem Treffen in Brüssel sollte offiziell festgehalten werden, dass Europas größter Autobauer EU-Recht gebrochen habe.

ROUNDUP: DZ Bank plant vorsichtig - Neuordnung des Immobiliengeschäfts

FRANKFURT - Die DZ Bank rechnet nach der Fusion mit der Düsseldorfer WGZ Bank 2017 noch nicht mit großen Sprüngen. Zwar sei der Jahresstart "vielversprechend verlaufen", sagte DZ-Bank-Chef Wolfgang Kirsch am Dienstag in Frankfurt. Doch das laufende Jahr werde maßgeblich davon geprägt sein, die Integration voranzutreiben: "Die Synergien werden erst in den kommenden Jahren voll zum Tragen kommen."

GENF: Nachfrage nach BMW-Dieselautos leicht gesunken

GENF - BMW spürt bei der Nachfrage nach Dieselautos "in einzelnen Ländern einen leichten Rückgang". Aber die Entwicklung sei "noch relativ unauffällig", sagte Vorstandschef Harald Krüger am Dienstag auf dem Autosalon in Genf: "Man kann noch nicht von einem festen Trend sprechen." Viele Kunden führen lange Distanzen, und der niedrige Spritverbrauch sei ein starkes Kaufargument: "Da ist der Diesel unschlagbar", sagte Krüger.

GENF/ROUNDUP: Daimler-Chef Zetsche bleibt rund um Brexit und US-Zölle gelassen

GENF - Der Autobauer Daimler bleibt trotz des anstehenden Brexit sowie angesichts protektionistischer Äußerungen aus den USA gelassen. "Wir planen sicherlich nicht, jetzt Fabriken in Großbritannien zu bauen", sagte Vorstandschef Dieter Zetsche am Dienstag auf der Automobilmesse in Genf. "Wir gehen aber davon aus, dass die Engländer weiter gerne unsere Autos kaufen." Die zu hörenden Aussagen aus der Politik zum EU-Austritt der Briten seien auch als Verhandlungsgrundlage zu sehen. Üblicherweise kämen am Ende von Verhandlungen andere Ergebnisse heraus.

ROUNDUP/Anbieter: 2017 könnte trotz allem ein gutes Reisejahr werden

BERLIN - Die "Reiseweltmeister" aus Deutschland sitzen aus Sicht der Tourismusbranche trotz internationaler Unsicherheit auf gepackten Koffern. "Unsere Kunden lassen sich durch Terror und Drohungen nicht vom Reisen abbringen", sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), Michael Frenzel, am Dienstag in Berlin. Der Branchenumsatz werde auch 2017 wachsen.

ROUNDUP 2: Brenntag erhöht Dividende - 2017 Wachstum erwartet

MÜLHEIM/RUHR - Der Chemikalienhändler Brenntag hat wegen eines schwierigen Amerika-Geschäfts eingedampften Ziele 2016 erreicht und erhöht die Dividende. "Wir halten an unserer Strategie in allen Regionen fest und sehen Brenntag bestens gerüstet, um 2017 den eingeschlagenen Wachstumskurs fortzusetzen", sagte Unternehmenschef Steven Holland am Dienstag. Auch in Nordamerika dürfte sich das Umfeld schrittweise verbessern. Das Öl- und Gasgeschäft zeige eine stabile Entwicklung und sollte keinen weiteren Gegenwind darstellen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) sollen im laufenden Jahr wachsen.

IPO/ROUNDUP: Snapchat-Aktie fällt unter Startpreis

NEW YORK - Die Aktie der Snapchat -Macher ist nach einem Kurssturz an ihrem dritten Handelstag unter den Kurs beim Börsendebüt gerutscht. Das Papier der Snap Inc. fiel am Montag um mehr als zwölf Prozent auf 23,77 Dollar. Die Aktie war am Donnerstag mit 24,50 Dollar an der Börse gestartet, um satte 44 Prozent über dem Ausgabepreis von 17 Dollar.

ROUNDUP: Nach Hainers Abtritt nun Stalker: Generationswechsel an Adidas-Spitze

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Adidas setzt den Generationswechsel an der Konzernspitze fort: Nach dem früheren Adidas-Chef Herbert Hainer räumt nun auch der langjährige Finanzvorstand Robin J. Stalker (59) seinen Platz für einen Jüngeren. Seine Funktion im Vorstand soll bereits ab dem 12. Mai der 49 Jahre alte Finanz- und Vertriebsexperte Harm Ohlmeyer übernehmen, beschloss der Adidas-Aufsichtsrat am Dienstag. Dem Vorstand gehört der passionierte Ausdauersportler und verheiratete Vater zweier Kinder ab sofort an.

^ Weitere Meldungen

-Aktionärsvertreter: Linde übergeht Anleger bei Fusionsplänen -ROUNDUP: EDF beginnt Kapitalerhöhung -IPO: X-Fab will an die Börse - Ausbau der Kapazitäten geplant -Flugplananalyse: Mallorca bleibt wichtigstes Flugziel -ROUNDUP: China holt bei europäischen Patentanmeldungen weiter auf -Maschinenbauer besorgt wegen Trump und EU-Wahlen -Lindt & Sprüngli wächst weiter - Dividende deutlich erhöht -SPD-Fraktion auf Seite der Beamten bei Forderung nach mehr Geld -ROUNDUP: Verband rechnet mit weiteren Fusionen bei Volksbanken in diesem Jahr -Neuer Chef will bis Sommer Fahrplan zur Fertigstellung des BER -ROUNDUP/Stahl-Tarifkonflikt: 3000 Thyssenkrupp-Beschäftigte im Warnstreik -Studie: Frauenquote im Aufsichtsrat könnte Entscheidungen verbessern -GENF: BMW-Chef erwartet mehr strategische Allianzen -IBM und Salesforce bündeln Know-how für künstliche Intelligenz -TAG Immobilien sammelt 51 Millionen Euro frisches Kapital ein -ROUNDUP: Intesa SanPaolo und Santander verkaufen Allfunds Bank -Maschinenbauer Manz arbeitet sich langsam aus der Krise -ROUNDUP: Nüchterne Bilanz: Weinexporte deutscher Winzer gehen weiter zurück -Entwicklungen auf dem Cannabis-Markt: Experten-Konferenz in Tel Aviv -General Motors streicht in USA weitere 1100 Stellen -EU-Gericht kippt Entscheidung zum Stopp der Fusion von UPS und TNT -GENF: Opel-Chef betont Eigenständigkeit gegenüber Neu-Eigner PSA -Kreise: Milliardenschweres Rüstungsprojekt Meads verzögert sich -ROUNDUP: Digitalbranche wächst weiter - hinkt weltweit aber hinterher -Gericht: Facebook muss Hetz-Beiträge nicht suchen und löschen -Actelion erhält Marktzulassung der Europäischen Kommission für Ledaga -Schwindel mit E-Zigarette: Männer betrügen Anleger um Millionen -Schon 600 Anträge für Förderung von E-Auto-Ladesäulen -RTL sieht sich nach Zukäufen für Digitalgeschäft um -ROUNDUP: Bitburger Braugruppe will nach Konsolidierung 2018 wieder wachsen -ROUNDUP: Vermittler des Unister-Betrugsdeals schweigt vorerst vor Gericht -RATING: Moody?s lobt Umbau bei der Deutschen Bank - Rating bleibt stabil -EuGH: Keine ermäßigte Mehrwertsteuer für E-Books zum Download -Südwestbank steigert trotz Niedrigzinsen Ergebnis deutlich -Kühles Wetter lässt Absatz der Fahrrad-Hersteller stocken -ROUNDUP: Vermittler des Unister-Betrugsdeals schweigt vorerst vor Gericht -'FAZ': Advent verhandelt mit Permira über gemeinsame Stada-Offerte°

