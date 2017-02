dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.02.2017 - 15.15 Uhr

GESAMT-ROUNDUP: Hannover Rück schlägt sich besser als Marktführer Munich Re

MÜNCHEN/HANNOVER - Für die Rückversicherer Munich Re und Hannover Rück könnte es unterschiedlicher kaum laufen: Während der Weltmarktführer aus München von Jahr zu Jahr weniger verdient, bastelt der kleinere Rivale am dritten Milliardenprofit seiner Geschichte.



Den Preiskampf in der Branche steckt die Hannover Rück besser weg. Zudem muss die Munich Re die teure Sanierung ihrer Tochter Ergo mittragen. Die Gewinne der Hannover Rück erfreuen deren Mehrheitseigner Talanx - der mit der Digitalisierung seiner Deutschland-Tochter HDI ebenfalls einen kostspieligen Umbau zu stemmen hat.

ROUNDUP/Insidervorwürfe: Börsen-Aufsichtsrat stellt sich hinter Kengeter

FRANKFURT - Die Deutsche Börse ringt an allen Fronten um ihre Fusion mit der Londoner Börse und nimmt Vorstandschef Carsten Kengeter demonstrativ gegen Vorwürfe des Insiderhandels in Schutz. Der Aufsichtsrat spreche Kengeter "einstimmig sein volles Vertrauen aus", erklärte der Dax -Konzern am Dienstag.

ROUNDUP: BNP Paribas profitiert von internationalem Geschäft

PARIS - Trotz Niedrigzinsen und politischer Unsicherheiten hat die französische Großbank BNP Paribas 2016 den höchsten Gewinn in sechs Jahren erwirtschaftet. Zu dem Gewinnplus trugen die internationalen Finanz-Dienstleistungen wie die Vermögensverwaltung bei, während das heimische Privatkundengeschäft vor allem zum Jahresende hin schwächelte. Zudem profitierte BNP Paribas vom Verkauf von Anteilen am europäischen Zweig des Kreditkartenanbieters Visa.

ROUNDUP: BP wieder mit schwarzen Zahlen - Erwartungen verfehlt

LONDON - BP hat dank der gestiegenen Ölpreise im vierten Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben. Auch auf Jahressicht schaffte der britische Ölkonzern die Rückkehr in die Gewinnzone. Nach wie vor ist die Produktion bei BP aber - auch im Vergleich zu wichtigen Konkurrenten - zu teuer. So reicht der Ölpreis trotz des jüngsten Anstiegs immer noch nicht aus, um die Investitionen und Dividenden an die Aktionäre zu finanzieren. BP schafft dies wohl nach eigenen Angaben erst zum Jahresende und auch nur wenn der Ölpreis noch weiter auf ein Niveau von 60 Dollar steigt.

ROUNDUP: Maschinenbauer Gea blickt etwas optimistischer nach vorne

DÜSSELDORF - Der Maschinenbaukonzern Gea blickt nach einem Jahr im Zeichen der Milchkrise wieder etwas optimistischer in die Zukunft. Die niedrigen Milchpreise und ihre Nachwirkungen hatten 2016 den Verkauf von Milchanlagen gelähmt. Schon im Oktober hatte der Konzern unter anderem deswegen seine Umsatz- und Gewinnprognose für 2016 nach unten korrigiert. Für das laufende Jahr trauen sich die Düsseldorfer nun wieder mehr zu.

ROUNDUP: Jenoptik bekommt Rückenwind von guter Auftragslage

JENA - Der Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik will seine jüngsten Bestmarken im laufenden Jahr noch einmal toppen. "Unsere solide Auftragslage schafft eine gute Voraussetzung für weiteres Wachstum", sagte Finanzchef Hans-Dieter Schumacher am Dienstag nach der Zahlenvorlage während einer Telefonkonferenz. Ende 2016 verfügte Jenoptik über ein Auftragspolster von mehr als 400 Millionen Euro. Für das laufende Jahr peilt die im TecDax notierte Gesellschaft erneut einen Zuwachs beim Umsatz und Ergebnis an.

Opel-Mutter General Motors mit Gewinnrückgang - Europa weiter mit Verlust

DETROIT/RÜSSELSHEIM - Die robuste nordamerikanische Autokonjunktur hat dem größten US-Autobauer General Motors (GM) im vergangenen Jahr in die Karten gespielt. Den Umsatz konnte die Opel-Mutter um 9,2 Prozent auf 166,4 Milliarden US-Dollar (156 Mrd Euro) steigern, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Geschäfte liefen vor allem auf dem Heimatmarkt sowie in China rund, auch in Europa besserte sich die Lage. Unter dem Strich ging der Gewinn allerdings um 2,7 Prozent auf 9,4 Milliarden Dollar zurück - vor einem Jahr hatte zum Jahresschluss eine milliardenschwere Steuergutschrift den Überschuss aufgehübscht. Im letzten Jahresviertel belasteten diesmal auch Währungseffekte.

Chiphersteller SK Hynix will bei Mikrochip-Geschäft von Toshiba einsteigen

SEOUL - In den Übernahmepoker um das Speicherchip-Geschäft des Elektronikkonzerns Toshiba kommt Bewegung: Mit dem Chipspezialisten SK Hynix hat nun ein Interessent offiziell seinen Hut für eine Beteiligung am Mikrochipgeschäft der Japaner in den Ring geworfen. Wie das südkoreanische Unternehmen am Dienstag mitteilte, wurde ein entsprechendes nicht bindendes Angebot am Freitag eingereicht. Neben Hynix sollen laut Medienberichten auch andere Firmen wie etwa der taiwanesische Elektronikriese Foxconn aber auch Finanzinvestoren an der Sparte interessiert sein. Wie die "Financial Times" (Dienstag) in ihrer Onlineausgabe unter Berufung auf gut informierte Kreise berichtete, präferiert Toshiba indes einen Verkauf an Investmentfonds, um weiter die unternehmerische Kontrolle behalten zu können.

Statoil muss wegen Ölpreis-Verfall Sparkurs verschärfen - Erneut Milliardenminus

OSLO - Beim staatlichen norwegischen Öl- und Gaskonzern Statoil reißen die Probleme nicht ab. 2016 musste das Unternehmen wegen der niedrigen Öl- und Gaspreise erneut einen massiven Umsatzrückgang und Milliardenverlust verkraften. Statoil-Chef Eldar Saetre kündigte am Dienstag in Oslo an, dass er den Sparkurs forcieren will. Bereits im vergangenen Jahr haben deutlich reduzierte Kosten den Umsatzeinbruch etwas abgefedert.

^ Weitere Meldungen

