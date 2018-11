dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.11.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Deutsche Post hofft nach Gewinneinbruch auf 2019 - Aktie gefragt

BONN - Die teure Sanierung ihres Brief- und Paketgeschäfts hat der Deutschen Post im Sommer einen herben Gewinneinbruch eingebrockt.



Nachdem der Vorstand sein Gewinnziel für 2018 schon im Juni kassieren musste, soll es 2019 wieder aufwärts gehen. Bis 2020 will Chef Frank Appel den Konzern wie versprochen zu einem operativen Gewinn von 5 Milliarden Euro führen. Dazu soll auch eine "deutliche" Porto-Erhöhung für Briefe beitragen, wie er am Dienstag in Bonn klarmachte.

ROUNDUP 2: Evonik profitiert von guter Nachfrage - Rhein-Pegel wird zum Problem

ESSEN - Höhere Verkaufspreise haben dem Spezialchemiekonzern Evonik im dritten Quartal Rückenwind beschert. Vor allem die Nachfrage nach Leichtbaumaterialien und Lacken sowie nach Zusätzen für die Tierfutterindustrie trieb dabei an. Der Gegenwind etwa durch höhere Transportkosten wegen des Niedrigwassers des Rheins konnte dadurch noch ausgeglichen werden. Viele Chemieunternehmen haben derzeit mit den Folgen der Trockenheit zu kämpfen, da Transportschiffe nicht voll beladen werden können oder überhaupt nicht fahren.

ROUNDUP: Windanlagenbauer Siemens Gamesa will zu Wachstum zurückkehren

ZAMUDIO - Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa will nach einem Umsatzrückgang im vergangenen Geschäftsjahr wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Dabei kann die Siemens-Tochter auf volle Auftragsbücher blicken. Bereits im vierten Geschäftsquartal (per Ende September) konnte der Konzern Umsatz und Ergebnis deutlich verbessern - auch dank Einsparungen aus dem laufenden Konzernumbau.

ROUNDUP: Hugo Boss muss wegen Sommerhitze Federn lassen

METZINGEN - Dem Modekonzern Hugo Boss hat der heiße Sommer übel mitgespielt. Insbesondere in den für die Schwaben wichtigen Märkten Deutschland und Frankreich schwächte sich das Geschäft ab, weil den meisten Verbrauchern der Sinn noch nicht nach warmer Kleidung stand. Laut Konzernchef Mark Langer hat sich die Lage im Oktober aber bereits wieder aufgehellt. Umsatz und Ergebnis sollen im vierten Quartal deutlich zulegen, kündigte er am Dienstag in Metzingen an.

ROUNDUP: Zalando hofft auf starken Schlussspurt - Aktie nach Zahlen schwach

BERLIN - Der Online-Modehändler Zalando will nach Rückschlägen im dritten Quartal zum Jahresende hin Gas geben. Im vierten Quartal werde der Umsatz wieder um 20 bis 25 Prozent zulegen, kündigte Zalando-Vorstand Rubin Ritter am Dienstag in Berlin an. Das Weihnachtsgeschäft und die Cyber-Woche Ende November sollen die Geschäfte ankurbeln.

ROUNDUP: Morphosys liegt voll auf Kurs - Etwas optimistischer beim Umsatz

PLANEGG - Gute Zeiten für Morphosys : Hohe Einmalzahlungen und steigende Tantiemen bescheren dem Biotechnologieunternehmen aus der Nähe von München einen guten Lauf. Nach einem überraschend guten dritten Quartal ist das Unternehmen nun für das Wachstum im Gesamtjahr etwas optimistischer. Beim Ergebnis rechnet das Management aber wegen hoher Forschungsaufwendungen, unter anderem für das erste eigene Mittel, unverändert mit roten Zahlen. An der Börse legte das seit kurzem im MDax notierte Papier am Dienstagvormittag in der Spitze um 7,5 Prozent zu.

Schaeffler streicht Werke in Großbritannien auch wegen Brexit zusammen

HERZOGENAURACH/SHEFFIELD - Der Zulieferer Schaeffler will sein Geschäft in Großbritannien auch wegen des Brexit deutlich schrumpfen. Die beiden Werke in Plymouth und Llanelli sollen mittelfristig geschlossen werden, das dritte in Sheffield bleibe aber erhalten, teilte der MDax -Konzern am Dienstag in Herzogenaurach mit.

ROUNDUP: SGL Carbon peilt Ergebnisplus und Milliardenumsatz an

WIESBADEN - Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon will das Jahr 2018 mit einem Gewinn in zweistelliger Millionenhöhe und einem Milliardenumsatz abschließen. Wegen des weiter anziehenden Geschäfts im dritten Quartal sei die Prognose für das laufende Jahr angehoben worden, sagte Vorstandschef Jürgen Köhler am Dienstag in Wiesbaden.

ROUNDUP: Gabelstapler von Jungheinrich sind gefragt - Aktie gibt nach

HAMBURG - Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich kann im dritten Quartal erneut mehr Fahrzeuge verkaufen und die Auftragsbücher füllen. Für 2018 hob der SDax -Konzern die Prognose für den Umsatz und den Auftragseingang an. Allerdings warnte Jungheinrich, dass sich die gestiegenen Rohstoffpreise auf den Gewinn auswirken könnten. An der Börse verlor die Aktie nach Anfangsgewinnen gut ein Prozent.

Großbank Intesa verdient überraschend viel - Hohe Ausschüttung geplant

TURIN - Die italienische Bank Intesa Sanpaolo sieht sich nach einem starken dritten Quartal und ungeachtet der Schuldenkrise Italiens weiter auf Kurs. Konzernchef Carlo Messina rechnet im laufenden Jahr weiter mit einem höheren Gewinn aus dem operativen Geschäft als im Vorjahr. Steigende Erträge, ein strikter Sparkurs und eine geringere Vorsorge für Kreditausfälle seien die Treiber für diese Entwicklung, teilte die Großbank am Dienstag in Turin mit. Es sei zudem genug Kapital vorhanden, um 85 Prozent des Gewinns als Dividende direkt an die Aktionäre weiterzugeben.

Eli Lilly hebt nach unerwartet gutem Quartal Ziele weiter an

INDIANAPOLIS - Neue Medikamente haben Eli Lilly im dritten Quartal weiter angetrieben. Von Juli bis September stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 7 Prozent auf knapp 6,1 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Nachfrage nach neuen Medikamenten wie das Diabetesmittel Trulicity oder das Insulin Basaglar war ungebrochen stark. Mit seinen insgesamt acht Neueinführungen seit 2014 macht das Unternehmen inzwischen mehr als ein Drittel seines Umsatzes.

^

