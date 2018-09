dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.09.2018 - 15.15 Uhr

Deutsche-Bank-Fondstochter DWS verliert wichtigen Fondsmanager an Berenberg

FRANKFURT - Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS verliert mitten im Kampf um Kundengelder einen weiteren wichtigen Experten.



Der Fondsmanager Tim Albrecht, zugleich Aktien-Chef für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz, geht zum kommenden Jahreswechsel zur Privatbank Berenberg, wie aus einer Presseerklärung der Berenberg-Bank vom Donnerstag hervorgeht. Dort trifft er auf seinen früheren Chef Henning Gebhardt, der bereits Anfang 2017 von DWS zu Berenberg gewechselt war. Albrecht soll dort das Geschäft mit deutschen Aktien leiten, wie Berenberg mitteilte.

MTU Aero will Ausschüttungen erhöhen

MÜNCHEN - Der Flugzeugtriebwerkshersteller MTU Aero will seine Ausschüttungsquote in den nächsten drei Jahren schrittweise steigern. Sie soll von etwa 30 Prozent vom bereinigten Nettoergebnis in Richtung 40 Prozent angehoben werden, wie Finanzchef Peter Kameritsch am Donnerstag erklärte. Das weltweite Passagierwachstum werde MTU zufolge weiterhin für eine gute Nachfrage nach Triebwerken und Wartungsleistungen sorgen.

Gerresheimer holt früheren Stabilus-Chef an die Spitze - Finanzvorstand geht

DÜSSELDORF - Der Verpackungsspezialist Gerresheimer hat nach langer Suche einen neuen Chef gefunden. Der langjährige Chef des Autozulieferers Stabilus , Dietmer Siemssen, werde am 1. November die Nachfolge des früheren Vorstandschefs Christian Fischer antreten, teilte das MDax-Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mit. Fischer war im Februar überraschend mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Jetzt muss sich Gerresheimer zudem einen neuen Finanzchef suchen.

VW-Truckbeteiligung Navistar erhöht Prognose

LISLE - Der US-amerikanische Truckhersteller Navistar kommt dank der guten Lkw-Konjunktur in Nordamerika immer besser in Fahrt. Auch Verzögerungen in der Lieferkette konnten der Beteiligung von Volkswagen zuletzt nur wenig anhaben. Weil sich die Probleme im vierten Geschäftsquartal (Ende Oktober) zudem auflösen sollen, rechnet Navistar für das Gesamtjahr nun mit mehr Umsatz und Gewinn, wie das Unternehmen am Donnerstag in Lisle im US-Bundesstaat Illinois mitteilte.

Rückruf für mehr als eine Million Toyota-Autos - Kurzschluss-Risiko

KÖLN/TOKIO - Der japanische Autobauer Toyota ruft wegen des Risikos von Kurzschlüssen im Motorraum weltweit mehr als eine Million Wagen in die Werkstatt. In Deutschland seien mit 22 089 Stück aber nur vergleichsweise wenige Exemplare betroffen, teilte Toyota Deutschland am Donnerstag auf Anfrage in Köln mit. Zuvor hatte das Fachmagazin "kfz-betrieb" darüber berichtet. Es handelt sich laut Toyota um eine freiwillige, kostenlose Aktion - unmittelbare Gefahr bestehe nicht.

Facebook eskaliert Patentstreit mit Blackberry mit Gegenklage

MENLO PARK - Facebook kontert eine Patentklage des Smartphone-Pioniers Blackberry mit eigenen Vorwürfen. Das Online-Netzwerk bezichtigt Blackberry in seiner Gegenklage, sechs Patente zu verletzen, unter anderem für Sprachnachrichten.

Weitere Meldungen

-New Yorker Fashion Week ohne Wang und Beckham

-Kinderausstatter-Branche im Plus - weiter hohe Geburtszahlen

-Softwarepanne bei Eurowings - Schlangen am Flughafen Köln/Bonn

-'Hans im Glück' vs. 'Peter Pane': Burgerstreit geht vor OLG weiter

-Alltours-Chef Verhuven wieder am Ruder

-ROUNDUP: Akademikerinnen-Anteil heute doppelt so hoch wie bei Müttergeneration

-Marktforscher: Smartphone-VR auf dem Rückzug

-Novartis erhält auch in Kanada Zulassung für Kymriah

-Studie: Reallöhne in Europa steigen moderat

-Mögliche Rodung im Hambacher Forst: RWE will OVG-Beschluss abwarten

-ROUNDUP: Druck auf Scheuer wegen Hardware-Nachrüstung von Dieseln wächst

-ROUNDUP: Opfer und Schäden durch starkes Erdbeben in Nordjapan

-Novartis verkauft Teile des US-Generika-Geschäfts für 1 Mrd Dollar

-Kreise: Gerüchte über Börsengang von Syngenta erhalten neuen Auftrieb

-ROUNDUP/Studie: Reallöhne in Europa steigen 2018 um 1 Prozent

-Streit um Märchenschloss: Bayern behält Marke 'Neuschwanstein'

-Tabakforscher fordern: Krankenkassen müssen Rauchentwöhnung zahlen

-Telekom eröffnet erweitertes Cloud-Rechenzentrum in Biere

-Für schnelle Zug-Reparatur: Siemens nimmt RRX-Depot in Betrieb

-Milliardenklagen von VW-Anlegern: Mündliche Verhandlung beginnt bald

-Dieselfahrverbot: RMV rechnet mit mehr Passagieren

-Spitze der Unionsfraktion berät über Zukunft der Rente

-Triebwerksbauer Safran schraubt Prognose hoch - Aktie zieht an

-ADAC: Diesel-Verbot in Frankfurt hat 'Signalwirkung für Hessen'

-IG Metall berichtet über Perspektiven für deutsche Werften

-Chef der Umwelthilfe: Diesel-Frage könnte Wahl in Hessen beeinflussen

-Städtetag: An Hardware-Nachrüstungen für Diesel führt kein Weg vorbei

-Beschluss-Entwurf: Grüne wollen weiße Plakette für abgasfreie Autos

-Entscheidung im Burgerstreit für Ende Oktober angekündigt

-Grüne und FDP dringen nach Urteil auf Hardware-Nachrüstungen

-Verdi: Kein Ergebnis in Verhandlungen für Ryanair-Flugbegleiter

-Mindestens zwei Tote nach starkem Erdbeben in Nordjapan

-Umfrage: Viele US-Nutzer legen Facebook-Pause ein°

