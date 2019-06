dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.06.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Rocket Internet will Geld auch in Immobilien stecken

BERLIN - Auf der Suche nach vielversprechenden Investments erkundet die Berliner Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet neue Geschäftsfelder.



Die Start-up-Fabrik macht inzwischen unter anderem auch Immobiliengeschäfte und will künftig technologische Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen anbieten. Das sieht eine Satzungsänderung vor, die die Hauptversammlung am Donnerstag beschloss. Bei dem Aktionärstreffen wurde auch die Sorge laut, dass die Firma den Mietenanstieg in Berlin befeuern und dadurch das Ansehen des Unternehmens Schaden nehmen könnte.

ROUNDUP 4: Fusion von Fiat Chrysler und Renault vom Tisch - Aktien unter Druck

BOULOGNE-BILLANCOURT/LONDON - Die angestrebte Fusion von Fiat Chrysler (FCA) und Renault ist vom Tisch. Überraschend zog FCA sein Angebot in der Nacht zum Donnerstag "mit sofortiger Wirkung" zurück, nachdem zuvor Renault auf Wunsch des französischen Staates gezögert hatte, das Gesprächsangebot überhaupt anzunehmen. Renault äußerte sich zunächst nicht zu der FCA-Entscheidung.

Renault enttäuscht über Scheitern der Fusionspläne mit Fiat Chrysler

BOULOGNE-BILLANCOURT - Der französische Autobauer Renault hat sich nach dem Scheitern der möglichen Fusion mit Fiat Chrysler (FCA) enttäuscht gezeigt. Die Offerte sei zeitgemäß und hätte ein "europäisches Kraftzentrum" in der Automobilbranche geschaffen, teilte Renault am Donnerstag in einer Stellungnahme in Boulogne-Billancourt bei Paris mit. Für Renault schien zudem ein Zusammenschluss mit FCA noch nicht vom Tisch. Es werde an die Attraktivität der Allianz geglaubt, hieß es in der Mitteilung. Weitere Angaben zu den Hintergründen machte Renault zunächst nicht.

Presse: Berliner Linke will Mieten auf fünf Jahre einfrieren

FRANKFURT - Im Kampf um bezahlbare Mieten in der Hauptstadt will die Berliner Linke laut Presseberichten ein neues Gesetz zur Begrenzung der Mietkosten in den Senat einbringen. Von 2020 an sollen die Mieten in Berlin für fünf Jahre auf dem bisherigen Niveau eingefroren werden, heißt es in einem Eckpunktepapier von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Die Linke), über das unter anderen die Zeitungen "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) und "Der Tagesspiegel" am Donnerstag berichteten. In Reaktion auf die Berichte sackten die Aktien von Immobilienunternehmen, wie Vonovia und Deutsche Wohnen , an der Börse deutlich ab.

Kreise: Boeing verhandelt über Großbestellung aus China

NEW YORK - Der US-Flugzeugbauer Boeing verhandelt einem Medienbericht nach über eine große Bestellung aus China - trotz des Handelsstreits zwischen Washington und Peking. Bei den Gesprächen gehe es um insgesamt rund 100 Maschinen vom Typ 787 "Dreamliner" und von Boeings neuestem Langstreckenjet 777X, schrieb der Finanzdienst Bloomberg am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf einen Insider. Das Auftragsvolumen dürfte sich ohne branchenüblicher Rabatte auf über 30 Milliarden Dollar (27 Mrd Euro) belaufen. Boeing lehnte einen Kommentar ab, eine Stellungnahme aus China lag zunächst nicht vor.

ProSiebenSat.1 und RTL gründen Gemeinschaftsfirma für Werbekunden

MÜNCHEN/KÖLN - Die Fernsehkonzerne RTL und ProSiebenSat.1 machen bei der Werbung jetzt gemeinsame Sache, um Google und Facebook Paroli zu bieten. Werbekunden könnten künftig über eine gemeinsame Plattform selbst kleinste Zuschauergruppen der Sender und Online-Dienste zielgenau erreichen, teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch in Köln und Unterhaching mit. Dazu gründen sie eine Gemeinschaftsfirma, die die "Plattform zur automatisierten Buchung von Addressable TV und Onlinevideo" steuert.

Investor Elliott erhöht Anteile an Scout24

MÜNCHEN/FRANKFURT - Der aktivistische Investor Paul Singer hat über seinen Fonds Elliott seine Anteile am Onlineportalbetreiber Scout24 erhöht. Er hält nun 7,49 Prozent der Anteile, nachdem er sich Ende Mai bereits 6 Prozent gesichert hatte, wie das Münchner MDax -Unternehmen in einer Pflichtmitteilung am Donnerstag schrieb.

Bausoftwarehersteller RIB Software übernimmt US-Technologiespezialist

STUTTGART - Der Bausoftwarehersteller RIB Software hat sich 60 Prozent der Anteile des US-Daten- und Technologiespezialisten BSD (Building Systems Design) gesichert. Für die Übernahme legt das SDax -Unternehmen rund 42 Millionen US-Dollar (37,3 Mio Euro) auf den Tisch, wie RIB Software am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Dies sei die größte Investition in der Unternehmensgeschichte. Zum Börsenstart gewann der Aktienkurs rund ein Prozent.

Studie: Deutsche Banken wenig profitabel

MÜNCHEN - Deutsche Banken gehören nach einer neuen Studie bei der Profitabilität im Privatkundengeschäft international zu den Schlusslichtern. Demnach erwirtschafteten sie mit 159 Euro pro Kunde pro Jahr vergleichsweise niedrige Betriebsgewinne. Schweizer Banken erzielen mit 451 Euro pro Kunde ein fast dreimal so hohes Ergebnis. Das hat das Beratungsunternehmen PwC Strategy& in seiner am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung von gut 50 europäischen Banken und Bankengruppen ausgerechnet.

