dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.06.2017 - 15.15 Uhr

IPO/ROUNDUP 2: Delivery Hero will in kommenden Monaten an die Börse

BERLIN - Der Essens-Lieferdienst Delivery Hero will in den kommenden Monaten an die Börse.



Wie die Rocket Internet-Beteiligung am Dienstag in Berlin mitteilte, sollen bestehende und neu ausgegebene Namensaktien aus einer Kapitalerhöhung zum Kauf angeboten werden. Angestrebt werde aus neu ausgegebenen Aktien ein Bruttoerlös von rund 450 Millionen Euro. Zudem wollen sich die Alteigentümer von Anteilen in bislang unbekannter Höhe trennen. Der Börsengang sei abhängig vom Marktumfeld. Die Notierung soll am regulierten Markt in Frankfurt erfolgen. Das eröffnet Delivery Hero später grundsätzlich auch die Aufnahme in einen Index der Dax-Familie.

ROUNDUP 2: Apple will mit vernetztem Lautsprecher mehr Platz im Haushalt erobern

SAN JOSE - Apple will sich mit einem vernetzten Lautsprecher tiefer im Alltag der Nutzer verankern. In das Gerät mit dem Namen HomePod ist die vom iPhone bekannte Assistenzsoftware Siri integriert. Mit dem Lautsprecher will Apple sowohl Hifi-Anbietern als auch Internet-Rivalen wie Amazon und Google Konkurrenz machen. Das Gerät wird zusätzlich zur Musikwiedergabe Fragen beantworten, Aufgaben in verbundenen Apps erfüllen oder auf Sprachbefehl vernetzte Technik im Haushalt steuern können.

ROUNDUP: Tom Tailor will sich mit Kapitalerhöhung frisches Geld besorgen

HAMBURG - Die angeschlagene Modekette Tom Tailor will mit einer Barkapitalerhöhung einen weiteren Schritt bei der angepeilten Neuausrichtung machen. "Mit der jetzigen Kapitalerhöhung nutzen wir das positive Marktumfeld, um unsere Kapitalbasis weiter zu stärken und gezielt in die Zukunft der Tom Tailor Group zu investieren", sagte Finanzvorstand Thomas Dressendörfer am Dienstag. So will Tom Tailor Geld in Marke und Läden sowie in bessere Hard- und Software stecken.

Audi: Erhöhte Abgaswerte bei Oberklasse-Dieseln technischer Fehler

INGOLSTADT - Der durch neue Vorwürfe in der Diesel-Affäre unter Druck geratene Autobauer Audi setzt sich zur Wehr. Bei den in dieser Woche gemeldeten "Auffälligkeiten" der Abgaswerte bei den Dieselmotoren von 24 000 Oberklassewagen handelt es sich nach Darstellung der Ingolstädter VW -Tochter um einen technischen Fehler, nicht um eine absichtliche Manipulation der Abgaswerte. Das sagte ein Sprecher des Unternehmens am Samstag in Ingolstadt. Betroffen sind nach Schilderung des Unternehmens keineswegs alle in den Baujahren zwischen 2010 und 2013 ausgelieferten A7 und A8 mit Dieselmotor, sondern eine vergleichsweise geringe Zahl.

Covestro sucht Finanzvorstand - Chef Thomas übernimmt vorerst

LEVERKUSEN - Nach dem überraschenden Rückzug von Covestro -Finanzchef Frank Lutz übernimmt der Vorstandsvorsitzende Patrick Thomas vorübergehend auch dessen Aufgabe. Das teilte der Kunststoffproduzent aus Leverkusen am Freitag mit. "Die Suche nach einem Nachfolger hat bereits begonnen", sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Richard Pott, laut Mitteilung. Konzernchef Thomas hat noch einen Vertrag bis September 2018. Die Nachfolge für die Position des Arbeitsdirektors, die Lutz neben der Verantwortung für die Finanzen auch noch ausübte, soll in Kürze bekanntgegeben werden.

Kreise: Deutsche Telekom denkt über Verkauf von IT Outsourcing nach

NEW YORK - Die Deutsche Telekom könnte sich Kreisen zufolge von einem Teil ihrer Tochter T-Systems trennen. Dabei gehe es um das Geschäft mit der Auslagerung von Informationstechnologie (IT Outsourcing), berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht getroffen worden. Der Konzern könne sich auch noch immer gegen einen Verkauf entscheiden. Ein Telekom-Sprecher wollte keinen Kommentar abgeben./he

ROUNDUP/VW-Aufpasser: 'Nicht alle Entscheidungen laufen über meinen Tisch'

WOLFSBURG - Der im Zuge des Dieselskandals von den US-Justizbehörden bestellte VW-Aufpasser Larry Thompson bekommt nach eigenen Angaben bei Volkswagen womöglich keine Einsicht in alle Dokumente. "Ich werde vollständigen Zugang zu allen Informationen des Unternehmens haben, aber wegen laufender Untersuchungen könnte es auch Beschränkungen geben", sagte der 72-jährige sogenannte "Monitor" des VW-Konzerns am Dienstag in Wolfsburg. Auch die US-Behörden könnten ein Interesse daran haben, dass ihm Zugang zu bestimmten Informationen verwehrt würde.

Kreise: Carl Zeiss Meditec an Augenchirurgie von Valeant interessiert

JENA - Der Medizintechnik-Hersteller Carl Zeiss Meditec ist laut Kreisen am Augenchirurgie-Geschäft des US-Konzerns Valeant interessiert. Das Volumen der Transaktion könnte bei rund zwei Milliarden US-Dollar liegen, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Materie vertraute Personen. Entsprechende Gespräche liefen. Ein Scheitern sei aber auch noch möglich, hieß es.

Lufthansa streicht mehr Führungsjobs - Gute Nachfrage aus USA und China

CANCÚN - Die Lufthansa streicht mehr Stellen im Management als bisher geplant. Statt der geplanten 15 Prozent dürften nun eher an die 19 Prozent der Führungspositionen wegfallen, sagte Vorstandschef Carsten Spohr bei der Generalversammlung des Weltluftfahrtverbands IATA im mexikanischen Cancún. Auch vom laufenden Geschäft zeigte sich der Manager positiv überraschend. Die Nachfrage in den USA und China sei besser als gedacht. Die Terroranschläge in Großbritannien wirkten sich bisher nicht auf die Buchungen aus.

Fehlende Aufträge: Airbus prüft weitere Kürzung der A380-Produktion

CANCÚN - Der Flugzeugbauer Airbus denkt wegen ausbleibender Neubestellungen für den weltgrößten Passagierjet A380 über eine weitere Kürzung der Produktion nach. Das Unternehmen prüfe, wie es die Zahl der Auslieferungen am besten unter die Marke von zwölf Jets pro Jahr senken könne, sagte Airbus-Programmchef Didier Evrard am Rande der Generalversammlung des Weltluftfahrtverbands IATA am Montag im mexikanischen Cancún. Airbus hatte bereits 2016 bekanntgegeben, die Jahresproduktion des Fliegers auf zwölf Maschinen pro Jahr mehr als zu halbieren. Diese Marke soll 2018 erreicht sein.

^ Weitere Meldungen

-Ein Euro mehr Stundenlohn? - Tarifverhandlungen im Berliner Einzelhandel -Deutsche Bahn expandiert bei Auslandsprojekten -Umstrittene Stromtrasse Suedlink - Debatte kommt nach Niedersachsen -Roche stellt bei neue Daten zu Tecentriq in verschiedenen Indikationen vor -Neuer Intersport-Chef Victor Duran will online Gas geben -DSW: Keine Informationsdefizite durch kürzere Quartalsberichte -Erste Direktverbindung Berlin-Toronto nach 14 Jahren -ROUNDUP 2/Tuchel-Nachfolger gefunden: Bosz soll BVB aus unruhigen Zeiten führen -Quoten: 'Tatort' klar vorn - Inga Lindström dahinter -Experte fordert Leitlinie für den Einsatz von Antibiotika -ROUNDUP: Branchenverband: Fluggesellschaften werden optimistischer -Roche erhält FDA-Genehmigung für Cobas-CMV-Test für 6800- und 8800-Systeme -Dampf über Kraftwerk Datteln - Uniper bereitet Start vor -Facebook: Wir wollen 'feindselige Umgebung' für Terroristen sein -Kremlkritisches Moskauer Magazin 'New Times' stellt Printausgabe ein -Roche legt detaillierte Daten aus Aphinity- und Alex-Studie vor -Müller: Charité-Tochter ab 2019 wieder ganz in kommunaler Hand -Auch an Pfingsten Flugausfälle bei Air Berlin -Farbstoff aus BASF-Kläranlage in Rhein gelaufen - Ursache unklar -Mieterbund: Nebenkostenabrechnung kommt ohne böse Überraschungen -Saudi-Arabien schließt Büro von Nachrichtensender Al-Dschasira -Aktivisten festgenommen - Wie werden Ivanka Trumps Schuhe hergestellt -IPO: Societe Generale kann bei ALD auf bis zu 1,6 Milliarden Euro hoffen -Indische Weltraumrakete erfolgreich getestet -Technologiekonzern Voith nach Umbau in Gewinnzone -Greenpeace findet weniger Chemikalien in Kleidung von Handelsketten -Tausende Taxifahrer streiken in Warschau -Saudi-Arabien und Bahrain stoppen Luftverkehr mit Katar -Die Debatte um das Einkaufen am Sonntag ist neu entfacht -Tusk verlangt strenge Auflagen für Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 -Experte: Auch Firmen suchen langsam nach Alternativen zum Diesel-Pkw -Indischer Adani-Konzern gibt Startschuss für Kohlegrube in Australien -Novartis kündigt Zusammenarbeit mit IBM Watson Health bei Brustkrebs an -'Ziemlich maue Bilanz' - Mieterbund kritisiert Bundesregierung -Fluggesellschaften werden weltweit optimistischer -Mehr als drei Millionen Riester-Verträge ruhend gestellt -Cum-Ex-Verdacht: Portigon kündigt Rückstellungen an -Beliebte E-Roller zum Mieten - Angebot wird ausgebaut -Novartis und Bristol-Myers Squibb forschen im Bereich Darmkrebs zusammen -Exklusive Kollektion: Heidi Klum soll Lidl Starthilfe in USA geben -Tarifrunde bei Versicherungen gescheitert - Neue Streiks -Günstige Benzinpreise zu Pfingsten -Messe 'Husum Wind 2017' drei Monate vor Beginn fast ausgebucht -Webel: Probleme mit dreckigen Dieselautos muss Bund lösen -Energieverbrauch in Deutschland zum Jahresbeginn leicht rückläufig -Norsk Hydro: Diplomatischer Konflikt um Katar stellt Qatalum vor Lieferprobleme -Novartis-Daten zu Tafinlar plus Mekinist zeigen längerfristige Wirksamkeit -Heidelberger Druckmaschinen übernimmt Software-Unternehmen Docufy -Streit um einbehaltene Boni bei der Deutschen Bank -Stada-Chef: Nach Übernahme keine Zerschlagung -Handelsverband will Einkaufsstraßen verkürzen -'Focus': Sachverständige bemängeln Gesetzentwurf gegen Hass im Netz -'BamS': Porsche zahlt Ex-Vorstand Teil von Abfindung unter Vorbehalt -Kauder für Verabschiedung des Gesetzes gegen Hetze im Netz -Bankenverbands-Präsident fürchtet zunehmenden Nationalismus bei Regulierung°

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /fbr