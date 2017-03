dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.03.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Deutsche-Bank-Umbau trifft Mitarbeiter und Aktionäre

FRANKFURT - Die Neuaufstellung der Deutschen Bank fordert Opfer von Mitarbeitern und Aktionären.



In Deutschland werden weitere Arbeitsplätze wegfallen. Der angekündigte Verkauf neuer Aktien ließ zudem den Kurs am Montag um rund 6 Prozent einknicken. Allerdings fiel der Rückschlag weniger schlimm aus als zunächst befürchtet. Experten lobten die Pläne von Bankchef John Cryan, der das von Skandalen gebeutelte Geldhaus im eigenen Land und international wieder voranbringen will.

ROUNDUP 3: PSA-Konzern will Opel in drei Jahren wieder flott machen

PARIS/RÜSSELSHEIM - Der französische Autokonzern PSA kauft Opel und will den verlustreichen deutschen Hersteller bis 2020 wieder profitabel machen. PSA verständigte sich mit der Opel-Mutter General Motors (GM) auf einen Preis von 1,3 Milliarden Euro, wie die beiden Unternehmen am Montag in Paris mitteilten. "Das gibt uns die Gelegenheit, ein echter europäischer Auto-Champion zu werden", meinte PSA-Chef Carlos Tavares. Der französische Konzern mit seinen bisherigen Marken Peugeot, Citroën und DS steigt mit dem Kauf zur Nummer zwei auf dem europäischen Markt hinter der VW -Gruppe auf. Weltweit wären PSA und Opel/Vauxhall im vergangenen Jahr zusammen auf rund 4,1 Millionen verkaufte Pkw und leichte Nutzfahrzeuge gekommen.

VDA: Wachstum auf dem Automarkt verlangsamt sich

GENF - Das rasante Wachstum auf dem weltweiten Automarkt schwächt sich dieses Jahr nach Einschätzung des Branchenverbandes VDA etwas ab. Der globale Pkw-Absatz werde 2017 voraussichtlich um drei Prozent auf 85 Millionen Neufahrzeuge wachsen, teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Montag im Vorfeld des Genfer Autosalons mit. Verglichen mit dem Vorjahresplus von 5 Prozent wäre das eine leichte Abschwächung. Ein Grund dafür ist, dass die Geschäfte in China nicht mehr so gut laufen wie zuletzt. In Deutschland bleibt die Nachfrage 2017 laut Prognose "auf hohem Niveau stabil", in den USA wird es ähnlich sein. Besorgt äußerte sich der VDA über Anzeichen des Protektionismus in den USA.

ROUNDUP/Mehr Bestellungen: Maschinenbau geht mit Schwung ins Jahr 2017

FRANKFURT - Deutschlands Maschinenbauer sind mit Rückenwind ins Jahr 2017 gestartet. Eine kräftige Nachfrage aus dem In- und Ausland, insbesondere aus dem Euroraum, füllte im Januar die Auftragsbücher der exportorientierten Branche. Die Bestellungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt real um 9 Prozent, wie der Branchenverband VDMA am Montag in Frankfurt mitteilte.

ROUNDUP 2/Führungswechsel am BER: Mühlenfeld geht, Lütke Daldrup kommt

BERLIN - Der Berliner Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup wird neuer Geschäftsführer der Berliner Flughäfen. Zudem verlässt Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) den Aufsichtsrat des Unternehmens, wie dieser am Montag ankündigte. Dies sei aus Compliance-Gründen notwendig. Lütke Daldrup sei eine gute, sachgerechte und schnelle Lösung, sagte Müller. Die Suche nach einem externen Manager mittels eines Personalvermittlers hätte mindestens ein halbes Jahr gedauert.

Deutsche Wohnen kauft für rund 655 Millionen Euro Liegenschaften in Berlin

FRANKFURT - Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen baut sein Geschäft in Berlin mit Wohnungskäufen aus. Bei der Transaktion mit einem Volumen von rund 655 Millionen Euro gehe es um knapp 4200 Einheiten, teilte die Gesellschaft am Montag mit. Davon seien rund 3900 Wohn- und 270 Gewerbeeinheiten. Das Portfolio bestehe im Wesentlichen aus hochwertigen Altbau-Gebäuden in zentralen Lagen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts erbaut wurden und nur einen geringen Investitionsbedarf aufwiesen, hieß es

^ Weitere Meldungen

-Deutsche-Bank-Chef sagt weitere Arbeitsplatzverluste in Deutschland voraus -ROUNDUP 2/Schlecker-Prozess beginnt: Verteidiger warnt vor Vorverurteilung -Präsident Hollande zu PSA/Opel: 'Geburt eines Champions' -Orange spricht mit Vivendi doch nicht über Kauf von Canal Plus -Daimler punktet in der Oberklasse - Smart-Verkäufe rückläufig -Zweite Runde der Stahl-Tarifverhandlungen gestartet -Experten fordern umfassenderen Ansatz bei der Krebstherapie -Facebook testet Symbol mit gesenktem Daumen im Messenger -Standard Life treibt Aberdeen-Kauf voran - Gebot offiziell, Chefposten verteilt -OMV übernimmt Unipers Gasfeld-Anteil in Sibirien -Kartellbehörde: Stadt München darf Wiesn-Bierpreis deckeln -Lebensmittelhändler investieren am meisten in die Ladenausstattung -PSA-Finanzchef: Opel soll bis 2020 profitabel werden -Übernahme PSA/Opel: Tavares gibt kein Standort-Versprechen ab -Verarbeiter beklagen starken Preisanstieg bei Stahl -Vita Cola mit leicht rückläufigem Absatz 2016 -EU-Wettbewerbshüter geben grünes Licht für AKW-Finanzierung in Ungarn -IG-Metall-Bezirkschef: Opel-Übernahme birgt mehr Chancen als Risiken -Tiefensee: Opel-Mitarbeiter in Eisenach können aufatmen -Vattenfall plant Milliardeninvestitionen in Berlin -Politiker: Brexit könnte Opel/Vauxhall in Großbritannien schaden -Gericht verhandelt mutmaßlichen Millionen-Betrug um falsche Aktien -MorphoSys-Partner Roche plant neue Studien mit Alzheimer-Mittel -Termin für Atomklage von RWE wegen Biblis abgesetzt -Gorleben bei Suche nach Atom-Endlager anderen Orten gleichgestellt°

