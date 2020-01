dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.01.2020 - 15.15 Uhr

Deutscher Automarkt deutlich gewachsen - Exporte gehen zurück

BERLIN - Die Deutschen haben im vergangenen Jahr so viele neue Autos gekauft wie seit zehn Jahren nicht.



Rund 3,6 Millionen Neuwagen wurden zugelassen, etwa fünf Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Verband der Automobilindustrie am Montag in Berlin mitteilte. Vor allem Firmen kauften neue Fahrzeuge: Knapp zwei Drittel aller Zulassungen waren nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts gewerblich.

Merck KGaA und Pfizer erzielen Erfolg mit Avelumab gegen Blasenkrebs

DARMSTADT/NEW YORK - Die Pharmakonzerne Merck KGaA und Pfizer haben mit ihrem Mittel Bavencio einen Erfolg gegen Blasenkrebs erzielt. Die Phase-III-Studie mit dem Mittel habe den primären Endpunkt des verlängerten Gesamtüberlebens erreicht, teilten die Unternehmen am Montag in Darmstadt und New York mit. Bavencio (Avelumab) sei die erste Immuntherapie, die in einer klinischen Studie als Erstlinientherapie bei Patienten mit fortgeschrittenem Urothelkarzinom eine statistisch signifikante Verbesserung des Gesamtüberlebens belegt habe, sagte der Entwicklungschef von Pfizers Onkologie-Sparte, Chris Boshoff.

ROUNDUP: Gewerkschaft Ufo fordert Mediation im Dauerstreit mit Lufthansa

FRANKFURT - Nach der jüngsten Streikrunde setzt die Flugbegleitergewerkschaft Ufo im Tarifkonflikt mit der Lufthansa vorerst wieder auf Gespräche. Nach dem Willen der Gewerkschaft soll bei einem Termin am 16. Januar eine umfassende Mediation zu verschiedenen Themen angestrebt werden. Solange eine solche Mediation läuft, will Ufo "in den kommenden Wochen (...) freiwillig auf Streiks verzichten", wie die Gewerkschaft am Montag in einer Mitteilung an ihre Mitglieder ankündigte.

Daimler ruft Hunderttausende Mercedes-Benz-Autos in USA zurück

WASHINGTON - Der Autobauer Daimler ruft in den USA Hunderttausende Autos wegen möglicherweise defekten Schiebedächern in die Werkstätten. Von dem Rückruf seien bis zu 744 852 Fahrzeuge betroffen, teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA am Wochenende in Washington mit. Demnach geht es um bestimmte Wagen der C- und E-Klasse sowie der Modelle CLK und CLS der Baujahre 2001 bis 2011.

Sunrise ernennt Uwe Schiller zum neuen Finanzchef

ZÜRICH - Der Telekom-Konzern Sunrise macht bei der Neubesetzung seiner Spitzenpositionen Fortschritte. Zum neuen Finanzchef und Nachfolger von André Krause wird per sofort Uwe Schiller ernannt, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

CES: Technik-Messe öffnet in Las Vegas

LAS VEGAS - Die Technik-Messe CES in Las Vegas geht am Montag mit ersten Presseterminen an den Start. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr unter anderem vernetzte Geräte der Unterhaltungselektronik und selbstfahrende Autos. Auch das Trendthema "Künstliche Intelligenz" spielt bei zahlreichen Ausstellern eine zentrale Rolle. Auf großes Interesse dürfte auch ein Auftritt von Ivanka Trump stoßen. Die Tochter des US-Präsidenten Donald Trump will in ihrer Funktion als "Beraterin des Weißen Hauses" am Dienstag auf der Messe über die Zukunft der Arbeit sprechen. Die Fachbesucher-Show setzt traditionell den Jahresauftakt für die Tech-Industrie.

