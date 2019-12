dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.12.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Metro will Real an X+Bricks-Konsortium verkaufen

DÜSSELDORF - Wende beim Verkauf der Supermarktkette Real: Nach einer monatelangen Hängepartie will der Handelskonzern Metro das schwächelnde Geschäft nun nicht mehr an ein Konsortium um den Immobilienkonzern Redos verkaufen.



Stattdessen hat Metro nun eine Absichtserklärung mit dem zweiten Interessenten, einem Konsortium um den Investor X+Bricks abgeschlossen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Die Verhandlungen mit Redos wurden dagegen beendet.

ROUNDUP/Kreise: Kering führt erste Übernahmegespräche mit Moncler - Aktie steigt

PARIS - Der französische Luxuskonzern Kering hat laut Insidern erste Gespräche mit dem italienischen Edelbekleider Moncler über eine mögliche Übernahme geführt. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen. Es sei jedoch nicht sicher, dass die Gespräche mit den Italienern, die sich auf hochwertige Skibekleidung spezialisiert haben, zu einem Zusammenschluss führen, hieß es weiter.

ROUNDUP: Novartis sieht langfristiges Wachstum durch volle Pipeline unterstützt

BASEL - Der Pharmakonzern Novartis gibt sich an seinem Investorentag optimistisch. Eine umfangreiche und breite Pipeline soll dabei das zukünftige Wachstum des Pharmakonzerns sichern. Zwischen 2020 und 2022 will Novartis mehr als 80 Zulassungsanträge einreichen, wie der Konzern am Donnerstag vor Beginn seiner Investorenveranstaltung am Nachmittag mitteilte. Zudem sieht das Unternehmen mehr als 25 potenzielle Kassenschlager in seiner Pipeline, also Therapien und Medikamente, die einen jährlichen Umsatz von mehr als einer Milliarde Umsatz erzielen.

Britische Aufsicht untersucht Bestechungsverdacht bei Glencore - Aktie sackt ab

BAAR/LONDON - Der schweizerische Bergbaukonzern Glencore ist ins Visier von britischen Aufsichtsbehörden geraten. Die Strafermittlungsbehörde Serious Fraud Office (SFO) habe den Konzern informiert, dass sie Ermittlungen wegen des Verdachts der Bestechung aufgenommen habe, teilte das Unternehmen am Donnerstag im schweizerischen Baar mit. Worum sich die Vorwürfe genau drehen, dazu machte das Unternehmen zunächst keine Angaben. Die Behörde bestätigte die Ermittlungen gegen den Konzern, gegen Mitarbeiter und verbundene Personen, wollte aber zum laufenden Verfahren keine weiteren Angaben machen. Die Glencore-Aktie sackte in London um rund 7,5 Prozent ab.

ROUNDUP: Bestjahr für VW-Finanztochter - aber 2020 wird 'deutlich schwieriger'

BRAUNSCHWEIG/HANNOVER - Die Finanztochter von Volkswagen peilt für das zu Ende gehende Geschäftsjahr das beste Ergebnis der Firmengeschichte an, richtet sich aber auf schwierigere Zeiten ein. Man werde über dem operativen Gewinn aus 2018 von 2,61 Milliarden Euro landen, sagte Vorstandschef Lars Henner Santelmann in Hannover.

ROUNDUP/Osram-Übernahme: Der Endspurt wird knapp

MÜNCHEN/PREMSTÄTTEN - Auf den letzten Metern ist der zweite Anlauf für die Übernahme von Osram durch den österreichischen Sensorspezialisten AMS zur Zitterpartie geworden. Bis zum Mittwochabend, 30 Stunden vor Ablauf der Angebotsfrist, waren AMS 15,3 Millionen Aktien angeboten worden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das sind fast doppelt so viele wie zum entsprechenden Zeitpunkt des im Herbst gescheiterten ersten Übernahmeversuchs - wohl auch weil Osram jetzt klar hinter dem Angebot steht. Doch diesmal könnten Hedgefonds den Plan kippen.

Commerzbank kommt bei Comdirect-Übernahme nur schleppend voran

FRANKFURT - Die angestrebte Komplettübernahme ihrer Online-Tochter Comdirect erweist sich für die Commerzbank als zähes Unterfangen. Bislang bekam der Frankfurter MDax -Konzern im Rahmen seines Übernahmeangebots nur 0,24 Prozent der Comdirect-Anteile angedient, wie aus der jüngsten Pflichtmitteilung hervorgeht (Stand: 4.12.2019). Das Angebot an die Comdirect-Aktionäre läuft noch bis einschließlich diesen Freitag (6.12.), 24.00 Uhr. Viele Anteilseigner entscheiden bei solchen Offerten erst auf den letzten Drücker. Im konkreten Fall gibt es aber auch Widerstände.

Sartorius kauft in Israel Zellkulturmedien-Spezialisten für 45 Millionen Euro

GÖTTINGEN - Der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius stärkt sein Geschäft mit einem Zukauf. Für rund 45 Millionen Euro in bar übernimmt der MDax -Konzern etwas mehr als die Hälfte der Anteile am israelischen Zellkulturmedien-Entwickler und -Hersteller Biological Industries, wie das Unternehmen am Donnerstag in Göttingen mitteilte. Zudem sei eine Option auf den Erwerb weiterer 20 Prozent der Aktien innerhalb von drei Jahren vereinbart worden, hieß es weiter. Abgeschlossen werden soll der Deal Mitte Dezember.

Huawei stemmt sich in USA gegen neue Einschränkungen

SHENZHEN - Der chinesische Mobilfunkgigant Huawei will sich in den USA juristisch gegen weitere Hemmnisse für sein dort ohnehin schon stark eingeschränktes Geschäft wehren. Der Konzern hat vor einem Bundesgericht in New Orleans ein Gesuch gegen die Entscheidung der US-Kommunikationsbehörde FCC eingelegt, wonach ländliche Telekomanbieter keine staatlichen Subventionen mehr zum Kauf von Huawei-Ausrüstung nutzen dürfen, wie Huawei am Donnerstag mitteilte. Chefjurist Song Liuping sprach auf einer Pressekonferenz in Shenzhen von einer "rechtswidrigen" Order. "Der FCC hat Huawei als nationale Bedrohung bezeichnet, aber keinen Beweis geliefert", sagte er.

Weitere Meldungen

-Betriebsräte sehen 'viel Schatten' im Stahlkonzept für Thyssenkrupp

-Novartis legt Medicines-Aktionären Übernahmeangebot vor

-Deutsche Telekom setzt Abschluss von Verträgen für 5G-Technik aus

-Deutsche-Wohnen-Chef: Politik hat Urbanisierung verschlafen

-Billigflieger Norwegian verkauft argentinische Tochter an Jetsmart

-BMW verklagt Zulieferer Valeo und Denso wegen Preisabsprachen

-Bayer verkleinert IT - Dienstleister übernehmen 950 Mitarbeiter

-Sandoz-Chef will Novartis-Generikasparte zum breiten Marktführer machen

-Boeings 737-Max-Chefingenieur geht in Ruhestand

-Solarbranche: Bei stärkerem Ausbau 50 000 neue Jobs möglich

-Schulze will umstrittene Brennelemente-Exporte verbieten

-Uber startet neuen Limousinen-Service 'Uber Premium'

-E-Lastenfahrräder sollen in New York Lieferwagen Konkurrenz machen

-ROUNDUP: Kündigung von Daimler-Arbeiter wegen Rassismus-Vorwurfs vor Gericht

-Materielle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr weiterhin schlecht

-'Green Deal': EU plant neue Hilfen für klimafreundliches Heizen

-Südafrikas Fluggesellschaft SAA leitet Rettungsverfahren ein

-Fiat Chrysler weist italienische Steuerforderungen zurück

-Staatsanwalt will Netanjahu-Vertrauten in U-Boot-Affäre anklagen

-Kritik an Monsanto wegen Finanzierung von Glyphosat-Studien

-ROUNDUP/Klimaziele im Verkehr: Umweltbundesamt für drastische Maßnahmen

-PSA-Konzernmarken bei Opel in Rüsselsheim angekommen

-Schweinepest breitet sich weiter in Polen aus

-ROUNDUP: Die Bahn ist ein Pünktchen pünktlicher

-ROUNDUP/Tesla-Fabrik: Kaufvertrag für Gelände könnte bis Jahresende stehen°

