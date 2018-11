dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.11.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers verspricht mehr Gewinn

FRANKFURT - Nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Geschäftsjahr will der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers wieder profitabler werden.



So strebt das seit März an der Börse notierte Unternehmen sowohl einen Ergebnissprung als auch eine bessere operative Marge an. "Wir legen die Messlatte ein Stück höher", sagte Vorstandschef Bernd Montag am Montag in Frankfurt. Im vergangenen Geschäftsjahr belasteten Kosten für den Anlauf des neuen Labordiagnostiksystems Atellica, Personalabbau, den Börsengang sowie negative Wechselkurse die Bilanz.

Busch sichert sich Mehrheit an Pfeiffer Vacuum - Aktie mit kräftigem Kurssprung

ASSLAR - Die familiengeführte Busch SE hat sich die Mehrheit am Pumpenspezialist Pfeiffer Vacuum gesichert. Die Beteiligung von Busch habe die Schwelle von 50 Prozent am 2. November überschritten, teilte das Unternehmen am Montag in Asslar mit. Damit stehen den TecDax -Unternehmen zugleich weitreichende Änderungen ins Haus. Zum einen werden beide Unternehmen nun enger im Einkauf und Vertrieb, in der Forschung & Entwicklung sowie in der IT zusammenarbeiten. Aber auch im Vorstand werden die Zuständigkeiten mit Beginn des Jahres 2019 neu geordnet. Die Aktie schoss nach der Mitteilung in die Höhe und gewann zuletzt über 7 Prozent.

Presse: Apple kürzt Produktionsauftrag für neues iPhone XR

TOKIO - Das neue günstige iPhone XR ist laut einem Medienbericht nicht so gefragt wie von Apple erwartet. Die dafür abgestellten Produktionskapazitäten bei den beiden führenden Fertigern Foxconn und Pegatron seien nicht komplett ausgelastet, schrieb die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" am Montag unter Berufung auf informierte Personen. So seien bei Foxconn 60 Produktionslinien für das iPhone XR eingerichtet worden - von denen aktuell nur rund 45 in Betrieb seien. Das bedeute, dass pro Tag rund 100 000 weniger Telefone produziert würden als es die vorherige optimistischere Prognose vorsah.

Musterfeststellungsklage auch gegen Mercedes-Benz-Bank

STUTTGART - Nach der Volkswagen -Bank nehmen Verbraucherschützer auch die Mercedes-Benz-Bank mit der neuen Musterfeststellungsklage ins Visier. Geklagt hat die Schutzgemeinschaft für Bankkunden, wie das Oberlandesgericht Stuttgart am Montag bestätigte (Az. 6 MK 1/18). Sie hält die Widerrufsregelungen in den Kreditverträgen der Bank für mangelhaft und will vor Gericht erreichen, dass solche Verträge deshalb jederzeit auch jetzt noch widerrufen werden können. Dahinter steckt auch das Ansinnen, eine Möglichkeit zu schaffen, vom Diesel-Skandal betroffene Fahrzeuge zurückgeben zu können.

ROUNDUP: Novartis sieht Medikamenten-Nachschub mit Kassenschlagern gefüllt

LONDON/BASEL - Der Pharmakonzern Novartis blickt mit Zuversicht auf seine eigene Projektpipeline. Die Schweizer verfügen über 26 mögliche Kandidaten, die Spitzenumsätze von mehr als einer Milliarde US-Dollar erzielen könnten, wie Novartis am Montag vor einer Veranstaltung seiner Forschungs- und Entwicklungssparte in London mitteilte.

Luxusautobauer Ferrari kommt trotz höherer Verkäufe kaum vom Fleck

MARANELLO - Der italienische Luxusautobauer Ferrari hat trotz deutlich gestiegener Verkaufszahlen kaum mehr Geschäft gemacht. Der Umsatz kletterte im dritten Quartal um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 838 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Maranello mitteilte. Vor allem im Geschäft mit der Lieferung von Motoren an die Fiat-Chrysler-Tochter Maserati und im Verleih von Motoren an andere Formel-1-Teams fiel in diesem Jahr weniger Geschäft ab. Zudem bremste der starke Euro das Wachstum. Ferrari hat im Zeitraum von Juli bis Ende September 2262 Autos ausgeliefert, 11 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Darunter waren zunehmend günstigere Fahrzeuge.

Deutsche Bank will mehr in China investieren

DÜSSELDORF - Die Deutsche Bank will sich stärker auf dem weltweit größten Markt engagieren. "Wir wollen noch mehr in China investieren", sagte das für die Region Asien-Pazifik zuständige Vorstandsmitglied Werner Steinmüller dem "Handelsblatt" (Montagausgabe).

Investorenlegende Buffett verdoppelt Quartalsgewinn

OMAHA - US-Staranleger Warren Buffett hat mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway einen kräftigen Gewinnsprung gemacht. Ein florierendes Versicherungsgeschäft und niedrigere Steuern trugen dazu bei, dass das operative Ergebnis im dritten Quartal verglichen mit dem Vorjahreswert auf 6,88 Milliarden Dollar (6,04 Mrd Euro) verdoppelt wurde. Die Investmentholding teilte am Samstag in Omaha (US-Bundesstaat Nebraska) zudem mit, eigene Aktien im Wert von 928 Millionen Dollar zurückgekauft zu haben.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP/Umfrage: Deutsche kaufen Weihnachtsgeschenke immer öfter im Internet

-Novartis peilt keine US-Zulassung für Leukämie-Biosimilar Rituximab mehr an

-Uber will nach tödlichem Unfall Roboterwagen-Tests wieder aufnehmen

-Roche-Chef verspricht stabilen Personalbestand in der Schweiz

-Tourismusverband: Überfüllte Orte machen sich Geschäft kaputt

-Schwäbisches Familienunternehmen Steiff verkauft künftig auch Möbel

-Ex-Opel-Chef: Deutsche Autoindustrie schlecht für Wandel aufgestellt

-Privatbanken nehmen verkaufte Landesbank HSH in Einlagensicherung auf

-Förderprogramm finanziert bereits über 100 öffentliche WLAN-Angebote

-Verleger fordern von Regierung klare Position beim Leistungsschutzrecht

-Telekom nutzt Verteilerkästen für Elektroauto-Ladestationen

-Ministerium: Bauern sollen Ferkel-Betäubungsmittel anwenden dürfen

-Studie: Überschüsse für Lebensversicherte dürften weniger stark sinken

-Mehrheit der Internetnutzer kauft auch im Netz ein

-Feinstaubbelastung bleibt in Stuttgart unter EU-Grenzwert

-ChemChina stockt Syngenta Verwaltungsrat auf

-Atomaufsicht skeptisch zu Betriebsverlängerung für Altmeiler Dukovany

-Gazprom liefert mehr Gas nach Österreich

-Nach Geldwäsche-Vorwürfen: EZB entzieht maltesischer Bank Lizenz°

