dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.10.2018 - 15.15 Uhr

Rodungsstopp im Hambacher Forst kostet RWE Millionen

ESSEN (dpa-AFX) - Der vom Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) erteilte Rodungsstopp im Braunkohlegebiet Hambacher Forst kommt RWE teuer zu stehen.



Das operative Ergebnis (Ebitda) werde ab 2019 jährlich mit einem niedrigen dreistelligen Millionen Euro Betrag belastet, wie das Unternehmen am Freitag in Essen mitteilte. Das Gericht entsprach mit seiner Entscheidung am Freitag einem Eilantrag des Umweltverbandes BUND. RWE rechnet damit, dass eine abschließende Entscheidung zur weiteren Rodung des Vorfelds erst später im Hauptsacheverfahren getroffen wird. Eine endgültige Entscheidung könne möglicherweise erst Ende 2020 vorliegen, hieß es. An der Börse weitete der Aktienkurs des Versorgers das Minus auf mehr als 7 Prozent aus.

Gericht: Keine kurzfristige Entscheidung über BUND-Klage

KÖLN - Das Verwaltungsgericht Köln rechnet nicht mit einer kurzfristigen Entscheidung über die Klage des Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND/NRW) gegen die Rodungen für den Braunkohletagebau Hambach. Eine Sprecherin des Gerichts sagte am Freitag: "Wir können nicht davon ausgehen, dass wir in wenigen Wochen eine Entscheidung in diesem Verfahren bekommen werden." Der Fortgang hänge sehr von dem Verhalten der Prozessbeteiligten ab und ob noch weitere Beweise erhoben werden müssten. Das sei nicht abschätzbar. Formell geht es in dem Verfahren um den Hauptbetriebsplan für den Tagebau. Darin sind auch die Rodungen geregelt.

Hambacher Forst: Laschet ruft alle Akteure zu Gesprächen auf

HAMBURG/DÜSSELDORF - Nach dem gerichtlich verfügten Rodungsstopp im Hambacher Forst hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Akteure zu Gesprächen aufgefordert. "Rodungen wird es in absehbarer Zeit nicht geben, es ist jetzt der Raum für Gespräche, und den sollten alle Beteiligten nutzen", sagte Laschet am Freitag beim Luftfahrtgipfel in Hamburg. "Lasst uns jetzt noch einmal zusammen überlegen", appellierte er. Es müsse ein Weg gefunden werden, die unterschiedlichen Interessen miteinander zu versöhnen.

ROUNDUP 2: Apple und Amazon weisen Bericht über Spionage-Chips in Servern zurück

CUPERTINO/SEATTLE - Apple und Amazon haben mit Nachdruck einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach sie Spionage-Chips aus China in ihren Servern entdeckt hätten. Der Finanzdienst Bloomberg berichtete unter Berufung auf nicht namentlich genannte Regierungsmitarbeiter und Apple-Manager, dass die winzigen Bauteile es Angreifern erlaubt hätten, die Kontrolle über die Server zu übernehmen und Informationen abzugreifen. Rund 30 US-Unternehmen seien potenziell betroffen gewesen, hieß es.

ROUNDUP/Nach Ufo-Kritik: Ryanair lässt Gespräche mit Flugbegleitern platzen

DUBLIN/MÖRFELDEN-WALLDORF - Die Verhandlungen zwischen dem Billigflieger Ryanair und der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo sind vorerst geplatzt. Die irische Fluggesellschaft habe die bislang für den 16. Oktober angesetzten Gespräche abgesagt, teilte die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) am Freitag in Mörfelden-Walldorf mit. Ryanair bestätigte den Schritt indirekt und begründete ihn mit einer Pressemitteilung der Ufo von vergangener Woche. Darin hatte die Gewerkschaft eine Verbindung zwischen "prekären Arbeitsbedingungen" der Flugbegleiter und möglichen Sicherheitsrisiken bei Ryanair gezogen.

Regierung erhöht bei Diesel-Nachrüstungen Druck auf Hersteller

BERLIN - Die Bundesregierung erhöht bei technischen Diesel-Nachrüstungen den Druck auf die Autohersteller. "Diese Verweigerungshaltung können wir nicht hinnehmen", sagte ein Sprecher von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Freitag in Berlin. Hardware-Nachrüstungen seien ein "integraler Bestandteil" des neuen Maßnahmen-Pakets gegen Diesel-Fahrverbote. Die Hersteller müssten verbindlich zusagen, die kompletten Kosten für Nachrüstungen zu übernehmen. Bisher weigern sich die Autobauer.

Absatz der Volkswagen-Tochter Audi im September eingebrochen

INGOLSTADT - Leere Lager sowie ein neues Prüfverfahren haben Audi einen katastrophalen Absatzmonat bereitet. Rund 139 150 Fahrzeuge verkaufte die Volkswagen -Tochter im September weltweit und damit 22 Prozent weniger als im Vorjahr, wie Audi am Freitag mitteilte. In Europa gingen die Absatzzahlen sogar um 55,5 Prozent zurück. 37 200 Einheiten kauften die Kunden auf dem Heimatkontinent. Mehr als zwei Drittel der Motorvarianten sind demnach derzeit nicht lieferbar, weil sie noch nicht nach dem neuen WLTP-Standard für die Messung des Kraftstoffverbrauchs zugelassen seien. Erst zum Jahresende dürfte das normale Auto-Angebot wieder erreicht werden.

Unilever bläst Rückzug aus London ab - Zweiter Konzernsitz bleibt erhalten

LONDON/ROTTERDAM - Der niederländisch-britische Konsumgüterkonzern Unilever wird seine zweite Hauptverwaltung in London doch nicht wie geplant auflösen. Grund dafür ist der Widerstand britischer Investoren. "Wir haben festgestellt, dass unser Vorschlag bei einer bedeutenden Gruppe von Anlegern keine Unterstützung gefunden hat", teilte der Hersteller von Magnum-Eis, Dove-Seife und Lipton-Tee am Freitag mit. Daher sei es angemessen, den Rückzug aus der britischen Hauptstadt abzublasen. Nun bleibt die umstrittene Struktur mit zwei Hauptverwaltungen in Rotterdam und London erhalten.

Toyota muss erneut mehr als zwei Millionen Hybridautos zurückrufen

TOKIO - Japans größter Autobauer Toyota muss wegen eines Software-Problems weltweit rund 2,4 Millionen Hybridautos, darunter sein Erfolgsmodell Prius, zurückrufen. Wie der Konzern am Freitag mitteilte, könne eine Fehlfunktion der Software im Kontrollsystem zu einem Unfall führen. In Deutschland sind 32 000 Autos betroffen, europaweit sind es insgesamt 290 000. Der Großteil entfällt auf Japan, wo in 1,25 Millionen Fahrzeugen die Software korrigiert werden muss.

Siemens Gamesa ergattert erstmals Auftrag in Russland

ZAMUDIO - Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa hat einen Auftrag über 26 Turbinen in Russland an Land gezogen. Die Windturbinen mit einer Leistung von 90 Megawatt sollen bis 2020 an den Stromerzeuger Enel Russia nach Azovskaya in den Süden Russlands geliefert werden, teilte Siemens Gamesa am Freitag mit. Insgesamt ist für den Windpark eine Nennleistung von 291 Megawatt geplant. Der Auftrag basiert auf einer vorläufigen Vereinbarung der Unternehmen von vergangenem Jahr. Russland will künftig mehr auf erneuerbare Energien setzen.

