dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.08.2021 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Merck erhöht abermals Jahresziele - Aktie bleibt auf Rekordjagd

DARMSTADT - Ein boomendes Laborgeschäft inmitten der Corona-Pandemie treibt den Darmstädter Merck-Konzern an.



Im zweiten Quartal stieg der Umsatz mit Dienstleistungen und Produkten für die Arzneiforschung sprunghaft, wie das Dax -Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Da auch die Pharmasparte und das Geschäft mit Halbleitern zulegten, wuchsen die Konzernerlöse um fast ein Fünftel. Für das laufende Jahr erwartet Merck, dass Risiken infolge der Corona-Pandemie mit fortschreitenden Impfungen abnehmen. Die neue Vorstandschefin Belén Garijo hob abermals die Jahresprognose an. An der Börse setzte die Aktie daraufhin ihre Kursrally weiter fort.

ROUNDUP: Adidas wird optimistischer - Lieferkettenprobleme bremsen Wachstum

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Adidas hat nach einem guten zweiten Quartal seine Prognose leicht erhöht. Dabei verhindern unter anderem Probleme in der Lieferkette eine bessere Entwicklung. Nach der jüngsten Rekordrally nutzten Anleger den Tag zur Verschnaufpause und machten Kasse. Mit einem Minus von fast 4 Prozent gehörte die Aktie am Donnerstag Mittag zu den Schlusslichtern im Dax.

ROUNDUP: Hohe Kosten zehren am Gewinn von Bayer - Aktienkurs knickt ein

LEVERKUSEN - Hohe Kosten und negative Wechselkurseffekte machen dem Argarchemie- und Pharmakonzern Bayer zu schaffen. Zwar kalkuliert Konzernchef Werner Baumann für 2021 dank der Erholung des Pharmageschäfts sowie einer hohen Nachfrage nach Saatgut und Pflanzenschutzmitteln mit mehr Umsatz als bislang, prozentual wird davon laut einer Mitteilung vom Donnerstag wohl aber weniger hängen bleiben als bislang in Aussicht gestellt. Unter dem Strich fiel von April bis Juni zudem wegen erneuter Rückstellungen für mögliche Belastungen im US-Glyphosat-Rechtsstreit ein Milliardenverlust an. Derweil stärkt der Konzern seine Pharmaforschung mit einer Übernahme in den USA. Das hellte die Stimmung der Anleger aber nicht auf - im Gegenteil. Die Aktien sackten deutlich ab.

ROUNDUP 2: Reifen retten Conti-Gewinn - Chipmangel belastet Autotechnik-Sparte

HANNOVER - Vor allem dank eines starken Reifengeschäfts hat sich Continental weiter aus den Nachwehen der Corona-Krise befreien können. Der Kernbereich für zugelieferte Autotechnik bekommt dagegen die Knappheit an Computerchips zu spüren - und das Problem dürfte die Branche länger unter Druck halten. Höhere Rohmaterialpreise bei Reifen habe man "in vernünftigem Maß an Kunden weitergeben können", sagte Finanzchef Wolfgang Schäfer am Rande der Halbjahreszahlen-Vorlage am Donnerstag.

ROUNDUP: Online-Boom hält Deutsche Post auf Wachstumskurs

BONN - Der wachsende Online-Handel beschert der Deutschen Post weiter Rückenwind, die Dynamik lässt allerdings etwas nach. "Die Raten waren schon deutlich höher", sagte Konzernchef Frank Appel bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag. So ist dem Bonner Logistikriesen zwar erneut ein Rekordquartal gelungen, doch der Aktie hauchte die Quartalsbilanz kein neues Leben ein: Ihr Kurs gab nach den Neuigkeiten nach.

ROUNDUP/Starke Nachfrage: Siemens wird noch optimistischer - Aktie steigt

MÜNCHEN - Der Technologiekonzern Siemens hebt nach einem Gewinnsprung im dritten Quartal erneut die Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21 an. Es ist bereits die dritte Erhöhung in diesem Jahr. Dabei profitiert das Unternehmen neben der anhaltenden Erholung der Wirtschaft auch vom Bestellverhalten seiner Kunden: Diese bauen angesichts knapper Bauteile wie Halbleiter sowie langen Lieferzeiten ihre Lagerbestände derzeit auf. Die Aktie gewann am Vormittag bis zu viereinhalb Prozent und führte die Gewinnerliste im Dax an.

ROUNDUP: Compugroup verdient etwas besser als erwartet - Aktie an MDax-Spitze

KOBLENZ - Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter Compugroup hat im zweiten Quartal operativ etwas mehr Gewinn erzielt als erwartet. Zudem legte der Konzern beim Wachstum aus eigener Kraft - also ohne die auf der Einkaufstour jüngst zugekauften Unternehmen - spürbar zu. Die zuletzt etwas dahindümpelnde Aktie der Koblenzer zog am Donnerstag nach der Zahlenvorlage deutlich an.

ROUNDUP 2: Hoffnungsschimmer USA - Lufthansa erholt sich langsam von Corona

FRANKFURT - Lufthansa -Chef Carsten Spohr setzt bei der Wiederbelebung des internationalen Luftverkehrs auf US-Präsident Joe Biden. Schon in naher Zukunft werde dessen Regierung die Einreise doppelt geimpfter EU-Bürger erlauben, deutete der Lufthansa-Chef am Donnerstag erste Medienberichte aus den USA. Es gebe ein klares Signal, dass mit hohem Tempo an dem Thema gearbeitet werde.

ROUNDUP 2: Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise hebt Jahresziele an

HOLZMINDEN - Gute Geschäfte rund um Haustiernahrung sowie Produkte für Hygiene und das Kochen daheim stimmen Symrise zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Zudem holten die Niedersachsen im ersten Halbjahr Geschäfte nach, die Ende letzten Jahres wegen der Folgen eines Cyberangriffs weggefallen waren. Umsatz und Ergebnisse legten in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich zu. Die Aktie drehte am Donnerstag nach frühen Verlusten ins Plus und legte zuletzt um 1,4 Prozent auf 125,65 Euro zu. Seit Jahresbeginn verteuerte sich das Papier damit um fast 16 Prozent.

ROUNDUP: Spezialchemiekonzern Evonik hebt Prognosen an

ESSEN - Eine gute Nachfrage im Zuge der laufenden Konjunkturerholung stimmt den Spezialchemiekonzern Evonik abermals optimistischer für das laufende Jahr. Das Unternehmen profitiert von der Nachfrage der Auto- und der Bauwirtschaft und guten Geschäften mit Tierfutterzusätzen. Gefragt sind auch Anwendungen für die Kosmetik- und Pharmaindustrie. Seit Ende April produzieren die Essener zudem zwei verschiedene Lipide für den Covid-19-Impfstoff von Biontech und Pfizer .

ROUNDUP: Beiersdorf wächst deutlich - Onlinegeschäft soll ausgebaut werden

HAMBURG - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf ist im ersten Halbjahr wieder deutlich gewachsen. Dabei konnte das Unternehmen seine Entwicklung im zweiten Quartal beschleunigen. Treiber war das Klebstoffgeschäft Tesa, aber auch das Konsumentengeschäft mit der Marke Nivea legte wieder deutlich zu. Anleger reagierten erfreut: Die Aktie legte gegen Donnerstagmittag um mehr als 5 Prozent zu und gehörte damit zu den größten Gewinnern im MDax .

ROUNDUP: ProSiebenSat.1 peilt Rekordumsatz auch im Gesamtjahr an

MÜNCHEN - Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 hat dank unerwartet kräftig gestiegener Werbeeinnahmen im zweiten Quartal einen Rekordumsatz erwirtschaftet und seine Jahresprognose erhöht. Vorstandssprecher Rainer Beaujean sagte am Donnerstag in Unterföhring, auch die Datingportale und Internetshops entwickelten sich positiv: "Wir sind in allen Segmenten auf Wachstumskurs."

ROUNDUP/1&1-Chef Dommermuth: Roaming wird größter Kostenfaktor am Anfang sein

MONTABAUR/MAINTAL - Nach zähen Verhandlungen und langem Warten legt der Telekomanbieter 1&1 mit dem geplanten Aufbau seines 5G-Netzes los. Doch bis das vierte Mobilfunknetz in Deutschland tatsächlich steht, muss Konzernchef Ralph Dommermuth eine Menge Geld in die Hand nehmen - auch für die Zeit, in der der Unternehmer noch auf die Mitnutzung von Fremdnetzen angewiesen ist, um seinen Kunden überhaupt Telefonie und Internet ermöglichen zu können. "National Roaming wird der größte Kostenfaktor am Anfang sein, er nimmt erst über die Jahre ab", sagte er am Donnerstag im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Und auch die Kosten für die Infrastruktur und den Betrieb werden anfangs höher sein als der Nutzen, sagte Dommermuth.

ROUNDUP: Shop Apotheke verdient operativ deutlich weniger - Aktie gibt nach

VENLO - Beim Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke haben im zweiten Quartal Probleme in der Logistik auch auf die Profitabilität gedrückt. Ein gegenwärtig angespannter Arbeitsmarkt und der Umzug an den neuen Standort im niederländischen Sevenum führten zuletzt zu Logistikproblemen. An der Börse setzte die Aktie ihre Talfahrt weiter fort.

ROUNDUP: Aurubis auf Kurs zu Jahreszielen - Aktie fällt dennoch

HAMBURG - Hohe Metallpreise im Sog der globalen Konjunkturerholung und dem Wachstum der Elektromobilität treiben den Kupferkonzern Aurubis weiter an. Den Hamburgern kommen dabei auch hohe Raffinierlöhne für Kupferschrott, also für das Recycling, sowie eine positive Entwicklung des Marktes für Schwefelsäure entgegen, die bei der Kupferproduktion anfällt. Für das Gesamtjahr (Ende September) sieht Aurubis-Chef Roland Harings das Unternehmen auf Kurs zum Ziel eines operativen Vorsteuergewinns von 270 bis 330 Millionen Euro.

ROUNDUP: Hannover Rück bekräftigt Gewinnziel trotz Flutschäden und Corona-Toten

HANNOVER - Die Hochwasserkatastrophe in Deutschland und die Vielzahl der Corona-Toten in Südafrika schlagen bei der Hannover Rück teuer zu Buche. Nach dem überraschend guten Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr zeigte sich Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz jedoch überzeugt, dass der weltweit drittgrößte Rückversicherer in diesem Jahr wie geplant einen Gewinn von 1,15 bis 1,25 Milliarden Euro erreicht. Laut Finanzvorstand Clemens Jungsthöfel dürften die Zahlungen wegen der "erschreckend vielen" Pandemieopfer in Südafrika den Konzern jedoch noch weiter belasten.

ROUNDUP: Zalando bestätigt Wachstumsprognose - Operatives Ergebnis enttäuscht

BERLIN - Der Online-Modehändler Zalando liegt nach dem zweiten Quartal auf Kurs zu seinen Wachstumszielen. Beim Blick auf den operativen Gewinn wurde der Dax-Kandidat trotz eines in diesem Punkt enttäuschenden Quartals etwas optimistischer - was aber auch an verschobenen Investitionen liegt. Während die Erlöse im zweiten Quartal deutlich zulegten, ging das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) kräftig zurück. Die Aktie verlor im Mittagshandel mehr als acht Prozent auf 89,32 Euro.

ROUNDUP: ElringKlinger bleibt trotz starkem Quartal vorsichtig - Aktie verliert

DETTINGEN/EMRS - ElringKlinger lässt das Corona-Tal weiter hinter sich. Dank der weltweiten Konjunkturerholung von der Pandemie und der Belebung in der Autobranche verbesserte sich die Auftragslage deutlich, wie der Automobilzulieferer am Donnerstag in Dettingen an der Erms mitteilte. Auch Umsatz und Ergebnis zogen im Vergleich zum Vorjahresquartal merklich an, in dem die Firma noch schwer mit Einbußen wegen der Corona-Pandemie zu kämpfen hatte. An der Börse zeigten sich die Anleger jedoch wegen der beibehaltenen Jahresprognose enttäuscht.

Weitere Meldungen

-Bau von Tesla-Fabrik - Umweltverbände scheitern erneut vor Gericht

-Roche schließt Liefervertrag mit Syros Pharmaceuticals ab

-ROUNDUP: Sky Sports zeigt Bundesliga-Spiele in Großbritannien auf Youtube

-Zurich übernimmt in Italien Finanzberaternetzwerk der Deutschen Bank

-Glencore mit Milliardengewinn - Sonderdividende und Aktienrückkauf

-Lufthansa: Kapitalerhöhung bleibt deutlich unter drei Milliarden Euro

-BVB-Coach Rose trotz Personalnot zuversichtlich - Malen vor Debüt

-Pistenbully-Hersteller Kässbohrer mit Einbußen in der Pandemie

-Credit Agricole verdient fast zwei Milliarden Euro im Quartal

-ROUNDUP: Deutsche Unternehmen beklagen immense Schäden durch Cyberangriffe

-Xing-Betreiberin New Work wird optimistischer für 2021

-Konjunkturerholung sorgt für Gewinnsprung bei Wacker Chemie

-Halbleitertechnik-Zulieferer Süss Microtec steigert Erlös im ersten Halbjahr

-Klagen über Verspätungen in Köln/Bonn - Airport sucht Mitarbeiter

-Lufthansa erwartet bald US-Einreisemöglichkeit für Geimpfte

-Großküchenausrüster Rational macht wieder deutlicher Gewinn

-Deutschland ist größter Bierproduzent der EU

-Baywa meldet Rekordergebnis

-30 Jahre WWW: Fast 90 Prozent der Deutschen nutzen das Internet

-Absatz von Nintendos Switch-Konsole sinkt

-Immobilienkonzern Patrizia verdient operativ weniger

-Uber verdoppelt Umsatz - Anleger trotzdem enttäuscht

-IT-Dienstleister S&T legt wegen starker Nachfrage deutlich zu

-Ermittlungen wegen Offenlegens von Daimler-Geheimnissen°

