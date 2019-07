dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.07.2019 - 15.15 Uhr

Deutsche Bank: Investmentbankchef Ritchie tritt Ende Juli zurück

FRANKFURT - Der Investmentbankchef der Deutschen Bank , Garth Ritchie, tritt Ende Juli zurück.



Das teilte der Dax -Konzern mitten in den Beratungen über eine Neuaufstellung des Instituts am Freitag in Frankfurt mit. Konzernchef Christian Sewing werde die Verantwortung für die Unternehmens- und Investmentbank übernehmen.

ROUNDUP 2: Osram vor Verkauf - Management für Übernahme

MÜNCHEN - Der Lichtkonzern Osram steht vor dem Verkauf. Nach nur sechs Jahren Eigenständigkeit soll eine der bekanntesten deutschen Industriefirmen an US-Finanzinvestoren gehen. Vorstand und Aufsichtsrat des Münchner Konzerns unterstützen die Offerte. Mit Hilfe der neuen Eigentümer Bain Capital und Carlyle will Osram-Chef Olaf Berlien die Transformation des zuletzt stark gebeutelten Unternehmens vorantreiben.

ROUNDUP 2: BMW-Chef Krüger hört auf - Produktionschef Zipse Nachfolger?

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW muss sich einen neuen Chef suchen. BMW-Vorstandschef Harald Krüger stehe für eine Verlängerung seines Ende April 2020 auslaufenden Vertrages nicht zur Verfügung, teilte der Dax -Konzern überraschend am Freitag in München mit. Der Aufsichtsrat will sich in seiner Sitzung am 18. Juli mit der Nachfolge Krügers befassen. Die BMW-Stammaktie reagierte kaum auf die Nachricht und lag am Nachmittag gut 0,4 Prozent im Minus.

Berliner Bezirk vereitelt Häuserkauf durch Rocket Internet

BERLIN - Die Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet stößt bei ihrem angestrebten Einstieg in den Berliner Immobilienmarkt auf Widerstand. Den geplanten Kauf dreier Häuser in Kreuzberg vereitelte der Bezirk. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg habe sein Vorkaufsrecht für die Urbanstraße 67 genutzt, bestätigte der zuständige Stadtrat Florian Schmidt am Freitag entsprechende Medienberichte. Die Häuser gehen demnach an die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewobag und eine Genossenschaft.

Telekom schaltet Antennen für 5G 'in den nächsten Wochen' an

BONN - Die Deutsche Telekom ermöglicht ihren Kunden ultraschnelle 5G-Datenverbindungen etwas später als angenommen. Man lege "in den nächsten Wochen" los, sagte ein Konzernsprecher am Freitag in Bonn. Auf der Webseite des Unternehmens ist hingegen angegeben, dass erst im vierten Quartal - also im Herbst - das Downloadtempo "an einzelnen 5G-Standorten mit geeignetem Endgerät" bei mehr als 300 MBit pro Sekunde liegen werde. Das sei ein "Worst-Case-Szenario", man rechne mit einem früheren Nutzungsbeginn, so der Sprecher.

ROUNDUP: Schulze wirbt für CO2-Preis und 'Klimaprämie' für Bürger

BERLIN - Bundesumweltministerin Svenja Schulze wirbt dafür, Kraftstoffe, Heizöl und Erdgas höher zu besteuern, um so den Ausstoß von Treibhausgasen zu drücken. Die Milliardeneinnahmen aus einem CO2-Preis könnten als "Klimaprämie" an die Bürger zurückfließen, schlug die SPD-Politikerin am Freitag in Berlin vor. So werde klimafreundliches Verhalten belohnt. Vor allem Familien mit Kindern könnten über die pro Kopf ausgezahlte Prämie mehr Geld zurückbekommen, als sie zahlen müssten: "Wer sich für eine klimafreundliche Variante entscheidet, der kann ein Plus machen."

Annahmefrist für Übernahme Axel Springers durch Investor KKR startet

BERLIN - Die Frist für die Annahme des Übernahmeangebots für den Medienkonzern Axel Springer durch den US-Finanzinvestor KKR hat an diesem Freitag begonnen. Die Annahmefrist laufe bis zum 2. August, wie der Investor am Freitag in Berlin mitteilte. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) habe die Veröffentlichung der Unterlagen gestattet. Sollte das Angebot erfolgreich sein, will KKR vorschlagen, Springer von der Börse zu nehmen. Darüber hinaus seien aber keine weiteren Strukturmaßnahmen geplant, hieß es.

Weitere Meldungen

-Bouffier will bei Nordamerika-Reise für Finanzplatz Frankfurt werben

-Deutsche Konzerne verlieren im globalen Börsenranking an Bedeutung

-Aroundtown kauft Immobilien für 900 Millionen Euro

-ROUNDUP: BVB-Rückkehrer Hummels sorgt für Rummel - und für Konkurrenzkampf

-Kreise/Berliner Initiative: Unterschriften für Enteignungs-Begehren gültig

-SUV-Boom in Deutschland hält an - Marktanteile steigen weiter

-Flugzeugbauer Pilatus wehrt sich gegen Verbot von Saudi-Arabien-Geschäft

-Verlängerte Vertragsbindung bei Mobilcom-Debitel rechtswidrig

-Samsung erwartet deutlichen Gewinnrückgang

-Jaguar Landrover kündigt Bau neuer Elektrofahrzeuge in England an°

