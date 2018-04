dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.04.2018 - 15.15 Uhr

Windturbinenbauer Nordex mit deutlich verbessertem Auftragseingang

HAMBURG - Der Windturbinenbauer Nordex hat im ersten Quartal deutlich mehr Aufträge erhalten als im Vorjahr.



Grund dafür war vor allem eine Erholung im europäischen Geschäft, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Gespräche zwischen EU und Facebook im Datenskandal angekündigt

BRÜSSEL - Im Datenskandal um Facebook hat die EU-Kommission für die kommenden Tage Gespräche mit dem US-Konzern angekündigt. Derzeit würde der Kontakt auf höchster Ebene vorbereitet, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Donnerstag. "Für die EU-Kommission ist der unerlaubte Zugriff und der weitere Missbrauch personenbezogener Daten von Facebook-Nutzern nicht akzeptabel."

Bundesjustizministerin Barley: Facebook ist ein Netzwerk der Intransparenz

BERLIN - Im Skandal um den Missbrauch der Daten von Millionen Facebook -Nutzern hat Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) das Unternehmen scharf gerügt und Konsequenzen auf europäischer Ebene verlangt. "Facebook ist ein Netzwerk der Intransparenz", sagte Barley am Donnerstag in Berlin. "Ethische Überzeugungen fallen kommerziellen Interessen zum Opfer." Auch aus Deutschland seien bis zu 300 000 Verbraucher betroffen, deren Daten ohne ihr Einverständnis weitergegeben und verarbeitet worden seien. Facebook lebe vom Vertrauen seiner Nutzer. "Facebook hat dieses Vertrauen verspielt", sagte Barley.

ROUNDUP 2: Zukunftssorgen treiben Daimler-Aktionäre trotz Rekordergebnis um

BERLIN - Auch die jüngsten Rekordzahlen bei Daimler können die Zukunftssorgen vieler Aktionäre des Autobauers nicht vertreiben. Diesel-Skandal, Kartell-Vorwürfe, geplanter Konzernumbau und die Herausforderungen der Elektromobilität - stundenlang mussten Vorstand und Aufsichtsrat bei der Hauptversammlung am Donnerstag in Berlin Fragen der Anteilseigner zu den Dauerbrennern der vergangenen Monate beantworten. Die Aktionäre fürchten unter anderem hohe Strafzahlungen im Zusammenhang mit dem Diesel-Abgasskandal sowie für den Fall, dass Daimler die in Zukunft geltenden CO2-Ziele der Europäischen Union für Mercedes-Benz-Fahrzeuge nicht einhalten kann.

Monsanto tut sich vor geplanter Übernahme durch Bayer schwer

ST. LOUIS - Beim US-Agrarkonzern Monsanto laufen die Geschäfte vor der geplanten Übernahme durch Bayer schleppend. Im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende Februar) ging der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreswert um 1 Prozent auf 5,0 Milliarden Dollar (4,0 Mrd Euro) zurück, wie Monsanto am Donnerstag mitteilte. Der Überschuss legte dank höherer Preise - etwa für den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat - und niedrigerer Steuern dennoch um 7 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar zu. Analysten hatten mit besseren Zahlen gerechnet. Die Aktie reagierte vorbörslich mit moderaten Kursverlusten.

Deutsche Pfandbriefbank will Kapitalpolster mit Anleihe aufbessern

MÜNCHEN - Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) will ihr ohnehin dickes Kapitalpolster mit der Ausgabe eine Nachranganleihe weiter aufbessern. Die im MDax notierte Bank will sich auf diese Weise bis zu 300 Millionen Euro an zusätzlichem Kernkapital beschaffen, wie sie am Donnerstag in München mitteilte. Die Papiere sollen eine unbegrenzte Laufzeit haben, aber das Institut soll sie alle fünf Jahre kündigen können. Es ist das erste Mal, dass die pbb diesen Weg zur Kapitalbeschaffung nutzt. Zu den Zinskonditionen machte sie zunächst keine Angaben.

ROUNDUP: Europas Top-Banken legen kräftig zu - US-Konkurrenz dennoch stärker

FRANKFURT - Europas Top-Banken hinken der US-Konkurrenz einer Studie zufolge weiter hinterher. Nach wie vor seien die 10 größten US-Institute deutlich gewinnstärker und profitabler als ihre Wettbewerber in Europa, heißt es in einer Untersuchung des Beratungsunternehmens EY. "Die Gewinnsituation der europäischen Top-Banken hat sich im vergangenen Jahr insgesamt deutlich verbessert, ist aber nach wie vor weit entfernt vom Vorkrisenniveau", erläuterte EY-Partner Dirk Müller-Tronnier am Donnerstag. Die US-Steuerreform kam die Geldhäuser in den Vereinigten Staaten allerdings deutlich teurer zu stehen als in Europa.

Chefwechsel bei Ahold Delhaize: Vize Muller folgt Boer an der Spitze nach

ZAANDAM - Dem niederländischen Supermarktkonzern Ahold Delhaize steht ein Chefwechsel ins Haus. Dick Boer (60) wird zum 1. Juli dieses Jahres zurücktreten und Platz für seinen derzeitigen Vize Frans Muller (56) machen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Zaandam mitteilte.

