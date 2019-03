dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.03.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Wacker Chemie enttäuscht mit Gewinnprognose - Aktie fällt zweistellig

MÜNCHEN - Schwache Preise für den Solarindustrie-Grundstoff Polysilizium haben dem Chemiekonzern Wacher Chemie die Gewinnprognose für das laufende Jahr verhagelt.



Die Bayern gehen trotz eines erwarteten höheren Polysiliziumabsatzes von einem Rückgang des Konzerngewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 10 bis 20 Prozent aus, wie sie am Dienstag in München mitteilten. Nach 930 Millionen Euro im Jahr 2018 entspricht das einem Einbruch auf 744 bis 837 Millionen Euro und wäre deutlich weniger, als Analysten im Durchschnitt auf dem Zettel haben.

ROUNDUP 2: Evonik treibt Umbau voran - Ausblick für 2019 zunächst vorsichtig

ESSEN - Evonik kommt beim Umbau hin zur profitableren Spezialchemie voran. Im vergangenen Jahr stieg der Gewinn deutlich. Wegen der anhaltenden politischen Unsicherheiten und eines schwächeren Wirtschaftswachstums gehen die Essener zwar vorsichtig ins neue Jahr - das hatten Analysten aber bereits erwartet. "2019 wird sicher kein einfaches Jahr, aber wir stellen uns diesen Herausforderungen", sagte Konzernchef Christian Kullmann.

Geplante Übernahme: Merck appelliert an Versum-Aktionäre

TEMPE/DARMSTADT - Der Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck versucht im Bieterwettkampf um den Halbleiterzulieferer Versum , die amerikanischen Aktionäre auf seine Seite zu ziehen. Merck sei enttäuscht, dass das Versum-Management "ohne Erklärung unser überlegenes Angebot" abgewiesen habe, schrieb das Dax-Unternehmen am Dienstag in einem offenen Brief. Man fordere die Aktionäre auf, dem Versum-Management klar zu machen, dass sie das konkurrierende Übernahmeangebot von Entegris nicht unterstützen würden.

ROUNDUP: Vodafone plant Milliarden-Wandelanleihe für Unitymedia-Übernahme

LONDON - Vodafone will sich für die teilweise Finanzierung seiner geplanten Übernahme der Kabelnetze von Liberty Global frisches Geld am Kapitalmarkt holen. Dafür sollen in Aktien wandelbare Wertpapiere im Wert von rund 4 Milliarden Euro verkauft werden, wie das Unternehmen am Dienstag in London erklärte. Vodafone plant demnach, die Pflichtwandelanleihen in zwei Tranchen zu verkaufen und am Ende der Laufzeit in zwei und drei Jahren zurückzukaufen.

ROUNDUP: Siltronic hebt Dividende stärker als erwartet an - Aktie zieht an

MÜNCHEN - Der Chipzulieferer Siltronic hebt nach einem starken Geschäftsjahr 2018 die Dividende unerwartet kräftig an. Nachdem das Münchener Unternehmen im Februar die Anleger noch mit einem schwachen Ausblick auf dem falschen Fuß erwischt hatte, zeigten sich die Investoren durch die überraschend hohen Ausschüttung am Dienstag versöhnt. In den ersten Handelsminuten zog der Aktienkurs um bis zu drei Prozent auf 90,98 Euro an. Das im MDax notierte Papier setzte damit die seit Anfang 2019 laufende Erholung fort.

GENF: Fiat-Chrysler bei E-Autos skeptisch und für Partner offen

GENF - Der Autobauer Fiat-Chrysler (FCA) will Strafzahlungen wegen klimaschädlicher Abgase in Kauf nehmen, wenn das günstiger ist als hohe Investitionen für Elektroautos. "Wir nehmen den Weg mit den geringsten Kosten", sagte FCA-Chef Mike Manley am Dienstag auf dem Genfer Autosalon. Die Frage sei, ob die Kunden E-Autos kaufen, sagte Manley. Heute sei der Absatz in Europa sehr gering. Aber wenn der Markt sie verlange, werde auch Fiat-Chrysler sie bauen.

GENF: Nach Porsche jetzt auch Piëch: Neuer Sportwagen mit großem Namen

GENF - Auch der zweite große Name aus der Auto-Dynastie Porsche/Piëch prangt künftig auf der Haube eines Sportwagens. Toni Piëch, Sohn des langjährigen VW -Vorstands- und -Aufsichtsratschefs Ferdinand Piëch, stellte am Dienstag auf dem Automobilsalon in Genf die von ihm mitgegründete und nach ihm benannte Marke vor.

GENF: Tesla-Herausforderer Polestar will Zehntausende Autos verkaufen

GENF - Die Volvo-Elektrotochter Polestar will mit ihrem neuen Massenmarktmodell Zehntausende Autos verkaufen. "Wir haben ganz klar unsere Volumenprognose", sagte der deutsche Polestar-Chef Thomas Ingenlath am Dienstag auf dem Internationalen Automobilsalon in Genf. Wie viel Absatz pro Jahr das chinesische-schwedische Unternehmen mit dem jüngst vorgestellten Tesla -Rivalen Polestar 2 konkret schaffen will, wollte der ehemalige VW -Designer nicht sagen. "Zehntausende ist die Ambition", sagte Ingenlath. Mit einem für die Zukunft noch geplanten dritten Modell, einem SUV, wolle Polestar dann die Marke von 100 000 Stück überspringen.

GENF: Daimler gibt sich bei Einhaltung von CO2-Vorgaben optimistisch

GENF - Der Autobauer Daimler ist weiter optimistisch, die strenger werdenden CO2-Vorgaben in Europa mit seinen Fahrzeugen einhalten zu können - allerdings müssen auch die Kunden mitspielen. "Wir haben natürlich einen Plan, wie wir diese Ziele erfüllen wollen", sagte Vorstandschef Dieter Zetsche am Dienstag beim Genfer Automobilsalon. Dessen Umsetzung habe man in wichtigen Punkten auch selbst in der Hand, zum Beispiel bei den Autos an sich. Darauf, wie die Infrastruktur zum Laden von Elektroautos wachse und ob die Kunden die Fahrzeuge dann auch kauften, habe man schon weniger Einfluss.

GENF: Audi setzt voll auf Elektro

GENF - Audi will vollelektrisches Fahren mit dem neuen SUV Q4 e-tron für breitere Kundengruppen erschwinglicher machen. Vorstandschef Bram Schot präsentierte das Konzeptfahrzeug, das nächstes Jahr in Serie gehen soll, als Weltpremiere auf dem Genfer Autosalon und sprach von einem "historischen Moment für Audi".

GENF: BMW hofft CO2-Ziele 2021 zu schaffen

GENF - BMW -Chef Harald Krüger ist zuversichtlich, die CO2-Vorgaben in Europa 2021 einzuhalten und Strafzahlungen zu vermeiden. Der Kohlendioxid-Ausstoß der BMW- und Mini-Flotte liege unter dem der Wettbewerber, und mit zehn Plug-in-Hybriden und zwei vollelektrischen Autos von Jahresende an sei das Unternehmen gut unterwegs: "Wir können das schaffen", sagte Krüger am Dienstag auf der Genfer Automesse. Aber der nochmals deutlich niedrigere Grenzwert von 2030 an "ist eine dramatische Herausforderung".

