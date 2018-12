dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.12.2018 - 15.15 Uhr

VW-Tochter Audi steckt Milliarden in neue Technik

INGOLSTADT - Die Volkswagen -Tochter Audi will in den kommenden fünf Jahren rund 14 Milliarden Euro in neue Technik stecken.



"Wir gehen unseren Weg in die E-Mobilität sehr zielgerichtet und werden uns künftig deutlich stärker fokussieren", sagte Interims-Vorstandschef Bram Schot am Dienstag in Ingolstadt. Die geplanten Investitionen in Elektroautos, Digitalisierung und autonomes Fahren sind Teil der jüngst vom Volkswagen-Konzern angekündigten knapp 44 Milliarden Euro für den Bereich im Zeitraum bis Ende 2023. Insgesamt plant Audi in den kommenden fünf Jahren mit Gesamtausgaben von rund 40 Milliarden Euro.

Kreise: Daimler lotet höhere Beteiligung an chinesischem Joint Venture aus

STUTTGART/PEKING - Der Autobauer Daimler lotet Kreisen zufolge wie Rivale BMW eine höhere Beteiligung an seinem chinesischen Gemeinschaftsunternehmen aus. Die Stuttgarter hätten die Idee vorgebracht, den Anteil an dem Produktions-Joint-Venture mit dem chinesischen Partner BAIC von 49 Prozent auf mindestens 65 Prozent zu erhöhen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Diskussionen befänden sich in einem frühen Stadium und könnten auch scheitern. Bei Daimler war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen, gegenüber Bloomberg wollte das Unternehmen die Informationen aber nicht kommentieren.

ROUNDUP: Deutsche kaufen im November weniger Autos

FLENSBURG (dpa-AFX) - Ein neues Auto - das ist im November für deutlich weniger Deutsche in Frage gekommen. Es wurden deutlich weniger Neue und Gebrauchte verkauft. Rund 273 000 Neuzulassungen entsprachen einem Minus von 9,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Dienstag in Flensburg mitteilte. Besonders stark war der Rückgang bei privaten Zulassungen. 608 000 Gebrauchtwagen wechselten den Besitzer, 3,0 Prozent weniger als im November 2017.

Rewe-Chef Souque soll Handelsriesen bis Ende 2023 führen

KÖLN (dpa-AFX) - Rewe-Chef Lionel Souque soll den Kölner Handelsriesen bis Ende 2023 führen. Der Rewe-Aufsichtsrat habe den Vertrag des 47-jährigen Managers vorzeitig verlängert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Franzose hatte im Juli vergangenen Jahres die Leitung des Unternehmens von Alain Caparros übernommen. Gleichzeitig wurde auch der Vertrag von Touristikvorstand Sören Hartmann bis Ende Juni 2022 verlängert.

ROUNDUP: Toyota beendet Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelthilfe

BERLIN/KÖLN - Der Autobauer Toyota beendet seine langjährige Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelthilfe. Das sagte ein Sprecher von Toyota Deutschland in Köln am Dienstag. Zuerst hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber berichtet. Toyota habe noch bei einem Projekt mit der Umwelthilfe zusammengearbeitet, dabei sei es um Hybrid-Taxis gegangen. Das Projekt laufe nun aus. Auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) bestätigte das Ende der Zusammenarbeit.

ROUNDUP: Deutsche Piloten und Ryanair einig über Tarif-Eckpunkte

FRANKFURT - Passagiere des Billigfliegers Ryanair können aufatmen. Bis auf weiteres drohen keine weiteren Piloten-Streiks mehr an den deutschen Basen, weil sich die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit und das Unternehmen auf wesentliche Eckpunkte eines umfassenden Tarifwerks geeinigt haben. Bis Ende Februar sollen Gehaltstarif und Manteltarif stehen, die dann bis März 2023 gelten sollen, wie beide Seiten am Dienstag mitteilten.

Lufthansa erweitert Vorstand - Neuer Ansprechpartner für Flughäfen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa erweitert ihren Vorstand um einen Posten auf sechs Personen. Der 53 Jahre alte Luft- und Raumfahrttechniker und frühere McKinsey-Berater Detlef Kayser soll ab Januar 2019 unter anderem die Betriebsstandards der Lufthansa-Fluggesellschaften vereinheitlichen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Er soll auch für die Verhandlungen mit den verschiedenen Systempartnern wie den Flughäfen zuständig sein.

IPO/Börsengang der DFV Deutsche Familienversicherung wenig spektakulär

FRANKFURT - Wenig spektakulär ist am Dienstag der Börsengang der DFV Deutsche Familienversicherung AG <DE000A2NBVD5< verlaufen. Die Papiere handelten zuletzt mit 11,95 Euro leicht unter dem Angebotspreis von 12 Euro je Aktie. Kurz nach Handelsbeginn hatten sie bei 12,40 Euro das bisherige Hoch erreicht.

NordLB: Entscheidung über möglichen Verkauf wohl erst Anfang 2019

HANNOVER - Die Eigentümer der NordLB nehmen sich mehr Zeit bei der Auswahl potenzieller Investoren. Die Träger der NordLB-Haupteigentümer - die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt - planen weitere Sondierungen über wesentliche Rahmenbedingungen, wie die Landesbank am Dienstag in Hannover mitteilte. Erst dann solle kurzfristig entschieden werden, ob und mit welchen Bietern in vertiefende Verhandlungen eingestiegen werden soll. In der vergangenen Woche waren von allen vier möglichen Investoren im Rahmen des Bieterverfahrens Angebote eingegangen.

Marlboro-Konzern Altria bandelt mit kanadischem Cannabis-Produzenten Cronos an

NEW YORK - Der Marlboro-Hersteller Altria prüft den Einstieg in das Geschäft mit Cannabis. Der kanadische Marihuana-Hersteller Cronos bestätigte am späten Montagabend, dass er Gespräche mit Altria führe. Diese befänden sich aber noch in einem frühen Stadium. Die Cronos-Aktie legte daraufhin kräftig zu, zeitweise um über 15 Prozent.

Urteil im Streit um S21-Pläne - Umweltschützer und Bahn zufrieden

MANNHEIM - Eine einheitliche Baugenehmigung für die Stuttgart-21-Pläne der Bahn am Landesflughafen ist nach Auffassung des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Baden-Württemberg rechtswidrig. Mit seinem Urteil gab der Fünfte Senat am Dienstag in Mannheim klagenden Umweltschützern Recht. Sie hatten einen gemeinsamen Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahnbundesamtes (EBA) für den S21-Flughafenbahnhof samt Anbindung an die Schnellbahnstrecke nach Ulm und für eine Straßenverlegung entlang der Trasse moniert.

ROUNDUP/IBM-Chef: Deutschland ist bei Start-ups aufgewacht

EHNINGEN - Die Lage für Tech-Gründer in Deutschland hat sich nach Einschätzung von IBM -Deutschlandchef Matthias Hartmann gebessert. "Ich glaube, dass Deutschland langsam aber sicher aufgewacht ist, was die Gründerszene angeht", sagte Hartmann der Deutschen Presse-Agentur. "Wir kriegen deutlich mehr Kapital in diese Szene rein."

