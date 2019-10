dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.10.2019 - 15.15 Uhr

Apple-Chef sieht neuen Smartphone-Wachstumszyklus - 'Nikkei': iPhone 11 gefragt

PARIS/TOKIO - Apple -Chef Tim Cook hat sich optimistisch über die weitere Entwicklung geäußert.



Er erwarte einen neuen Wachstumszyklus für Smartphones, sagte er der französischen Zeitung "Les Echos" (Freitagausgabe). Er sei über die Verkäufe der verschiedenen iPhone-Modelle nicht in Sorge. Gleichzeitig berichtet die japanische "Nikkei Asian Review" ohne nähere Quellenangaben, die Nachfrage nach dem neuen iPhone 11 sei stärker als angenommen. Apple habe daher seine Zulieferer aufgefordert, die Produktion möglichst um bis zu 10 Prozent zu erhöhen, schreibt das Blatt. Das wären bis zu 8 Millionen Stück mehr.

ROUNDUP: Hotels wappnen sich 'für Tsunami' nach der Thomas-Cook-Pleite

ATHEN/MADRID/ISTANBUL/BALI - Manche waren vorbereitet, andere hat die Pleite von Thomas Cook kalt erwischt: Weltweit bangen Hoteliers um Zahlungen des insolventen Konzerns für die diesjährige Saison - und die gesamte Branche um ihre Zukunft nach der Insolvenz des Reise-Riesen. Optimistisch stimmt manche, dass die gewaltige Marktmacht des Konzerns gebrochen wird. Doch ob sich die Preise für Urlauber im Jahr 2020 nach oben oder nach unten bewegen werden, vermag bisher niemand zu sagen.

Langjähriger BP-Chef Dudley zieht sich zurück

LONDON - Der langjährige Chef des Ölkonzerns BP , Bob Dudley, zieht sich im kommenden Jahr aus dem Unternehmen zurück. Der 64-jährige werde sein Amt nach der Veröffentlichung der Jahresbilanz am 4. Februar 2020 niederlegen, teilte das britische Unternehmen am Freitag in London mit. Am 31. März gehe der Manager, der auf eine 40-jährige Karriere bei BP zurückblicken kann, dann in den Ruhestand. Dudley führte den Ölkonzern dabei mehr als neun Jahre lang. Sein Nachfolger wird der 49-jährige Bernard Looney, der derzeit für das Geschäft der Erdölgewinnung verantwortlich ist.

AMS will Ergebnis des Osram-Übernahmeversuchs bekannt geben

MÜNCHEN - Nach einer mehrwöchigen Bieterschlacht um den Beleuchtungshersteller Osram entscheidet sich am Freitag, ob das Traditionsunternehmen in neue Hände übergeht. Der österreichische Sensorhersteller AMS will das Ergebnis seines Übernahmeversuchs bekannt geben. AMS bot den Osram-Aktionären 41 Euro je Osram-Aktie. Damit wäre Osram insgesamt mehr als 3,9 Milliarden Euro wert.

Computer- und Druckerhersteller HP will bis zu 9000 Stellen streichen

PALO ALTO - Der Computer- und Drucker-Hersteller HP Inc will erneut Tausende Mitarbeiter loswerden. Um den Konzern neu aufzustellen, sollen rund 7000 bis 9000 Stellen wegfallen, wie der Konzern am Donnerstagabend (Ortszeit) im kalifornischen Palo Alto mitteilte. Durch den massiven Jobabbau könnte die Anzahl der weltweit Beschäftigten des Unternehmens um über 16 Prozent sinken.

ROUNDUP: Steuer auf Flugtickets soll um maximal rund 17 Euro steigen

BERLIN - Für mehr Klimaschutz will die Bundesregierung die Steuer auf Flugtickets je nach Strecke um rund 3 bis 17 Euro pro Ticket erhöhen. Das geht aus einem Entwurf des Finanzministeriums hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Ursprünglich waren deutlich höhere Aufschläge im Gespräch gewesen. Aus der Luftfahrtbranche kommt trotzdem heftige Kritik.

Presse: F-18 kann Tornado schneller ablösen als Eurofighter

BERLIN - Für die Nachfolge des Kampfflugzeugs Tornado bei der deutschen Luftwaffe bietet das US-Modell F-18 einem Medienbericht zufolge einen deutlichen Zeitvorteil. Eine notwendige Zertifizierung des Konkurrenzmodells Eurofighter durch die USA werde dagegen drei bis fünf Jahre länger dauern, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Freitag. Das gehe aus einem Bericht der US-Regierung an das deutsche Verteidigungsministerium hervor. Bei einem Weiterbetrieb der Tornado-Flugzeuge drohen in Zukunft Milliardenkosten.

-ROUNDUP/USA: Zahl der Toten und Verletzten durch E-Zigaretten steigt weiter

-Facebook schließt Hunderte Konten und Seiten wegen Manipulation

-BMW kürzt Tausenden Hochqualifizierten Arbeitszeit und Gehalt

-US-Bundesstaaten klagen gegen Millionen-Boni von Purdue Pharma

-EnBW verkauft Anteile an Stromversorgern in Ungarn

-RWE senkt Beteiligung an Eon leicht

-Airbus-Manager kritisiert Rüstungsexportstopp für Saudi-Arabien

-ROUNDUP: Hilfe für Stahlbranche - Saar-Regierungschef schreibt an Merkel

-ROUNDUP: Bundesregierung genehmigt heiklen Rüstungsexport an Emirate

-Verdi kündigt Warnstreiks bei der Postbank in Bayern und Thüringen an

-Nach Massaker in Las Vegas: Hotelkette zahlt für Beilegung von Klagen

-Postbank-Filialen in Nordbayern und Südthüringen wegen Warnstreiks zu

-NordLB-Rettung weiter offen - Niedersachsen 'vorsichtig optimistisch'

-Insolvenzverwalter der PIM Gold rechnet mit jahrelangem Verfahren

-Ostdeutscher Baubranche fehlen immer mehr Fachkräfte

-Nach Keimfunden in Wurst beantragt Hersteller Insolvenz

-Wilke-Wurstprodukte gingen doch unter anderem Namen in den Handel°

