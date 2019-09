dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.09.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Thyssenkrupp erwägt auch Komplettverkauf der Aufzugssparte

ESSEN - Der kriselnde Industriekonzern Thyssenkrupp zieht auch einen Komplettverkauf der Aufzugssparte in Erwägung.



Das Unternehmen habe "einen strukturierten Prozess für die Bewertung von Angeboten von strategischen Investoren und Finanzinvestoren eingeleitet", teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Das "Handelsblatt" hatte zuvor unter Berufung auf Branchenkreise berichtet, das Management um Vorstandschef Guido Kerkhoff habe in den vergangenen Tagen Briefe an potenzielle Interessenten geschrieben, in denen diese zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert worden seien. Ein konkretes Angebot liege dem Vernehmen nach bislang nicht auf dem Tisch.

ROUNDUP: Essen-Lieferservice Delivery Hero wird für 2019 optimistischer

BERLIN - Der Essenslieferant Delivery Hero wird aufgrund steigender Bestellungen und neuer Kunden etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr. "Die Initiativen zur Verbesserung unseres Serviceangebots und unserer Eigenliefererfahrung sorgen für ein starkes Umsatzwachstum im dritten Quartal und wir erwarten, dass sich dieser Trend bis zum Jahresende fortsetzen wird", sagte Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg am Mittwoch laut Mitteilung. Der Umsatz soll nun 2019 das obere Ende der angepeilten Spanne von 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro erreichen.

Bain & Carlyle verlängern Frist für Osram-Übernahmeangebot bis 1. Oktober

PREMSTÄTTEN/MÜNCHEN - Die beiden US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle haben die Angebotsfrist für ihre Offerte für den Lichttechnikkonzern Osram verlängert. Akionäre haben nun bis zum 1. Oktober Zeit, sich für das Angebot in Höhe von 35 Euro je Aktie zu entscheiden, wie die beiden Investoren am Mittwoch mitteilten. Die Verlängerung ist allerdings ein technischer Schritt, nachdem am Vortag der österreichische Chipkonzern AMS sein Übernahmeangebot für Osram offiziell vorgelegt hatte.

Munich Re stellt sich auf große Schäden durch Hurrikan 'Dorian' ein

MÜNCHEN - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re stellt sich auf große Schäden durch Hurrikan "Dorian" ein. Die Höhe in den USA werde davon abhängen, ob und wo "Dorian" an der Ostküste auf Land treffe, teilte der Dax -Konzern am Mittwoch mit. Auch spiele es eine Rolle, wo und wie intensiv er die Küste entlang ziehe, sagte Eberhard Faust, Forschungsleiter Klimarisiken und Naturgefahren bei Munich Re, der dpa. Neben Zerstörungen durch Sturm und Sturmflut könnte es auch "gravierende Schäden" aus Starkregen geben, da Dorian über den sehr warmen Oberflächen des Atlantik viel Wasser aufgenommen habe. Auf den Bahamas sei es für eine Schätzung der Schäden noch zu früh.

ROUNDUP/Um Harmonie bemüht: US-Aufseher stellt VW gutes Zwischenzeugnis aus

WOLFSBURG - Einige Mängel sind inzwischen abgestellt, doch Volkswagen ist noch lange nicht am Ende der "Bewährung": US-Aufseher Larry Thompson hat dem Konzern Fortschritte bei der Umsetzung schärferer Regeln nach dem Dieselskandal bescheinigt. Der Jurist - von der Regierung in Washington nach Wolfsburg entsandt - konnte im zweiten Jahr seiner Untersuchungen keine neuen Regelverletzungen aufdecken. "Die zwei Verstöße aus dem letzten Jahr wurden nicht wieder festgestellt", berichtete Thompson am Mittwoch. Er betonte jedoch zugleich, dass sein Auftrag nicht abgeschlossen sei: "Ich habe nicht gesagt, dass alles in Ordnung ist."

Parlamentsgutachten: Enteignung von Wohnungsunternehmen zulässig

BERLIN - Die von einer Mieterinitiative mit Hilfe eines Volksbegehrens angestrebte Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin ist nach Einschätzung des wissenschaftlichen Dienstes im Abgeordnetenhaus rechtlich möglich. Ein jetzt online veröffentlichtes Gutachten kommt zu dem Schluss, dass das Grundgesetz in den Artikeln 14 und 15 entsprechende Schritte zulasse. Die Zuständigkeit des Landes Berlin, ein Gesetz zu beschließen, sei "zu bejahen", heißt es dort weiter. Das Kriterium, Unternehmen mit mindestens 3000 Wohnungen zu vergesellschaften, stelle eine "zulässige Pauschalierung" dar.

Bericht: Apple plant wieder günstigeres iPhone-Modell für 2020

TOKIO - Apple will laut einem Medienbericht im kommenden Frühjahr wieder ein günstigeres iPhone-Modell ins Sortiment nehmen, um den Absatz in China und anderen Schwellenmärkten anzukurbeln. Es werde als Nachfolger des inzwischen ausgemusterten iPhone SE gesehen, das Apple 2016 auf den Markt brachte, schrieb die japanische Zeitung "Nikkei" am Mittwoch. Das SE gab es damals in Deutschland ab 489 Euro zu kaufen, während der Preis des günstigsten aktuellen Modells iPhone XR bei 629 Euro anfängt.

Deutsche-Bank-Chef: Brauchen grundsätzlich größere Banken in Europa

FRANKFURT - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing ist grundsätzlich offen für Fusionen. "Wir brauchen in Europa den Mut zur Konsolidierung. Wir brauchen auch größere Banken", sagte der Vorstandsvorsitzende des größten deutschen Geldhauses am Mittwoch bei einer Bankentagung in Frankfurt. "Aber die Voraussetzungen müssen passen." Noch hemmten zum Beispiel unterschiedliche Insolvenzordnungen in den einzelnen europäischen Ländern grenzübergreifende Zusammenschlüsse.

Weitere Meldungen

-Walmart will Waffenverkäufe nach Massakern weiter einschränken

-Nestlé kommt bei Modernisierung deutscher Werke voran

-Ariana Grande verklagt US-Modekette auf Millionen-Entschädigung

-Roche präsentiert positive Daten zum Medikamentenkandidaten Satralizumab

-Übernahmekampf um Osram: IG Metall erneuert Kritik an AMS

-Lego setzt auf neue Märkte - Investitionen in China und Indien

-IFA: Deloitte sieht faltbare Smartphones im Trend

-FC Bayern verzeichnet Rekorde bei Umsatz und Gewinn

-ROUNDUP 2: Wegweisender 'Cum-Ex'-Strafprozess gestartet - Angeklagter will reden

-Amazon: Kein Einwegplastik mehr in Verpackungen in Indien ab 2020

-Kunststofffremdkörper: WestfalenLand ruft Rinderhackfleisch zurück°

