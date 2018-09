dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.09.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: US-Konkurrenz läuft Europas Banken immer weiter davon

FRANKFURT - Europas führende Banken fallen im Wettlauf mit der US-Konkurrenz immer weiter zurück.



Zwar konnten Europas Großbanken im ersten Halbjahr ihre Gewinne im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigern. Jenseits des Atlantiks stiegen die Überschüsse aber erneut deutlich kräftiger, wie eine am Dienstag veröffentlichte Auswertung des Beratungsunternehmens EY ergab.

Europas Autobauer stellen Einhaltung ihres Klimaziels in Frage

BRÜSSEL - Die Europäische Autoindustrie stellt die Einhaltung der vorgeschriebenen Klimaziele für 2021 in Frage und kämpft für eine Senkung der geplanten Vorgaben für die Jahre bis 2030. "In unserer Branche herrscht große Sorge, ob wir das Ziel für 2021 erreichen, denn das wird natürlich schon kniffelig", sagte der Generalsekretär des Dachverbands Acea, Erik Jonnaert, der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Auch deshalb müssten die längerfristigen Ziele "realistisch" bleiben.

MONTE CARLO/S&P: Rückversicherern geht bei Preiserhöhungen 2019 die Puste aus

FRANKFURT/MONTE CARLO - Die Rückversicherer können nach dem bisher schwersten Naturkatastrophenjahr für die Assekuranz laut Experten nur kurz an der Prämienschraube drehen. Er rechne damit, dass der Schwung bei den jüngsten Preiserhöhungen der Rückversicherer bereits 2019 nachlässt, sagte Analyst Johannes Bender von der Rating-Agentur Standard & Poor's (S&P) am Dienstag in Frankfurt. Die derzeitige Erholung gleiche damit einer Atempause auf einem Marathonlauf, auf dem sich Unternehmen wie Weltmarktführer Munich Re und die Hannover Rück seit langem befänden.

Verleger rechnen weiter mit Google-Millionen aus Leistungsschutzrecht

KÖLN - Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des deutschen Leistungsschutzrechts für Presseverlage (LSR) rechnen namhafte Verleger weiterhin mit signifikanten Zahlungen von großen Internetkonzernen. "Beim Rechtsstreit mit Google haben wir uns auf eine grundsätzliche Auseinandersetzung eingestellt", sagte der Kölner Verleger Christian DuMont Schütte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Es geht um die Frage, wem die Inhalte gehören, ob Google sich an geltendes deutsches und europäisches Recht hält oder sich weiter herausreden kann, Inhalte gar nicht zu verwerten." Beim Kampf der Bewegtbildindustrie um einen angemessenen Zugang zu den Plattformen der großen Kabelgesellschaften habe die Durchsetzung des Rechts auch sieben Jahre lang gedauert. "Verfahren über diese Fragen sind Langstreckenläufe, keine Sprints", betonte DuMont Schütte.

Lego kurbelt Verkauf wieder an - Bauklötze bei Chinesen beliebt

BILLUND - Der dänische Spielzeughersteller Lego hat sich nach einer Talfahrt im vergangenen Jahr wieder stabilisiert. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, konnten die Verkaufszahlen im ersten Halbjahr 2018 um ein Prozent gesteigert werden. Aufgrund des schwachen US-Dollars brachte das unterm Strich aber nicht mehr in die Firmenkasse. Der Umsatz lag mit 14,3 Milliarden dänischen Kronen (1,9 Mrd Euro) fünf Prozent unter dem des Vorjahreszeitraumes. Der operative Gewinn verringerte sich um vier Prozent auf 4,2 Milliarden Kronen (563 Mio Euro).

Studie: Heftiges Stühlerücken in deutschen Konzernen

MÜNCHEN - Das Personalkarussell an der Spitze deutscher Konzerne dreht sich schnell: Mit der Ablösung von 24 Vorstandschefs im vergangenen Jahr zeigten sich deutsche Aktiengesellschaften im weltweiten Vergleich besonders wechselfreudig, wie eine am Dienstag veröffentlichte Studie der Unternehmensberatung PwC zeigt.

Daimler stellt erstes Modell seiner neuen Elektroauto-Familie vor

STOCKHOLM/STUTTGART - Mit dem ersten Modell seiner neuen Marke EQ steigt der Autobauer Daimler ins Geschäft mit reinen Elektroautos ein. Der EQC, ein mittelgroßer SUV, wird am Dienstagabend (18.00 Uhr) am Rande der schwedischen Hauptstadt Stockholm präsentiert. Er soll 2019 auf den Markt kommen und das erste einer ganzen Reihe von neu entwickelten, rein elektrisch betriebenen Mercedes-Fahrzeugen vom Kompakt- bis zum Luxuswagen sein. Daimler wird den EQC zunächst in Bremen und später dann auch in Peking produzieren. In Europa kommt er nach Angaben des Stuttgarter Konzerns zuerst auf den Markt, danach auch in China und den USA.

Weitere Meldungen

-Bayernoil-Produktion nach Explosion halbiert

-Stärkster Taifun seit 25 Jahren trifft auf Japan

-Internationale Schiffbau- und Zulieferermesse SMM startet in Hamburg

-Flug wegen Streiks gestrichen - BGH tendiert zu Entschädigung

-ROUNDUP: Streikende Kontrolleure - BGH neigt zu Entschädigung für Flugausfall

-Umweltverbände fordern 60 Prozent CO2-Minderung bei PKW bis 2030

-Neue Studie zu Mikroplastik: 'Bereits in allen Bereichen der Umwelt'°

