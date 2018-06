dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.06.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3/Bayer-Monsanto: Der Deal steht, doch der Kraftakt geht weiter

LEVERKUSEN - Am Ende ging alles ganz schnell: Bayer steht mit seinen Plänen, den US-Saatgutriesen Monsanto zu schlucken, kurz vor dem Ziel.



63 Milliarden US-Dollar soll das Vorhaben samt übernommener Schulden kosten, umgerechnet rund 54 Milliarden Euro. In wenigen Tagen, am 7. Juni, soll der Deal abgeschlossen sein. Der Firmenname Monsanto verschwindet dann.

ROUNDUP: Luftfahrtverband kappt Gewinnprognose für Fluglinien weltweit

SYDNEY - Fluglinien weltweit müssen sich nach einem Rekordgewinn im Jahr 2017 auf sinkende Profite einstellen. Wegen höherer Kosten für Kerosin und Personal strich der Welt-Luftfahrtverband IATA bei seiner Generalversammlung in Sydney am Montag seine Gewinnerwartungen für die Branche zusammen. Mit insgesamt 33,8 Milliarden US-Dollar (rund 29 Mrd Euro) dürften Fluggesellschaften in aller Welt in diesem Jahr um elf Prozent hinter dem Spitzenwert von 38 Milliarden Dollar aus dem Vorjahr zurückbleiben.

ROUNDUP 2/'FT': Unicredit und Societe Generale spielen Fusion durch

LONDON - Die italienische Großbank Unicredit und die französische Societe Generale (SocGen) erwägen einem Bericht zufolge eine Fusion. Der aus Frankreich kommende Unicredit-Chef Jean-Pierre Mustier liebäugele schon seit mehreren Monaten mit der Idee, sich mit der SocGen zusammenzuschließen, berichtete die "Financial Times" (FT/Montag) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Und auch auf Seiten der französischen Großbank sei das Szenario durchgespielt worden. Die Verhandlungen seien aber noch in einem sehr frühen Stadium und es habe noch keinen formellen Vorstoß gegeben.

Walmart verkauft Brasilien-Geschäft an Finanzinvestor Advent

BENTONVILLE - Die US-Handelskette Walmart trennt sich mit Verlust von der Mehrheit an ihrem Brasilien-Geschäft. Der Finanzinvestor Advent wolle mit 80 Prozent den Löwenanteil von Walmart Brazil übernehmen, teilte der Handelskonzern am Montag in Bentonville mit. Walmart muss dabei einen Buchverlust von 4,5 Milliarden US-Dollar (3,9 Mrd Euro) hinnehmen - teils wegen Währungseffekten. Der Betrag werde das Ergebnis voraussichtlich im zweiten Quartal belasten, hieß es. Wenn die brasilianischen Behörden zustimmen, soll der Deal bis Ende 2018 vollzogen sein.

ROUNDUP: Hotelkonzern Accor erwägt Einstieg bei Air France-KLM

PARIS - Der französische Hotelkonzern Accor denkt über einen Einstieg bei der streikgeplagten Fluggesellschaft Air France-KLM nach. Der Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an dem französisch-niederländischen Airline-Konzern würde das Wachstum der Branche stärken, teilte Accor am Sonntagabend mit. Der Hotelkonzern Accor, zu dem Marken wie Ibis Novotel und Sofitel gehören, will seine Überlegungen zur geeigneten Zeit mit Air France-KLM besprechen. Diese befänden sich noch in einem "sehr frühen Stadium".

ROUNDUP: Roche und Novartis überzeugen mit Asco-Präsentationen nur bedingt

BASEL - Der Krebskongress Asco (American Society of Clinical Oncology) ist eine der wichtigsten Veranstaltungen für die Pharmabranche. Wer in der Krebsforschung mitspielen will, präsentiert sich auf der jährlich stattfindenden Veranstaltung in Chicago. Dazu zählen auch die beiden Schweizer Schwergewichte Roche und Novartis . In diesem Jahr wurden vor allem die Roche-Präsentationen mit grosser Spannung erwartet, da sich Analysten und Investoren Aufschluss über die Marktposition des Konzerns erhofften.

ROUNDUP/Richemont verkauft defizitäre Ledermarke und baut Online-Geschäft aus

GENF - Der Luxusgüterkonzern Richemont setzt den Umbau in kleinen Schritten fort. Die Genfer trennen sich von der seit Jahren defizitären Lederwarenmarke Lancel und bauen auf der anderen Seite mit dem Kauf der britischen Uhrenplattform Watchfinder das Online-Geschäft aus. Mit dieser Akquisition ist Richemont der erste Hersteller, der im großen Stil ins Geschäft mit gebrauchten Uhren einsteigt.

Lufthansa-Chef erwartet steigende Ticketpreise im Sommer

SYDNEY - Die Lufthansa rechnet wegen der Probleme einiger Konkurrenten wie Air France-KLM in den kommenden Monaten mit wieder besseren Erlösen. Die zuletzt unter Druck stehenden Durchschnittserlöse dürften im Sommer wieder steigen, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Rande der Generalversammlung des Branchenverbands IATA am Montag in Sydney. Dabei erwartet er eine Rekordauslastung der Flugzeuge.

Weitere Meldungen

