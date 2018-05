dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.05.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Kein Ende im VW-Abgas-Krimi - US-Anklage gegen Ex-Chef Winterkorn

WASHINGTON/BERLIN - Die amerikanische Justiz klagt Ex-VW -Chef Martin Winterkorn an und will den früheren Top-Manager wegen Betrugs im Abgasskandal zur Rechenschaft ziehen.



Dem 2015 zurückgetretenen Vorstandsvorsitzenden wird außerdem Verschwörung zum Verstoß gegen Umweltgesetze und zur Täuschung der Behörden vorgeworfen. Das geht aus der Klageschrift hervor, die das zuständige Gericht in Detroit (US-Bundesstaat Michigan) am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichte. In Deutschland ermittelt derweil die Staatsanwaltschaft Braunschweig unter anderem wegen Betrugsverdachts weiter gegen Winterkorn.

ROUNDUP 2: BMW rechnet mit mehr Gegenwind von starkem Euro - Robuster Gewinn

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW hat den Gegenwind vom starken Euro zu Jahresbeginn besser verkraftet als von Experten erwartet. Der Umsatz geriet im ersten Quartal spürbar unter Druck, das Ergebnis hielt sich aber trotz höherer Kosten für neue Modelle sowie Elektroantriebe und autonomes Fahren besser als gedacht.

ROUNDUP 2: Starker Euro bremst BASF - Ausblick hat auch nach Chefwechsel Bestand

LUDWIGSHAFEN/MANNHEIM - Der langjährige BASF-Lenker Kurt Bock übergibt nach der diesjährigen Hauptversammlung das Zepter an seinen Nachfolger. Vor den versammelten Aktionären konnte Bock zwar über einen guten Jahresstart berichten, doch der starke Euro trübte das Bild. Der "Neue" auf dem Chefsessel, Martin Brudermüller, hält an der Strategie fest, will BASF aber weiterentwickeln. BASF-Aktien legten gegen Mittag zuletzt rund ein Prozent zu und lagen damit im Leitindex Dax im vorderen Drittel.

ROUNDUP 2: Chemtura-Übernahme treibt Lanxess weiter an - Ausblick angehoben

KÖLN - Für Lanxess zahlt sich der Fokus auf die Spezialchemie aus: Dank der Übernahme des US-Konzerns Chemtura sprang der Gewinn im ersten Quartal hoch. Nun traut sich das MDax-Unternehmen trotz des Gegenwinds durch den starken Euro im Gesamtjahr mehr zu als bisher. "Unsere Anstrengungen bei der Weiterentwicklung des Konzerns zahlen sich zunehmend aus", sagte Lanxess-Chef Matthias Zachert laut Mitteilung am Freitag in Köln. Erst am Vortag war der Vertrag des Managers vorzeitig um fünf Jahre bis 2024 verlängert worden.

GESAMT-ROUNDUP: Norwegian lässt IAG zappeln - Streiks quälen Air France-KLM

PARIS/LONDON/FORNEBU - Teure Streiks bei Air France, sprudelnde Gewinne bei der British-Airways-Mutter IAG : Für die Lufthansa-Rivalen aus Frankreich und Großbritannien könnte es unterschiedlicher kaum laufen. Der von Verlusten gebeutelte Air-France-KLM-Chef Jean-Marc Janaillac hat seine berufliche Zukunft mit dem schwelenden Tarifstreit verknüpft. Und IAG-Chef Willie Walsh schlägt sich mit einer unwilligen Braut herum. Denn der norwegische Billigflieger Norwegian will sich keineswegs billig von IAG schlucken lassen.

ROUNDUP 2: HSBC enttäuscht Investoren - Hohe Kosten, geringer Aktienrückkauf

HONGKONG/LONDON - Die größte europäische Bank HSBC steckt weiterhin viel Geld in den Ausbau ihres Geschäfts. Dank vor allem gut laufender Geschäfte in Asien kann sie sich das leisten - genauso wie den am Freitag angekündigten weiteren Rückkauf von eigenen Aktien über bis zu zwei Milliarden US-Dollar (rund 1,7 Mrd Euro). Einige Experten wie Goldman-Sachs-Analyst Martin Leitgeb hatten sich hier aber noch mehr erhofft.

ROUNDUP: Bayer bereitet sich mit Covestro-Anteilsverkauf auf Monsanto-Deal vor

LEVERKUSEN - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer bringt sich finanziell für die geplante Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto weiter in Stellung. Mit dem Verkauf von fast 29 Millionen Papieren oder etwas mehr als 14 Prozent der ehemaligen Kunststoff-Tochter Covestro fließen den Leverkusenern brutto 2,2 Milliarden Euro zu, wie Bayer am Freitag mitteilte. Die Covestro-Papiere seien zu je 75,50 Euro veräußert worden.

ROUNDUP: Auftragsflut macht Rheinmetall Hoffnung - Aktie legt zu

DÜSSELDORF - Eine Auftragsflut im ersten Quartal bestärkt den Autozulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall in seinen Wachstumsplänen. Weil die Rüstungssparte ihren Auftragseingang mehr als verdoppelte, legte das Bestellvolumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konzernweit um 40 Prozent auf fast 1,6 Milliarden Euro zu. Nachdem sich einige Projekte ins zweite Jahresviertel verschoben hätten, habe der Konzern nun wieder volle Fahrt aufgenommen, sagte Vorstandschef Armin Papperger am Freitag in Düsseldorf.

ROUNDUP: Windanlagenbauer Siemens Gamesa sieht Preiskampf

ZAMUDIO - Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa rechnet wegen der starken Konkurrenz in der Branche kurzfristig mit einem erheblichen Preisdruck. Zudem dürfte es weiter starke Schwankungen bei der Nachfrage geben. Trotzdem bestätigte die Siemens-Tochter am Freitag im spanischen Zamudio ihren Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2017/18. An der Börse sorgten die Aussagen zum erwarteten Preisdruck dennoch für deutliche Abschläge bei Siemens Gamesa, aber auch Konkurrenten wie Nordex oder Vestas .

ROUNDUP: Societe Generale leidet unter schwachen Märkten und niedrigen Zinsen

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale hat zum Jahresauftakt mit schwachen Märkten und den anhaltend niedrigen Zinsen gekämpft. In den ersten drei Monaten des Jahres gingen sowohl die Erträge als auch das operative Ergebnis zurück, wie die Bank am Freitag in Paris mitteilte. An der Börse sorgte das für einen Ausverkauf. Die Aktie sackte in der Spitze um mehr als sieben Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang 2017 ab.

ROUNDUP: Swiss Re verdient trotz geringer Schäden weniger - Neue Regeln belasten

ZÜRICH - Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re hat die geringen Großschäden im ersten Quartal insgesamt nicht in mehr Gewinn ummünzen können. Wegen einer veränderten Rechnungslegung in den USA blieb bei den Schweizern in den Monaten Januar bis März mit 457 Millionen US-Dollar (381 Mio Euro) unter dem Strich rund 30 Prozent weniger übrig als ein Jahr zuvor, wie der Rivale des Weltmarktführers Munich Re am Freitag in Zürich mitteilte. Ohne diese Belastung wäre das Ergebnis gestiegen.

Weitere Meldungen

-Amazon: Über 2000 neue Jobs in Deutschland in diesem Jahr

-Hedgefonds Elliot gewinnt Machtkampf bei Telecom Italia gegen Vivendi

-Ausbau und Fertigstellung - Beim BER läuft das parallel

-Große Wendlicher Kurve für Bahnprojekt S21 vor dem Durchbruch

-Allianz-Rivale Generali steigert Gewinn trotz Stürmen in Deutschland

-Swiss Re und Softbank führen weiterhin Gespräche - Ausgang bleibt offen

-BGH: Eigentümergemeinschaft muss feuchtes Souterrain sanieren

-ROUNDUP/Mieterbund: Vermieter modernisieren sich reich - zulasten der Mieter

-Information zu Lebensmittelskandalen muss zeitlich begrenzt sein

-Freenet mit enttäuschendem Jahresstart

-Air-Berlin-Pleite: Spanische Justiz annulliert 43 Entlassungen

-Mieterbund: Großvermieter überfordern Mieter mit Modernisierungen

-Insolvenzverwalter sieht kaum Hoffnung für Meilenprogramm Topbonus

-Actionkamera-Spezialist GoPro mit weniger Verlust

-IG Metall reagiert reserviert auf Opel-Signale des PSA-Chefs

-Vonovia besorgt sich eine Milliarde Euro fürs Einkaufen

-US-Börsenaufsicht will Gerichtsbeschluss gegen Jay-Z erwirken

-ROUNDUP: Jungheinrich startet mit Schwung ins Jahr - Aktie verliert dennoch

-Neue Wachstumsfelder treiben Onlineriesen Alibaba an

-Vestas leidet unter Wettbewerbsdruck und Dollarschwäche

-Studie: Holpriger Jahresauftakt für Deutschlands Börsenschwergewichte

-Rhön-Klinikum startet mit Gewinnsprung ins Geschäftsjahr

-Axa: Umsätze fallen zu Jahresbeginn - Schwaches US-Geschäft

-Barley fordert in Brief an Facebook-Chef mehr Folgen aus Datenskandal

-Braunschweiger Staatsanwälte kommen bei Abgas-Ermittlungen voran

-ROUNDUP: Starke Wirtschaft beschert Maschinenbau kräftige Zuwächse

-ROUNDUP: EU-Gericht weist Schadenersatzklage wegen zu schlechter Luft ab

-Gea rüttelt trotz Schwierigkeiten nicht an seinen Jahreszielen

-Erstes Treffen mit Seehofer: Bauverbände erwarten weniger Bürokratie

-Maschinenbau mit starkem Jahresstart - Dämpfer im März

-Allianz steigt aus der Kohle aus

-BUND: Schnelles aus für AKW und Kohle gefährdet Stromversorgung nicht

-Tagebau-Betroffene fordern Sitze in Kommission für Kohleausstieg

-Gewerkschaft: Gespräch über Innogy-Arbeitsplätze in guter Atmosphäre

-Einigung im Streit um Xerox-Verkauf gescheitert

-S&T verdoppelt Gewinn im ersten Quartal

-Tesla-Chef verteidigt Ausfälle gegen Analysten in Telefonkonferenz

-ROUNDUP: BNP Paribas erwischt schwachen Jahresstart - Aktie sackt ab

-Kaufhof schließt Filialen in Hof und Solingen

-ROUNDUP: Industrie 4.0 beschert S&T eine Gewinnverdoppelung - Aktie schwankt

-Eurostat: Kohlendioxid-Ausstoß in EU 2017 gestiegen

-Ermittlungen gegen niederländische Unternehmen wegen Krim-Brücke

-ROUNDUP: Twitter-Nutzer sollten nach Sicherheitspanne ihr Passwort ändern°

