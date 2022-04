dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.04.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Delivery Hero will 2023 erstmals konzernweit operativ profitabel sein

BERLIN - Der Lieferdienstleister Delivery Hero will 2023 erstmals auf Konzernebene im operativen Geschäft profitabel sein. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) solle im kommenden Jahr positiv ausfallen, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Montagvormittag in Berlin mit. In dem Ausblick sei auch der neueste Zukauf Glovo aus Spanien inkludiert, der zuletzt für große Bauchschmerzen gesorgt hatte. Zudem vermeldete der Konzern, sich Finanzmittel im möglichen Gesamtwert von rund 1,4 Milliarden Euro gesichert zu haben und schafft damit Klarheit bei den Themen mögliche Refinanzierung der ausstehenden Wandelanleihen und seiner Kapitalausstattung. An der Börse sprang die Aktie im frühen Handel um bis zu 14 Prozent hoch. Zuletzt betrug das Plus gut 10 Prozent.

ROUNDUP 2: Bayer mit positiven Daten zu möglichem Blockbuster - Aktie gefragt

BERLIN - Bayer kommt bei der Entwicklung seines neuen Blutgerinnungshemmers und möglichen Xarelto-Nachfolgers Asundexian voran. Eine Phase-IIb-Studie zeigt bei Patienten mit Vorhofflimmern (Herzrhythmusstörung) und Schlaganfallrisiko ein geringeres Blutungsrisiko im Vergleich zum Standardmedikament Apixaban, wie Bayer am Sonntag in Berlin mitteilte. Abhängig von der Auswertung der Details könnte die zulassungsrelevante Phase-III-Studie noch 2022 starten, erklärte ein Sprecher. Analysten beurteilten die Studiendaten positiv, an der Frankfurter Börse legte die Aktie zum Wochenstart deutlich zu.

ROUNDUP: Tesla-Chef Musk wird größter Twitter-Aktionär - Kurssprung vorbörslich

SAN FRANCISCO - Tesla -Chef Elon Musk ist zum größten Aktionär von Twitter geworden. Der Tech-Milliardär hält einen Anteil von 9,2 Prozent, wie der Kurznachrichtendienst am Montag mitteilte. Die Twitter-Aktie stieg danach im vorbörslichen US-Handel um rund ein Fünftel. Musk gehört mit gut 80 Millionen Abonnenten zu den bekanntesten Twitter-Nutzern. Erst vor rund einer Woche holte Musk bei Twitter-Nutzern Meinungen darüber ein, ob der Dienst sich rigoros an den Grundsatz der Redefreiheit halte. "Die Konsequenzen dieser Umfrage werden bedeutend sein", schrieb er dazu. In der nichtrepräsentativen Befragung befanden 70 Prozent, dass Twitter die Redefreiheit nicht konsequent genug umsetze.

Roche erhält für Corona-Behandlung Actemra 'Priority Review'-Status der FDA

BASEL - Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat für die Covid-19-Therapie Actemra/RoActemra des Pharmakonzerns Roche zu einem Zulassungsantrag ein beschleunigtes Prüfverfahren ("Priority Review") gewährt. Dabei gehe es um die intravenöse Behandlung von hospitalisierten, erwachsenen Corona-Patienten mit dem Mittel, teilte Roche am Montag mit.

Novartis will mit neuer Organisationsstruktur Wachstumsziele erreichen

BASEL - Beim Pharmakonzern Novartis kommt es zu einer Änderung in der Organisationsstruktur. Ein neues Betriebsmodell soll eingeführt werden, um so in den kommenden zehn Jahren die angepeilten Wachstumsziele zu erreichen.

Tesla erneut mit Auslieferungsrekord - Über 310 000 Autos im Quartal

AUSTIN - Trotz der weltweiten Lieferketten-Probleme hat der Elektroauto-Hersteller Tesla im ersten Quartal 2022 erneut einen Rekord bei seinen Auslieferungen aufgestellt. Die von US-Milliardär Elon Musk geführte Firma brachte in den ersten drei Monaten des Jahres 310 048 Fahrzeuge zu den Kunden, wie das Unternehmen am Samstag (Ortszeit) mitteilte. Das waren knapp 1500 mehr als im letzten Quartal 2021, als 308 600 Fahrzeuge ausgeliefert worden waren. Das war ebenfalls ein Auslieferungsrekord gewesen. Im gesamten Jahr 2021 war Tesla auf gut 936 000 Auslieferungen gekommen, ein Plus von 87 Prozent im Vergleich zu 2020.

BMW mit US-Absatzplus - VW-Töchter Porsche und Audi schwach

ATLANTA/WOODCLIFF LAKE - Die deutschen Autobauer haben in den USA im ersten Quartal unterschiedlich abgeschnitten. BMW erzielte ein Absatzplus bei seiner Kernmarke von 3,2 Prozent auf 73 714 Fahrzeuge, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Vom Mini wurden mit 6876 Fahrzeugen sogar 9,4 Prozent mehr Autos verkauft als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Windanlagenbauer Nordex von Cyber-Vorfall betroffen

HAMBURG - Der Windanlagenbauer Nordex ist Ziel eines Cyber-Vorfalls geworden. Die IT-Sicherheit habe dies am 31. März festgestellt, teilte das Unternehmen am Samstag in Hamburg mit. Die Störung sei frühzeitig bemerkt und Gegenmaßnahmen umgehend eingeleitet worden. Den Angaben zufolge wurden "rein vorsorglich" die IT-Systeme mehrerer Geschäftsbereiche an verschiedenen Standorten abgeschaltet.

ROUNDUP: Henkel-Chef verteidigt Russland-Strategie

DÜSSELDORF - Der Chef des Konsumgüterkonzerns Henkel , Carsten Knobel, hat auf der Hauptversammlung seine aktuelle Russland-Strategie verteidigt. "Ein Stopp unserer russischen Geschäfte kann weitreichende Konsequenzen haben. Auch für unsere Mitarbeiter vor Ort", sagte der Manager bei der online abgehaltenen Veranstaltung am Montag in Düsseldorf. Henkel hatte nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar entschieden, alle geplanten Investitionen in Russland zu stoppen sowie Werbung und Sponsoring einzustellen. Die dortige Produktion soll jedoch weiterlaufen. Dabei handele es sich vor allem um Produkte des täglichen Bedarfs, sagte Knobel.

