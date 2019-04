dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.04.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Unicredit liebäugelt angeblich erneut mit der Commerzbank

LONDON - Beim Ringen um die Zukunft der großen deutschen Privatbanken bringt sich einem Pressebericht zufolge wieder einmal die Unicredit ins Spiel.



Die italienische Großbank, die bereits seit der Übernahme der HypoVereinsbank im Jahr 2005 in Deutschland vertreten ist, erwäge ein Gebot für die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Commerzbank , berichtete die "Financial Times" am Donnerstag unter Berufung auf einige mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es sei allerdings unwahrscheinlich, dass die Unicredit bei den derzeitigen Gesprächen zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank dazwischenfunkt.

ROUNDUP/Untersuchung: Crew hat vor Absturz alle Boeing-Vorgaben befolgt

ADDIS ABEBA - Die Besatzung der in Äthiopien abgestürzten Boeing 737 Max hat einer ersten Untersuchung zufolge alle vom Hersteller vorgesehenen Verfahren befolgt. Dennoch hätten die Piloten das Flugzeug nicht unter Kontrolle bringen können, sagte die äthiopische Transportministerin Dagmawit Moges am Donnerstag in Addis Abeba bei der Vorstellung des vorläufigen Untersuchungsberichts zu dem Unglück vom 10. März. Bei dem Absturz der Maschine von Ethiopian Airlines waren alle 157 Menschen an Bord ums Leben gekommen.

ROUNDUP/Kohleausstieg: Bund und Länder einigen sich auf erste Strukturhilfen

BERLIN - Die Bundesregierung und die Kohle-Länder haben sich auf ein Sofortprogramm für den Strukturwandel in den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen geeinigt. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag aus Regierungskreisen bestätigt. Das Programm habe ein Volumen von 260 Millionen Euro, davon trage der Bund 240 Millionen Euro. Diese Summe steht auch in den Eckwerten für den Bundeshaushalt.

ROUNDUP: 5G-Netze für Smartphones in Südkorea und den USA gestartet

SEOUL - Mobilfunkbetreiber in Südkorea und den USA haben früher als geplant ihre kommerziellen Netzwerke des neuen Datenfunks 5G für Smartphones in Betrieb genommen. Im Rennen um den Start des ersten superschnellen Netzes für den Massenmarkt war das 5G-Netz in den USA allerdings zunächst nur in zwei Städten verfügbar. In Südkorea waren beim Start nur ausgewählte Nutzer dabei.

Aktionäre zeigen kaum Interesse an Übenahmeangebot für Scout24

MÜNCHEN - Die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone kommen bei der geplanten Übernahme des Onlinemarktplatz-Betreibers Scout24 kaum voran. In der ersten Woche der Angebotsperiode wurden nicht einmal 500 Papiere angedient, wie das Investmentvehikel Pulver BidCo der Gesellschaften am Donnerstag in München mitteilte. Die Annahmefrist endet am 9. Mai.

ROUNDUP 2: Firmen speicherten ungeschützt Daten von Facebook-Nutzern im Web

MENLO PARK - Zwei Firmen haben Daten ihrer Nutzer aus dem Online-Netzwerk Facebook ungeschützt auf einem öffentlich erreichbaren Server gespeichert. Wie die IT-Sicherheitsfirma UpGuard herausfand, hatte die mexikanische Medienfirma Cultura Colectiva Daten wie Accountnamen, Kommentare und "Gefällt mir"-Angaben auf einem frei zugänglichen Bereich bei Amazons Cloud-Dienst AWS abgelegt. UpGuard stellte auch fest, dass die Entwickler der schon vor Jahren eingestellten App "At the Pool" ebenfalls bis vor kurzem Informationen wie Facebook-Namen ungeschützt lagerten. Anwender in Deutschland dürften von dem Daten-Leck kaum betroffen sein.

IPO: Handelsplattform Tradeweb gelingt zweitgrößter US-Börsengang des Jahres

NEW YORK - Die US-Handelsplattform Tradeweb Markets steht vor dem bislang zweitgrößten Börsengang (IPO) des Jahres in den USA. Das Unternehmen sammelte mit der Ausgabe neuer Aktien 1,1 Milliarden US-Dollar (979 Mio Euro) ein, wie es in der Nacht zum Donnerstag in New York mitteilte. Dabei wurde Tradeweb mehr Anteile los als geplant und konnte zudem pro Stück einen höheren Preis erzielen als eigentlich vorgesehen. Die Aktien sollen diesen Donnerstag das erste Mal an der Technologiebörse Nasdaq gehandelt werden.

-Amazon baut in Leipzig befristete Stellen ab

-Bundesbank für strengere Regeln für Tech-Konzerne im Finanzsektor

-ROUNDUP: Hackerangriff auf Chemie-Konzern Bayer

-ROUNDUP/Für Diesel und Klimaschutz: Tausende Bosch-Mitarbeiter demonstrieren

-'Respektlos': Kritik an Bundeswehr-Anzeige zu Stellenabbau bei Ford

-ROUNDUP/Woidke: Früherer Kohleausstieg ist unrealistisch

-ROUNDUP: EU-Parlament bringt neue Arbeitsregeln für Lkw-Fahrer auf den Weg

-ROUNDUP: Heftiger Streit um Zukunft des Opel-Stammsitzes Rüsselsheim

-Dekabank-Vize Stocker wird neuer Chef des Instituts

-ROUNDUP: BayernLB schließt Frieden mit Heta - Verzicht auf 250 Millionen

-USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf tiefstem Stand seit fast 50 Jahren

-Modekette Zero baut nach überstandener Insolvenz Verkaufsflächen aus

-Hubschrauber-Experte: Flugtaxis für Massenmarkt kommen nicht vor 2050

-ROUNDUP: Starker Euro bremst Zulieferer ZF - Großauftrag von BMW

-ROUNDUP: Bahn-Vorstand erwartet mehr Bundesgeld für Schienennetz

-Scholz: Sofortprogramm kann Kohle-Regionen voranbringen

-Baumaschinen-Hersteller Liebherr macht gute Geschäfte

-ROUNDUP: NordLB 2018 mit Milliarden-Verlust - Hohe Risikovorsorge für Schiffe

-Pariser Minister sichert Ghosn konsularischen Schutz zu

-Rocket Internet hat weiter Milliarden in der Kasse

-EU-Parlament billigt neue Auflagen für Gaspipelines wie Nord Stream 2°

