dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.12.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Deutsche Automanager wollen US-Regierung neue Zölle ausreden

WASHINGTON/PEKING - Ermuntert vom G20-Burgfrieden zwischen den USA und China reisen Top-Manager deutscher Autokonzerne am Dienstag nach Washington, um der US-Regierung die angedrohten Zölle auf europäische Autos auszureden.



Für Daimler wird Vorstandschef Dieter Zetsche an den Gesprächen teilnehmen, wie das Unternehmen am Montag bestätigte. Nach dpa-Informationen fliegt außerdem VW -Boss Herbert Diess in die USA, um dort am späten Dienstagvormittag (Ortszeit) Wirtschaftsminister Wilbur Ross und den Handelsbeauftragten Robert Lighthizer zu treffen.

GlaxoSmithKline kauft US-Krebsspezialisten für 5,1 Milliarden Dollar

LONDON - Der Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) erweitert mit einem Milliardenzukauf sein Krebsgeschäft. Der Konzern kauft für bis zu 5,1 Milliarden US-Dollar den amerikanischen Onkologiespezialisten Tesaro, wie GSK am Montag in London mitteilte. Die Übernahme werde das bereinigte Ergebnis je Aktie in den ersten zwei Jahren im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich belasten, ab 2022 soll Tesaro zum GSK-Gewinn beitragen.

ROUNDUP: K+S stellt Kaliproduktion an der Werra sicher - Prognose bestätigt

KASSEL - Der Dünger- und Salzkonzern K+S kann seine Kaliproduktion am Werk Werra trotz Trockenheit mindestens bis Weihnachten sicherstellen. Der Konzern bekräftigte daher seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll in der Bandbreite von 570 bis 630 Millionen Euro liegen, teilte K+S am Montag in Kassel mit. Der Ausblick unterstellt dabei ein durchschnittliches Geschäft mit Auftausalz im Dezember. Im Vorjahr hatte der Konzern 577 Millionen Euro erreicht. Die Aktie zog zum Handelsbeginn um fast 5 Prozent an.

Unilever investiert Milliarden in asiatische Gesundheitsdrinks

LONDON/ROTTERDAM - Der niederländisch-britische Konsumgüterkonzern Unilever baut sein Geschäft mit Wellness- und Gesundheitsdrinks mit einem milliardenschweren Zukauf aus. Dazu übernimmt das Unternehmen von dem britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) entsprechende Aktivitäten in Indien, Bangladesch sowie weiteren asiatischen Märkten, teilte Unilever am Montag mit. Der Preis für Unilever liege bei 3,3 Milliarden Euro.

Lebensversicherer Allianz hält seine Zinsen weiter stabil

STUTTGART - Trotz der anhaltenden Zinsflaute an den Kapitalmärkten hält Deutschlands größter Lebensversicherer Allianz die Zinsen für seine Verträge ein weiteres Jahr stabil. Bei der klassischen Lebens- und Rentenversicherung liegt die laufende Verzinsung 2018 erneut bei 2,8 Prozent, wie die Allianz Deutschland am Montag in Stuttgart mitteilte. Der Wert setzt sich bei dieser Art von Verträgen aus dem Garantiezins von aktuell 0,9 Prozent sowie einer Überschussbeteiligung zusammen. Für die neueren Versicherungen ohne Garantiezins bleibt die Allianz weiterhin bei einer etwas höheren laufenden Verzinsung von 2,9 Prozent.

Qualcomm schließt neues Gebot für NXP aus

FRANKFURT - Der US-amerikanische Chiphersteller Qualcomm will keinen neuen Anlauf machen, den niederländischen Wettbewerber NXP zu übernehmen. Das gab Qualcomm bekannt, nachdem sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping im Rahmen des G20-Treffens offen für eine Genehmigung der Übernahme gezeigt hatten.

Nordex erhält Großauftrag aus Schweden

HAMBURG - Der Windanlagenbauer Nordex hat einen Großauftrag aus Schweden erhalten. Neben Lieferung und Errichtung ist der Konzern außerdem für die Infrastrukturarbeiten verantwortlich, teilte Nordex am Montag in Hamburg mit. Das schwedische Projekt umfasst eine Bestellung von 114 Turbinen über insgesamt 475 Megawatt. Auftraggeber sind Eon sowie die zur gleichnamigen Schweizer Bank gehörende Credit Suisse Energy Infrakture Partners. Nordex ist zudem für zwei Jahre für den Service verantwortlich, bevor dieser später von Eon übernommen wird. Die Errichtung der Turbinen soll ab März 2020 beginnen.

Bayer-Chef: Mehrzahl der Stellen wird nicht in Deutschland abgebaut

LEVERKUSEN - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer will bei seinem angekündigten Stellenabbau die Mehrzahl der Jobs nicht in Deutschland streichen. "Es wird einen bedeutenden Anteil an Arbeitsplätzen in Deutschland betreffen, aber nicht die Mehrzahl der 12 000 Stellen, wie schon gemutmaßt wurde", sagte Bayer-Chef Werner Baumann der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Genaue Zahlen nannte der Manager aber nicht. Am Montag wollen Beschäftigte in Wuppertal gegen den Abbau protestieren. Die Demo ist laut Betriebsrat kurz vor einer Ansprache des Vorstandschefs geplant, die am frühen Nachmittag an alle deutschen Standorte übertragen werden soll.

Schwacher Start ins Weihnachtsgeschäft

BERLIN - Die Erwartungen ans Weihnachtsgeschäft haben sich zum Beginn der Saison bei vielen Einzelhändlern noch nicht erfüllt. In der Woche vor dem ersten Advent hätten eher wenige Kunden in den Geschäften deutscher Innenstädte eingekauft, teilte der Handelsverband Deutschland (HDE) am Sonntag in Berlin mit. Das habe eine Umfrage des Verbandes unter rund 350 Einzelhandelsunternehmen verschiedener Branchen, Standorte, Größen und Vertriebsformen ergeben. Am besten verkauft hätten sich etwa Uhren, Schmuck, Weihnachtsdekoration, Haushaltselektronik und Süßigkeiten.

Weitere Meldungen

-VW-Personalvorstand: Es wird keinen 'Zukunftspakt II' geben

-Erlaubnis für Elektro-Tretroller wohl erst 2019

-Merz bekräftigt Idee zu Steuervorteil bei Altersvorsorge über Aktien

-Digitalpakt: Kretschmer bekräftigt Nein zur Verfassungsänderung

-96-Sportchef Heldt kritisiert: Kein Entscheidungswillen bei 50+1

-Börsenstreit zwischen EU und Schweiz eskaliert

-Rund Tausend Bayer-Mitarbeiter protestieren gegen Arbeitsplatzabbau

-Plastiktüten-Verbot: Kritik von WKÖ und Handelsverband

-Kreise: BASF erwägt mit Investor milliardenschwere Bauchemie-Kooperation

-Entwicklungsminister fordert EU-Zertifizierung für Palmöl und Soja

-Ex-Lufthansa-Chef Mayrhuber gestorben

-Bundesregierung findet Putin-Äußerung zur Ukraine 'befremdlich'

-Merkel: Autobauer als 'amerikanische Arbeitgeber' im Weißen Haus

-Maas verteidigt Bau von Pipelineprojekt Nord Stream 2

-'Gefallen für Reiche' - Klingbeil kritisiert Merz' Rentenvorschlag

-ROUNDUP: Bund gibt fast eine Milliarde zusätzlich für Diesel-Maßnahmen

-Sewing steht nach Razzia hinter beschuldigten Mitarbeitern

-Althusmann nach Cebit-Aus für Branchenevents zu Zukunftstrends

-Keine umfangreichen Filialschließungen nach Warenhaus-Fusion geplant

-65 000 Menschen demonstrieren in Brüssel für Klimaschutz

-Hella sorgt sich um China-Geschäft

-Lafarge Holcim-Chef Jenisch möchte weitere Zukäufe tätigen

-'SZ': Vorschlag aus Berlin und Paris für Finanztransaktionssteuer

-Branchenexperte zur Autokonjunktur: 'Die Party macht Pause'

-Wohnen in der Elbphilharmonie kostet fast 38 600 Euro je Quadratmeter

-Fortuna Düsseldorf: Sportvorstand bis zur Winterpause - Kein Investor

-Lokführergewerkschaft erwartet von Bahn Angebot zu Arbeitszeit

-Studie: Jeder Deutsche kauft ein halbes Kilo Weihnachtssüßigkeiten

-Neptun Werft kündigt 100 neue Stellen für 2019 an

-Neue Regeln zum Online-Shopping in der EU treten in Kraft

-Schadenersatzprozess gegen deutschen Pharmahersteller Merck

-Vapiano wechselt Chef aus

-ROUNDUP: Israelischer Spieleentwickler übernimmt Berliner Games-Schmiede Wooga

-Airlines fliegen im Winter mehr Ziele von deutschen Flughäfen an

-Flughafenchef zu BER-Baustelle: Nicht überall so weit wie erhofft

-Air-Berlin-Transfergesellschaft vermittelte viele Beschäftigte

-Schleppendes 'Sofortprogramm saubere Luft' - Städte wollen mehr Geld

-ROUNDUP: Kritik aus NRW vor drittem Dieselgipfel

-Bauernverband sucht stärkeren Dialog mit Verbrauchern

-Merkel berät mit Kommunen über Maßnahmen gegen Diesel-Abgase

-Novartis präsentiert weitere Studiendaten zu Krebsmittel Kymriah

-Wechsel in die Wirtschaft: Ex-Staatssekretär Machnig bei InnoEnergy

-Pulsnitzer Pfefferkuchenbäcker bewahren würziges Geheimnis°

