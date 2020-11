dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.11.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Agrargeschäft drückt Bayer ins Minus - US-Klagewelle wird noch teurer

LEVERKUSEN - Bayer hat wegen eines schwierigen Agrargeschäfts auch im dritten Quartal einen Milliardenverlust erlitten.



Damit verfehlte der Agrarchemie- und Pharmakonzern sogar die zuletzt gesunkenen Erwartungen von Analysten. Bayer-Chef Werner Baumann bestätigte am Dienstag in Leverkusen zwar die Prognose für das Gesamtjahr, klammerte jedoch negative Währungseffekte aus, die den Konzern vor allem im Agrargeschäft belasten. Zudem lässt eine endgültige Lösung im Fall Glyphosat weiter auf sich warten.

ROUNDUP: Hugo Boss schreibt wieder Gewinne - weiter keine Prognose für 2020

METZINGEN - Der Modehersteller Hugo Boss ist im dritten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Dabei half ein kräftiger Tritt auf die Kostenbremse. Auch die Umsätze zeigten sich im Vergleich zum Vorquartal, als ein Großteil der Geschäfte im Zuge der Corona-bedingten Beschränkungen geschlossen waren, verbessert. Nichtsdestotrotz lagen Umsatz und Ergebnis weiter deutlich unter dem Vorjahr. Eine Prognose traut sich Finanzvorstand und derzeitiger Vorstandssprecher Yves Müller jedoch angesichts wieder steigender Infektionen nicht zu.

ROUNDUP: Fuchs Petrolub bestätigt neues Gewinnziel

MANNHEIM - Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub bleibt trotz neuer Einschränkungen in der Coronavirus-Pandemie weiter zuversichtlicher als noch im Sommer. "Der Aufwärtstrend, der sich bereits zum Ende des zweiten Quartals abgezeichnet hatte, setzte sich in den vergangenen Monaten mit Wachstum in China und einer Erholung in Europa und Amerika fort", sagte Unternehmenschef Stefan Fuchs am Dienstag in Mannheim. Nach einem überraschend guten September habe das Unternehmen Umsatz- und Ergebnisrückgang nach neun Monaten reduziert. Fuchs Petrolub hatte erst jüngst Eckdaten vorgelegt und sich etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr gezeigt.

AMS übernimmt Macht bei Osram - 151 Fragen der Aktionäre

MÜNCHEN - AMS übernimmt die Macht bei Osram . Der auf der außerordentlichen Hauptversammlung am Dienstag vorgelegte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wird dem österreichischen Sensorikkonzern eine Weisungsbefugnis gegenüber dem Münchner Traditionsunternehmen geben. Dass er beschlossen wird, steht außer Frage: Die zu Beginn der virtuellen Hauptversammlung festgestellte Anwesenheit gibt dem Großaktionär AMS klar die dafür nötige Mehrheit von 75 Prozent der anwesenden Stimmen.

Evonik trotzt Corona-Krise - Weitere Entwicklung aber ungewiss

ESSEN - Evonik hat im dritten Quartal wie andere Chemiekonzerne auch der Corona-Krise ein gutes Stück weit getrotzt. Der Umsatz fiel zwar im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 2,92 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage der endgültigen Resultate in Essen mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging indes nur um 4 Prozent auf 519 Millionen Euro zurück. Dabei profitierte der Konzern von Kostensenkungen sowie guten Geschäften mit Produkten für Hygieneanwendungen und für die Bauwirtschaft. Das Management bleibt angesichts der Virus-Pandemie weiter vorsichtig. "Die Corona-Krise ist noch lange nicht vorbei, die Visibilität bleibt sehr gering", sagte Finanzchefin Ute Wolf laut Mitteilung.

ROUNDUP: Pfeiffer Vacuum mit Erholung in Corona-Krise - weiter keine Prognose

ASSLAR - Der Spezialpumpen-Hersteller Pfeiffer Vacuum hat im dritten Quartal von seinem Halbleitergeschäft profitiert und in der Corona-Krise eine klare Erholung verzeichnet. Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur um knapp 3 Prozent auf 152 Millionen Euro zurückging, blieb das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) mit 16,1 Millionen Euro sogar stabil, wie das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Dienstag im hessischen Aßlar mitteilte.

ROUNDUP: Stahlhändler Klöckner erholt sich im dritten Quartal

DUISBURG - Der Stahlhändler Klöckner & Co hat im dritten Quartal beim operativen Ergebnis ein deutliches Plus erzielt. Die Prognosen der Analysten hat Klöckner damit klar übertroffen, bei den eigenen Erwartungen lag das Unternehmen am oberen Rand. Die Aktie legte zum Handelsstart kräftig zu.

ROUNDUP: Hellofresh nach starkem Quartal auch langfristig zuversichtlich

BERLIN - Der Kochboxenversender Hellofresh sieht sein Geschäft auch langfristig in einem starken Wachstumstrend. "Während der Pandemie hat sich der Trend, mehr Mahlzeiten zu Hause zu essen, verstärkt", sagte Mitgründer und Vorstandschef Dominik Richter am Dienstag in Berlin. Verbraucher würden sich nach wie vor auf den Online-Handel verlassen. "Hinzu kommt, dass sie aufgrund der aktuellen Lage weiterhin viel von zu Hause arbeiten und entsprechend mehr Mahlzeiten in ihren eigenen vier Wänden einnehmen werden." Das Management gehe davon aus, dass der Trend langfristig erhalten bleibe.

ROUNDUP: BNP Paribas hält Gewinn im Corona-Sommer fast stabil - Kurssprung

PARIS - Die französische Großbank BNP Paribas ist überraschend gut durch den Corona-Sommer gekommen. Dank eines starken Handelsgeschäfts und einer geringeren Sorge um gefährdete Kredite verdiente das Geldhaus im dritten Quartal netto rund 1,9 Milliarden Euro, wie es am Dienstag in Paris mitteilte. Damit lag der Überschuss nur gut zwei Prozent niedriger als ein Jahr zuvor und höher als von Analysten im Schnitt erwartet. BNP-Chef Jean-Laurent Bonnafé sieht sich daher in seiner Prognose bestätigt, dass die Bank den Gewinnrückgang im Gesamtjahr auf etwa 15 bis 20 Prozent begrenzen kann.

Geschlossene Filialen: Gewinn von Primark-Mutter AB Foods bricht ein

LONDON - Geschlossene Primark-Filialen in der Corona-Pandemie haben dem britischen Mischkonzern Associated British Foods schwer zugesetzt. Der bereinigte operative Gewinn sackte im abgeschlossenen Geschäftsjahr (bis Mitte September) um 28 Prozent auf 1,02 Milliarden britische Pfund (1,14 Mrd Euro) ab, wie AB Foods am Dienstag in London mitteilte. Nach der dreimonatigen Schließung der Kleidungsgeschäfte gebe es weiter die Unsicherheit, ob Filialen kurzfristig übergangsweise schließen müssen, sagte AB Foods-Chef George Weston laut Mitteilung. Aus diesem Grund wolle der Konzern für das Jahr keine Dividende ausschütten.

