dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.11.2017 - 15.15 Uhr

Kreise: CVC Capital an Übernahme von Clariant oder Teilen davon interessiert

ZÜRICH - Der Finanzinvestor CVC Capital Partners ist Kreisen zufolge an einer Übernahme von Clariant oder zumindest Teilen davon interessiert.



CVC prüfe zusammen mit einem strategischen Partner entsprechende Optionen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen.

Durchsuchung bei der Metro - Konzern weist Insidervorwürfe zurück

DÜSSELDORF - Der Lebensmittelhändler Metro wird von der Staatsanwaltschaft unter die Lupe genommen. "Heute Vormittag haben Polizei und Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung in den Räumlichkeiten der Metro AG durchgeführt", sagte ein Sprecher des Unternehmens am Freitag und bestätigte Informationen des "Spiegel". Das Magazin hatte vorab aus seiner aktuellen Ausgabe berichtet, die Behörden gingen dem Verdacht des Insiderhandels bei der Metro nach. Die Aktie geriet etwas unter Druck.

ROUNDUP 2: Maschinenbauer Gea wird pessimistischer für Jahresergebnis

DÜSSELDORF - Der Maschinenbauer Gea bleibt weiterhin in schwierigem Fahrwasser. Bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal ruderte der Konzern bei seiner Ergebnisprognose erneut zurück. Der Schock am Aktienmarkt blieb allerdings aus. Die Aktie war am Freitag bis zum Mittag sogar Spitzenreiter im MDax mit zuletzt plus 1,88 Prozent. Anleger hoffen offenbar, dass aktivistische Investoren, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten sich bei dem Anlagenbauer eingekauft haben, Druck zur Veränderung machen.

ROUNDUP: Evonik wird für 2017 optimistischer - Sparprogramm für bessere Marge

ESSEN - Gute Stimmung beim Spezialchemiekonzern Evonik : Für das laufende Jahr sind die Essener angesichts des gut gelaufenen dritten Quartals noch etwas optimistischer. Rückenwind lieferten die Geschäfte mit Hochleistungsmaterialien etwa für die Autoindustrie und mit chemischen Stoffen etwa für die Kunststoffindustrie. Zudem profitierte das Unternehmen von Akquisitionen. Mit einem Sparprogramm soll unter dem Strich zukünftig noch mehr hängen bleiben - denn der neue Chef hat ehrgeizige Pläne.

ROUNDUP/'WSJ': T-Mobile US und Sprint verhandeln weiter über Fusion

NEW YORK - Eine Fusion zwischen der Telekom-Tochter T-Mobile US und dem Rivalen Sprint könnte nach einem Zeitungsbericht doch noch klappen. Ein überarbeitetes Angebot von T-Mobile habe die Verhandlungen wieder in Gang gebracht und werde derzeit von Sprint geprüft, schrieb das "Wall Street Journal" am Donnerstag unter Berufung auf Insider. In den kommenden Wochen könnten die Beteiligten sich einigen, ein Scheitern sei aber weiter möglich. Die US-Unternehmen äußerten sich zunächst nicht zu dem Bericht.

ROUNDUP 2: Apple stellt sich dank iPhone X auf Rekord-Weihnachten ein

CUPERTINO - Apple steht dank des neuen iPhones X vor einem Rekord-Weihnachtsgeschäft. Auch vor dem Start des Spitzenmodells gelang dem Konzern ein Plus im vergangenen Quartal. Zur Markteinführung des Telefons am Freitag bildeten sich rund um die Welt wieder Schlangen vor Läden des Konzerns. Die Aktie steht abermals vor einem Rekordhoch im regulären Handel. Nach der Bekanntgabe der Zahlen am Donnerstagabend stieg die Aktie im nachbörslichen Handel um rund drei Prozent.

ROUNDUP: Hundertster Airbus A380 an Emirates übergeben

HAMBURG - Airbus hat am Freitag im Rahmen einer festlichen Zeremonie in Hamburg die hundertste Großraum-Maschine der Baureihe A380 an die Fluglinie Emirates übergeben. "Dies ist ein großer Moment für Emirates, für Airbus und für unsere zahlreichen Partner des A380-Programms", sagte der Vorsitzende der Emirates-Gruppe, Scheich Ahmed bin Saeed Al-Maktoum. "Die A380 hat zweifellos einen großen, positiven Einfluss auf die Luftfahrtproduktion und die gesamte Luftverkehrsindustrie." Für Emirates sei die A380 ein voller Erfolg. "Wir bleiben dem Programm weiterhin verpflichtet und werden eng mit Airbus und unseren Partnern daran arbeiten, unser A380-Produkt kontinuierlich zu verbessern, während wir der Auslieferung der restlichen 42 bestellten Jets entgegenblicken", sagte Scheich Ahmed. Neue Aufträge stellte er indes nicht in Aussicht.

ROUNDUP/Milliardenschweres Schönheitsprogramm: Aldi hübscht Filialen auf

DÜSSELDORF - Schönere Läden, mehr Service und ein vielfältigeres Angebot: Deutschlands Supermarktketten und Discounter investieren zurzeit Milliarden in ihre Geschäfte, um sich im harten Wettbewerb zu behaupten. Ganz vorne dabei ist Deutschlands Discount-Marktführer Aldi.

ROUNDUP: Deutsche Arbeitnehmer wollen bei Verkauf von Merck-Sparte mitbestimmen

DARMSTADT - Vor einem Verkauf der Sparte für rezeptfreie Medikamente drängen die betroffenen deutschen Arbeitnehmer des Darmstädter Pharmakonzerns Merck KGaA auf ein Mitbestimmungsrecht. "Wir wollen, dass Merck unter den Interessenten den für Mitarbeiter und Unternehmen besten Kandidaten auswählt", sagte die deutsche Betriebsratsvorsitzende der Consumer-Health-Sparte, Claudia Palesch, am Freitag der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX.

Einsparungen und höhere Preise lassen Gewinn von Ölkonzern Repsol steigen

MADRID - Der spanische Ölkonzern Repsol hat in den ersten neun Monaten mehr verdient als im Vorjahr. Dabei profitierte das Unternehmen von Einsparungen im Zusammenhang mit der Verbesserung von Betriebsabläufen. Zudem wirkte sich der höhere Ölpreis positiv aus, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Das Management betonte dabei angesichts des insgesamt niedrigen Ölpreisniveaus die Bedeutung von Effizienzmaßnahmen.

IPO: Gleich zwei Börsengänge in London geplatzt

LONDON - In London sind gleich zwei Börsengänge wegen ungünstiger Marktbedingungen geplatzt. Darunter befindet sich auch eine geplante Milliardentransaktion. Sowohl der Kommunikationsausrüster Arqiva sowie der Lebensmittelanbieter Bakkavor sagten am Freitag ihren Börsengang ab, wie die Unternehmen mitteilten. Arqiva, das Infrastruktur für die Kommunikation bereitstellt, wollte an der Börse rund 1,5 Milliarden Britische Pfund (knapp 1,7 Milliarden Euro) einsammeln - es wäre der größte Börsengang eines britischen Unternehmens in diesem Jahr gewesen.

Starke Ticketnachfrage stützt Air France-KLM

PARIS - Die Fluggesellschaft Air France-KLM hat dank starker Ticketnachfrage und einer sinkenden Spritrechnung im Tagesgeschäft überraschend viel verdient. Das operative Ergebnis steigerte der Konzern im dritten Quartal um 39 Prozent auf 1,02 Milliarden Euro, wie Air France-KLM am Freitag in Paris mitteilte. Mit 27,9 Millionen Passagieren beförderte die Airline 5,1 Prozent mehr Fluggäste als vor einem Jahr - in den beiden Vorjahren hatte die Angst vor Terroranschlägen viele Touristen von einem Besuch nach Paris abgehalten. Die wieder steigende Nachfrage ließ die Ticketpreise steigen, während Air France zugleich weniger für Kerosin-Treibstoff ausgeben musste.

BMW mit erneutem Absatzrückgang in den USA

WOODCLIFF LAKE - Der deutsche Autokonzern BMW schwächelt auf dem US-Markt weiter. Im Oktober wurden die Münchener mit 26 877 Fahrzeugen ihrer Marken BMW und Mini 3,9 Prozent weniger Neuwagen los als im Vorjahreszeitraum. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag am US-Sitz in Woodcliff Lake (US-Bundesstaat New Jersey) mit. Bei der Hausmarke BMW betrug das Minus 3,4 Prozent, die Tochter Mini verzeichnete einen Rückgang um 7,2 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf sanken die Verkäufe insgesamt um 5,1 Prozent. Wegen IT-Problemen wurden die Ergebnisse mit einem Tag Verzögerung veröffentlicht.

^ Weitere Meldungen

-Störungen bei WhatsApp - Nutzer in Deutschland auch betroffen -Thyssenkrupp-Betriebsräte wollen Klarheit über Fusionspläne mit Tata -L'Oreal legt dank guter Luxus-Geschäfte in China deutlicher zu als erwartet -IPO/AKTIEN-FLASH: Befesa legen nach einem holprigen Börsengang zu -Air Berlin: Können Bundeskredit zurückzahlen -British-Airways-Mutter IAG will schneller wachsen und mehr investieren -Opel legt nach Übernahme den Zukunftsplan fristgerecht vor -Societe Generale kämpft mit flauem Aktiengeschäft und Rechtsstreitigkeiten -Französischer Staat reduziert Anteil an Autobauer Renault -Afghanistan sperrt Chatdienste Whatsapp und Telegram -Merkel lädt Ende November erneut Kommunen zu Diesel-Treffen -Schottische Regierungschefin kritisiert Haft katalanischer Politiker -Zwei lokale New Yorker Online-Nachrichtenseiten geschlossen°

