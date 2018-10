dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.10.2018 - 15.15 Uhr

Britische Supermarktkette Tesco sieht sich auf Kurs - Aktie deutlich unter Druck

LONDON - Die im Umbau steckende britische Supermarktkette Tesco sieht sich nach dem ersten Geschäftshalbjahr auf Kurs.



In der Berichtsperiode - den 26 Wochen bis zum 25. August - profitierte der Konzern vor allem von einem abermals robusten Geschäft auf dem Heimatmarkt und steigerte Umsatz und Ergebnis, wie Tesco am Mittwoch in London mitteilte.

ROUNDUP: EU-Parlament fordert 40-Prozent-Senkung von CO2-Emissionen bei Autos

STRASSBURG - Das EU-Parlament hat sich für eine deutliche Senkung der CO2-Emissionen von Neuwagen ausgesprochen. Die Abgeordneten in Straßburg stimmten am Mittwoch dafür, die europaweiten Grenzwerte für das klimaschädliche Gas bis 2030 um 40 Prozent im Vergleich zu 2020 zu senken. Damit strebt das Parlament weit ehrgeizigere Ziele an als die EU-Kommission, die eine Senkung um 30 Prozent vorgeschlagen hatte.

PARIS/ROUNDUP: Elektro aus der Nische holen - Autobranche präsentiert sich

PARIS - Die Diesel-Debatte stiehlt den deutschen Herstellern auf dem Pariser Automobilsalon einmal mehr die Show. Mit Blick vor allem auf die steigenden Klimaschutzvorgaben aus Brüssel mühen sich die Autobauer bei dem am Dienstag begonnenen Branchentreffen zwar, ihre Elektromodelle aus der Nische zu holen. Gegen das Diesel-Konzept der Bundesregierung, mit dem Fahrverbote wegen hoher Stickoxid-Belastungen vermieden werden sollen, hatten es zumindest die deutschen Hersteller allerdings schwer.

Siemens und russischer Flüssiggas-Gigant Novatek kooperieren

MOSKAU - Der deutsche Technologiekonzern Siemens und der auf Flüssigerdgas (LNG) spezialisierte russische Energiegigant Novatek bauen die Zusammenarbeit aus. Das vereinbarten die Vorstandschefs Joe Kaeser und Leonid Michelson am Mittwoch in Moskau, wie Novatek mitteilte. Dabei gehe es um eine strategische Partnerschaft beim Bau von LNG-Anlagen, bei Gaslieferungen und der Verstromung von Gas. Details wurden nicht genannt.

PARIS/Opel-Chef: Teilverkauf von Entwicklungszentrum 'großer Deal'

PARIS - Der Autobauer Opel strebt beim geplanten Teilverkauf seines Rüsselsheimer Entwicklungszentrums eine konstruktive Lösung mit den Sozialpartnern an. "Das ist ein großer Deal, der bis zu 2000 Ingenieure betrifft", sagte Opel-Chef Michael Lohscheller am späten Dienstagabend am Rande des Pariser Autosalons.

Nachrüster: Umbauten könnten 2019 beginnen

BERLIN - Mögliche technische Motor-Nachrüstungen bei Dieselfahrzeugen könnten aus Sicht des Zulieferers Baumot im kommenden Jahr beginnen. Baumot-Chef Marcus Hausser sagte der Deutschen Presse-Agentur, es lägen Genehmigungsverfahren von Baumot beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). "Das Paket der Bundesregierung kann einen Schub auslösen bei Hardware-Nachrüstungen."

Microsoft bringt neue Surface-Geräte heraus

REDMOND - Microsoft hat neue Geräte seiner Surface-Produktreihe vorgestellt und Einzelheiten zu seinem aktuellen Update für Windows 10 bekanntgegeben. Dem Tablet Surface Pro 6 und dem Notebook Laptop 2 verpasst Microsoft vor allem mehr Leistung durch neue Intel -Chips. Die Geräte, die der Software-Konzern als Referenz-Modelle auch für seine Hardware-Partner versteht, sollen ab dem 16. Oktober auch in Deutschland in den Handel kommen.

Facebook: Keine Hinweise auf Einbruch in andere Dienste bei Hack

MENLO PARK - Facebook hat bei ersten Untersuchungen keine Hinweise darauf, dass die Angreifer bei der jüngst bekanntgewordenen Hacker-Attacke in Accounts der fast 50 Millionen betroffenen Nutzer bei anderen Diensten eingedrungen sind. Das wäre mit den gestohlenen Digitalschlüsseln zu den Facebook-Profilen möglich gewesen, sofern die Nutzer sich bei den anderen Websites mit ihren Facebook-Login-Daten anmeldeten. Diese Möglichkeit bieten unter anderem auch viele Online-Händler an.

Menschenhandel und Terrorismus: Luftfahrtindustrie muss mehr tun

GENF - Angesichts von Millionen Opfern von Menschenhandel und moderner Sklaverei sollen Fluggesellschaften und Flughäfen mehr tun, um Tätern das Handwerk zu legen. Sämtliche Flugbegleiter, Piloten, Fluglotsen und Flughafenmitarbeiter müssten geschult werden, um Opfer zu erkennen und zu wissen, wem sie Verdächtige schnell melden können, verlangten Verbandsvertreter am Mittwoch bei einer Luftverkehrstagung der Air Transport Action Group (Atag) in Genf.

