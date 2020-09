dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.09.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Siemens Healthineers sammelt knapp 3 Milliarden Euro für Übernahme ein

ERLANGEN - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat sich am Kapitalmarkt knapp drei Milliarden Euro für die Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian besorgt.



Durch die Kapitalerhöhung, bei der das Bezugsrecht der Altaktionäre ausgeschlossen wurde, sinkt der Anteil der Konzernmutter Siemens. Healthineers hatte den Kauf von Varian für 16,4 Milliarden US-Dollar Anfang August angekündigt. Es ist der teuerste Zukauf in der Geschichte des Unternehmens.

Explosion in Beirut: Doch keine Siemens-Gasturbinen für den Libanon

BEIRUT - Eine von Siemens angebotene Lieferung zweier Gasturbinen zur Stromversorgung der libanesischen Hauptstadt Beirut nach der verheerenden Explosion im Hafen kommt nicht zustande. Aufgrund "finanzieller und logistischer Herausforderungen" sei das Angebot "nicht realisierbar", sagte ein Siemens-Sprecher am Donnerstag. Das Unternehmen hatte dem Land nach der Detonation zwei Gasturbinen zur Stromversorgung von rund 150 000 Menschen angeboten. Sie sollten für ein Jahr kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

ROUNDUP: Flugzeugbauer Embraer streicht wegen Corona-Krise noch mehr Jobs

SAO JOSÉ DOS CAMPOS - Wie Boeing und Airbus streicht auch der brasilianische Flugzeugbauer Embraer wegen der Corona-Krise zahlreiche Arbeitsplätze. Nachdem etwa 1600 Beschäftigte in Brasilien den Konzern im Rahmen von Abfindungsprogrammen bereits verlassen haben, will Embraer die weltweite Belegschaft um weitere 4,5 Prozent verkleinern, wie das Unternehmen am Donnerstag in Sao José dos Campos mitteilte.

Tesla-Chef Musk besucht Fabrik-Baustelle bei Berlin

GRÜNHEIDE - Tesla -Chef Elon Musk hat erstmals die Baustelle seiner geplanten Elektroautofabrik in Grünheide bei Berlin besucht. "Wir wollen (...) einen großartigen Platz zum Arbeiten schaffen", sagte Musk am Donnerstag. Er betonte das rasante Tempo des Baus auf dem Gelände nahe der Autobahn A 10. "Sie sehen, wie schnell der Fortschritt ist." Das sei möglich wegen des Einsatzes von Fertigbau in hoher Qualität. Er wolle dort "coole Autos" herstellen lassen. Die Fabrik werde "die bedeutendste Autofabrik der Welt sein".

Kreise: China will angesichts US-Sanktionen heimische Chipindustrie unterstützen

PEKING - Angesichts immer härterer US-Sanktionen will China laut Kreisen die heimische Chipindustrie stärken. Dieses Thema werde bei den anstehenden Beratungen zum neuen Fünf-Jahresplan der Regierung im kommenden Monat auf der Agenda stehen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Konkret gehe es um Pläne für Chips der dritten Generation, die bis zum Jahr 2025 sowohl Strategien für Forschung als auch Finanzierung der Industrie beeinhalteten.

GESAMT-ROUNDUP/Scholz: Rasch aus Wirecard-Fehlern lernen - Streit um U-Ausschuss

FRANKFURT/BERLIN - Die politische Aufarbeitung des Wirecard -Bilanzskandals nimmt Fahrt auf. Die Lehren für Aufsicht und Wirtschaftsprüfer aus dem beispiellosen Absturz des einstigen Börsenstars aus dem Münchner Vorort Aschheim müssten rasch gezogen werden, mahnte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag bei einer Bankentagung in Frankfurt: "Wir müssen jetzt auch konkret und praktisch werden."

Sanofi und GSK starten klinische Tests mit Corona-Impfstoff

PARIS/LONDON - Die Pharmakonzerne Sanofi und GlaxoSmithKline haben mit den klinischen Studien für ihren Testimpfstoff gegen das neuartige Corona-Virus begonnen. Wie die beiden Forschungspartner aus Frankreich und Großbritannien am Donnerstag mitteilten, prüfen sie das Impfpräparat in einer klinischen Testreihe der Stufe I/II zunächst auf seine Sicherheit und Wirksamkeit. Dabei soll auch die Immunantwort der getesteten Teilnehmer ermittelt werden. Die Studie wird an elf verschiedenen Standorten in den USA durchgeführt. Nach Angaben der Konzerne wurden 440 gesunde Erwachsene in das Programm aufgenommen.

