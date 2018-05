dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.05.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Adidas steigert Gewinn - Eurostärke bremst Umsatz

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Adidas hat seinen Gewinn im ersten Quartal trotz des starken Euro kräftig gesteigert.



Weniger Rabatte sowie neue Produkte zu höheren Preisen konnten die belastenden Währungseffekte und die gestiegenen Werbeausgaben mehr als kompensieren, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Auch seine Betriebskosten hatte der Nike-Konkurrent im Griff.

ROUNDUP: Bayer wird vor Monsanto-Kauf vorsichtiger - Aktie steigt dennoch

LEVERKUSEN - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer ringt vor der geplanten Übernahme von Monsanto mit dem starken Euro sowie dem Gegenwind im Tagesgeschäft mit Medikamenten. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sondereffekten fielen im ersten Quartal leicht. Für das Gesamtjahr wurde der Konzern wegen der Währungsbelastungen nun vorsichtiger. Beim Kauf des US-Saatgutkonzerns sieht sich Bayer indes auf Kurs. Mit der Veräußerung weiterer Geschäfte an den Konkurrenten BASF war das Unternehmen jüngst weiter auf Bedenken der Wettbewerbshüter eingegangen.

ROUNDUP 2: Vonovia expandiert mit 900 Millionen Euro teurem Zukauf nach Schweden

BOCHUM - Kaum hat Vonovia den Milliarden-Zukauf des österreichischen Konkurrenten Buwog abgeschlossen, will Deutschlands größter Immobilienkonzern in den schwedischen Markt einsteigen. Das Unternehmen biete für das Wohnungsunternehmen Victoria Park mit rund 14.000 Wohnungen in Stockholm, Göteborg und Malmö insgesamt knapp 9,6 Milliarden schwedische Kronen (rund 900 Mio Euro) in bar, teilte die im Dax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Bochum mit. Zuvor war der US-Investor Starwood Capital mit seiner rund 8,7 Milliarden Krone schweren Übernahmeofferte bei den Schweden abgeblitzt.

ROUNDUP: Autozulieferer Leoni startet mit kräftigem Umsatzplus

NÜRNBERG - Der Autozulieferer Leoni ist mit einem robusten Wachstum ins Jahr gestartet. Der Umsatz des Kabel- und Bordnetzspezialisten wuchs im ersten Quartal um neun Prozent auf 1,33 Milliarden Euro, wie das MDax -Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Donnerstag in Nürnberg vor der Hauptversammlung mitteilte. Wachstum aus eigener Kraft sei der Treiber des Anstiegs gewesen.

BASF und Solenis wollen Papier- und Wasserchemikalien zusammenlegen

LUDWIGSHAFEN - BASF und der US-Spezialchemikalienhersteller Solenis wollen ihre Geschäfte mit Papier- und Wasserchemikalien zusammenlegen. Beide Unternehmen hätten eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, teilte BASF am Donnerstag in Ludwigshafen mit. Vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden wird ein Abschluss der Transaktion frühestens Ende 2018 erwartet. Finanzielle Details wurden nicht genannt. BASF ist schon seit längerem dabei, Geschäftsbereiche mit anderen Unternehmen zusammenzulegen oder Bereiche mit Zukäufen zu stärken.

Linde sieht Fusion mit Praxair gut im Zeitplan

MÜNCHEN - Auf der voraussichtlich letzten Hauptversammlung des Münchner Gasekonzerns Linde hat sich Vorstandschef Aldo Belloni zuversichtlich gezeigt, die Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair in der zweiten Jahreshälfte abzuschließen. Die Gespräche mit den Kartellbehörden liefen konstruktiv. "Wir machen auch beim Verkaufsprozess Fortschritte, und das Interesse an den abzugebenden Unternehmensteilen ist groß", sagte Belloni am Donnerstag in München vor den Aktionären.

ROUNDUP: Stada profitiert von guter Nachfrage und Einsparungen

BAD VILBEL - Eine solide Nachfrage nach Medikamenten hat den Gewinn des von Finanzinvestoren übernommenen Arzneimittelherstellers Stada zum Jahresstart kräftig angetrieben. Fortschritte machten die Bad Vilbeler auch dank Kostensenkungen. Stada-Chef Claudio Albrecht bestätigte seine Prognosen. "Insgesamt sind wir auf dem richtigen Weg, die für 2018 gesteckten Wachstumsziele zu erreichen", sagte er am Donnerstag laut Mitteilung. Die Aktie lag am späten Vormittag mit gut einem Prozent im Plus.

ROUNDUP/Neuer Konzernchef Diess: Volkswagen muss anständiger werden

BERLIN - VW will seinen viel beschworenen Kulturwandel nach einem holprigen Start entschlossener umsetzen. Dauerhafter wirtschaftlicher Erfolg sei nur mit einer gesunden Unternehmenskultur möglich, sagte der neue Konzernchef Herbert Diess am Donnerstag auf der Hauptversammlung in Berlin. "Volkswagen muss in diesem Sinne noch ehrlicher, offener, wahrhaftiger, in einem Wort: anständiger werden."

ROUNDUP: Infineon schraubt Prognose nach oben - Aktie legt weiter zu

NEUBIBERG - Beim Halbleiterkonzern Infineon laufen die Geschäfte unter anderem dank einer weiter hohen Chipnachfrage der Autohersteller nach wie vor rund. Infineon-Vorstand Reinhard Ploss erhöhte am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalszahlen deshalb die Prognose für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2017/18. An der Börse kam das gut an. Die im Dax notierte Aktie legte deutlich zu und baute damit das Vortagesplus aus.

ROUNDUP: Triebwerksbauer MTU trotzt Ärger um Airbus A320neo - Aktie legt zu

MÜNCHEN - Probleme beim Antrieb des Airbus -Mittelstreckenjets A320neo haben den Triebwerksbauer MTU zum Jahresstart nicht aus der Spur gebracht. Umsatz und Gewinn legten im ersten Quartal überraschend deutlich zu. "Mit diesen Ergebnissen halten wir Kurs auf unsere Jahresziele, die wir heute bestätigen", sagte Vorstandschef Reiner Winkler bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Donnerstag in München.

ROUNDUP 2: Osram kauft US-Firma für Gesichtserkennung - Aktie an MDax-Spitze

MÜNCHEN - Osram will die Gesichtserkennung zum Kassenschlager machen. Dazu hat der Münchner Beleuchtungshersteller für eine nicht genannte Summe das kleine US-Unternehmen Vixar gekauft, wie Osram-Vorstandschef Olaf Berlien am Donnerstag sagte. Vixar ist spezialisiert auf 3D-Gesichtserkennung, ein Anwendungsbereich ist die automatische Entsperrung von Handys "auf buchstäblich einen Blick", wie Berlien sagte. "Wir sind in ganz konkreten Verhandlungen mit einem Anbieter von Smartphones."

ROUNDUP: Fresenius leidet unter Euro-Stärke - Schwere Vorwürfe gegen Akorn

BAD HOMBURG - Ein starker Euro und ein Gerichtsstreit mit dem US-Generikahersteller Akorn überschatten den Jahresstart beim Medizinkonzern Fresenius . Das laufende Jahr soll dessen ungeachtet den 15. Rekord in Folge bringen. Dank eines Wachstums in allen Regionen und Sparten nach drei Monaten sieht sich das Dax -Unternehmen aus Bad Homburg auf Kurs zu diesen Zielen. Auch die Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) erhofft sich ein Rekordjahr. Im frühen Handel gaben die Aktien beider Unternehmen jeweils mehr als ein Prozent nach, am Vortag waren sie allerdings auch stark gelaufen.

ROUNDUP: Kosten und der starke Euro belasten Siemens Healthineers

ERLANGEN - Kosten für den Börsengang, das Sparprogramm sowie der starke Euro haben im Ergebnis des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers deutliche Spuren hinterlassen. Der Umsatz ging im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende März) zurück, der Gewinn stagnierte. Die Jahresprognose bekräftigte der Börsenneuling.

ROUNDUP: Pfeiffer Vaccum startet mit dicken Zuwächsen ins Jahr - TecDax-Spitze

ASSLAR - Der Pumpenspezialist Pfeiffer Vacuum ist mit überraschend starken Zuwächsen ins neue Jahr gestartet. Eine Flut neuer Bestellungen ließ das Auftragsbuch anschwellen. Auch Umsatz und Gewinn legten im ersten Quartal kräftig zu. In ihrem am Donnerstag veröffentlichten Zwischenbericht schrieb die Pfeiffer-Spitze von einem starken Start ins Jahr. Für das laufende Jahr rechnet das Management mit weiteren deutlichen Steigerungen. Für eine konkretere Prognose will sich Vorstandschef Eric Taberlet aber noch etwas Zeit lassen.

ROUNDUP 2: Tesla mit Rekordverlust - Musk bestätigt Ziele für Model 3

PALO ALTO - Trotz eines Rekordverlusts hat der Elektroautobauer Tesla die Erwartungen zu Jahresbeginn übertroffen. Zudem meldete die Firma des Tech-Milliardärs Elon Musk am Mittwoch nach US-Börsenschluss Fortschritte bei der problematischen Produktion des Hoffnungsträgers Model 3.

^

Weitere Meldungen

- Anleger-Anwälte verklagen auch Bosch wegen 'Dieselgate'

- Lanxess verlängert Vertrag mit Konzernchef Zachert

-ROUNDUP/Vom Kult zum Krisenfall: Britische Modemarke Bench ist pleite

-Testfeld Autonomes Fahren startet in Karlsruhe

-Novartis-Tochter Sandoz erhält in USA abschlägigen Bescheid für Rituximab

-Rocket-Beteiligung Home24 wächst kräftig bei weiter roten Zahlen

-Krankenkassen-Experten: Selbstzahler-Leistungen oft nutzlos

-ROUNDUP: Deutsche kaufen mehr Autos mit alternativen Antrieben

-ROUNDUP: Finanzaufsicht Bafin sieht Zinstief als Gefahr für Betriebsrenten

-ROUNDUP 3: Cambridge Analytica macht nach Facebook-Datenskandal dicht

-EU-Parlament für weltweites Verbot von Tierversuchen für Kosmetika

-US-Mobilfunker Sprint kehrt in die Gewinnzone zurück

-Baubeginn am deutschen Anlandepunkt für Gas-Pipeline Nord Stream 2

-Brüssel bestätigt Razzien wegen möglichem Metallverpackungs-Kartell

-Fresenius-Tochter FMC rechnet trotz Dämpfer mit Rekordjahr

-Sachsen-Anhalt schließt Kapitalspritze für NordLB aus

-Moskauer Flughafen Scheremetjewo mit neuem Terminal

-Absatz an Tankstellen in Deutschland 2017 leicht gestiegen

-Nadine Bilke übernimmt Leitung des Spartenkanals ZDFneo

-ROUNDUP 2: Spotify steckt trotz Zuwachs Abo-Kunden tief in roten Zahlen

-Arbeitsminister für 'Sicherheit im Wandel' - Rentenkommission startet

-Nachfrage der Bau- und Chipindustrie treibt Chemiekonzern DowDupont an

-MyTaxi startet Sharing-Angebot in Berlin

-ROUNDUP:IG Metall fordert steigendes Rentenniveau

-Kartellamt verhängt Millionenbuße gegen Kartoffelverpacker

-ROUNDUP: Xing-Chef ist trotz zunehmender US-Konkurrenz guter Dinge

-Bonn ist nicht mehr Goldbärchen-Hauptstadt

-Druckmaschinenbauer Koenig & Bauer startet mit Minus ins Jahr

-Land fördert Thüringer Zentrum für Maschinenbau mit Millionen Euro

-Mehr Nähe zum Zuschauer: 'ZDF-Morgenmagazin' startet 'Moma vor Ort'

-Leag bereitet erste Kraftwerksblock-Reserve vor

-Kriselnder israelischer Generikahersteller Teva wird mutiger

-Getränkehersteller Eckes-Granini steigert Umsatz trotz Ernteausfällen

-IPO/ROUNDUP: Chinesischer Smartphone-Aufsteiger Xiaomi geht an die Börse

-ROUNDUP: Compugroup bleibt nach kräftigem Wachstum bei Prognose

-Früherer Roland-Berger-Chef Wittig heuert bei Bain an°

