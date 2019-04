dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.04.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: VW testet Roboterwagen in Hamburg

HAMBURG - Volkswagen schickt für seine ersten Roboterwagen-Tests in einer deutschen Großstadt fünf Elektro-Golfs auf einige Hamburger Straßen.



Die Fahrzeuge sind bestückt mit 11 Laserscannern, 14 Kameras, Ultraschall- und Radarsensoren, wie Axel Heinrich, Leiter der VW -Konzernforschung, am Mittwoch sagte. Allein die Computertechnik nimmt den gesamten Kofferraum des Fahrzeugs ein. Sie verarbeitet bis zu fünf Gigabyte Daten pro Minute. Es wird immer ein Fahrer an Bord sein, um bei Bedarf eingreifen zu können.

Fresenius erhält EU-Zulassung für Humira-Nachahmermedikament

FRANKFURT - Erfolg für Fresenius : Ein Nachahmermedikament der Tochter Fresenius Kabi für das Rheuma- und Schuppenflechtemittel Humira ist in der EU zugelassen worden. Die Europäische Kommission erteilte die Zulassung für das Mittel mit dem Markennamen Idacio für alle Anwendungsgebiete des Referenzproduktes, wie Fresenius am Mittwoch mitteilte. Idacio sei das erste zugelassene Molekül aus dem Biosimilars-Portfolio von Fresenius Kabi.

Auslandsbanken: Banker-Ansturm nach Brexit muss deutsche Institute nicht kratzen

FRANKFURT - Der mit dem Brexit erwartete Wechsel tausender Auslandsbanker nach Deutschland wird die Konkurrenzsituation auf dem deutschen Finanzmarkt nach Einschätzung ihres Verbands kaum verschärfen. "Die großen Häuser werden ihre Strategie aufgrund einer größeren Präsenz in Deutschland nicht ändern", sagte der Vorstandschef des Verbands der Auslandsbanken in Deutschland, Stefan Winter, am Mittwoch in Frankfurt. Die Töchter ausländischer Banken, die im Zuge des Brexits ihre Standorte in Frankfurt und anderen deutschen Städten ausbauen, würden das Kapital für ihr Geschäft in allen verbleibenden 27 EU-Staaten einsetzen - und nicht gezielt in Deutschland.

Henkell Freixenet erzielt Umsatzplus in erster gemeinsamer Bilanz

WIESBADEN - Der Zukauf der spanischen Grupo Freixenet 2018 hat der Henkell & Co.-Gruppe ein dickes Umsatzplus beschert. Unter dem gemeinsamen Dach Henkell Freixenet stiegen die Erlöse im vergangenen Geschäftsjahr weltweit um 56,5 Prozent auf 823,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Angaben zum Gewinn macht die Sektkellerei traditionell nicht.

Umsatz der Rewe-Gruppe überspringt erstmals 60 Milliarden Euro

KÖLN - Der Handelsriese Rewe hat im vergangenen Jahr beim Umsatz erstmals die 60-Milliarden-Euro-Grenze übersprungen. Insgesamt steigerte die Rewe-Gruppe, zu der neben den gleichnamigen Supermärkten auch der Discounter Penny, die in Ost- und Mitteleuropa aktive Handelskette Billa und der Reiseveranstalter DER-Touristik gehören, ihre Umsatzerlöse um 4,7 Prozent auf 61,2 Milliarden Euro, wie Rewe am Mittwoch in Köln mitteilte.

ROUNDUP: Roche verlängert Angebotsfrist für Spark-Übernahme

BASEL - Roche wird das US-Unternehmen Spark Therapeutics nicht so schnell übernehmen können wie zunächst geplant. Dem Pharmakonzern wurden bislang nicht genügend Aktien angedient. Wie der Konzern gegenüber der Schweizer Finanznachrichten-Agentur AWP erklärte, ist eine einfache Mehrheit nötig.

'Wiwo': Commerzbank könnte schon am 9. April Fusions-Vorentscheidung treffen

DÜSSELDORF - Bei den Fusionsgesprächen zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank könnte einem Bericht zufolge schon in der kommenden Woche eine Vorentscheidung fallen. Der Commerzbank-Vorstand wolle in einer regulären Sitzung am kommenden Dienstag (9. April) über weitere Gespräche mit dem Konkurrenten entscheiden, berichtete die "Wirtschaftswoche" am Mittwoch unter Berufung auf Kreise aus der Bank und des Aufsichtsrats.

