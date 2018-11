dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.11.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Apple schweigt künftig über iPhone-Absatz - Prognose enttäuscht Börse

CUPERTINO - Apple hat die Börse mit seiner Umsatzprognose für das wichtige Weihnachtsgeschäft enttäuscht - und wird künftig keine Absatzzahlen mehr zu seinen Geräten veröffentlichen.



Die Zahl binnen drei Monaten verkaufter iPhones, iPads und Mac-Computer sei kein guter Gradmesser für den Erfolg des Apple-Geschäfts, begründete Finanzchef Luca Maestri den Schritt. Konzernchef Tim Cook griff zu einem Alltagsbeispiel: An der Supermarkt-Kasse werde man auch nicht gefragt, wie viele Artikel im Einkaufswagen liegen.

ROUNDUP: SUV-Boom treibt US-Automarkt an - VW mit deutlichem Zuwachs

DETROIT - Starke Nachfrage nach SUV's und Pick-up-Trucks hat den US-Automarkt im Oktober gut in Schwung gehalten. Von den deutschen Herstellern konnte jedoch nur Volkswagen einen größeren Sprung machen, wie die am Donnerstag veröffentlichten Absatzzahlen zeigen. Die Wolfsburger wurden im vergangenen Monat insgesamt 29 000 Neuwagen mit dem VW -Logo bei der US-Kundschaft los, was im Jahresvergleich einem deutlichen Plus von 4,6 Prozent entspricht. In den zehn Monaten bis Ende Oktober legte der Absatz um 5,4 Prozent zu.

Neue Musterfeststellungsklage richtet sich gegen Volkswagen Bank

BRAUNSCHWEIG - Kurz nach der bundesweit ersten Musterfeststellungsklage ist beim Braunschweiger Oberlandesgericht ein zweiter Schriftsatz von Verbraucherschützern eingegangen. Dabei klagt die Schutzgemeinschaft für Bankkunden gegen die Volkswagen Bank, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Inhaltlich gehe es unter anderem um Verbraucherdarlehensverträge. Weitere Details wurden nicht genannt.

Deutscher Automarkt auch im Oktober von neuem Abgastest belastet

BERLIN - Der deutsche Automarkt ist auch im Oktober von der Einführung neuer Abgas- und Verbrauchstests belastet worden. Vergangenen Monat wurden mit rund 252 600 Pkw etwa 7 Prozent weniger Fahrzeuge neu zugelassen als ein Jahr zuvor, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Freitag in Berlin mitteilte. Dabei hatte es im Vorjahresmonat noch zwei Arbeitstage weniger gegeben. Nach den ersten zehn Monaten steht mit 2,9 Millionen neu zugelassenen Wagen aber noch ein Plus von einem Prozent zu Buche.

Online-Handelsplattform Alibaba kappt Jahresprognose

PEKING - Die chinesische Online-Handelsplattform Alibaba hat trotz deutlicher Zuwächse in den vergangenen Monaten die Umsatzprognose für das noch bis Ende März 2019 laufende Finanzjahr gekappt. Alibaba rechnet nun mit Erlösen von 375 bis 383 Milliarden Yuan (bis zu 48,7 Mrd Euro), das liegt um bis zu sechs Prozent unter der bisherigen Vorhersage. Zur Begründung verwies Alibaba am Freitag auf allgemeine wirtschaftliche Unsicherheiten. Unter anderem war zuletzt der Handelskonflikt zwischen China und den USA immer weiter eskaliert.

Höhere Ölpreise treiben ExxonMobil-Gewinn an - Produktion sinkt weiter

IRVING - Die starken Preisanstiege am Ölmarkt haben ExxonMobil im Sommer zu einem überraschend kräftigen Gewinnsprung verholfen. Verglichen mit dem Vorjahreswert stieg der Überschuss im dritten Quartal um 57 Prozent auf 6,2 Milliarden Dollar (5,4 Mrd Euro), wie der größte US-Ölmulti am Freitag im texanischen Irving mitteilte.

Gewinn verdoppelt: Chevron profitiert von steigenden Ölpreisen

SAN RAMON - Die steigenden Ölpreise haben Chevron im Sommer einen kräftigen Gewinnanstieg beschert. Im dritten Quartal wurde der Überschuss im Jahresvergleich auf 4,0 Milliarden Dollar (3,5 Mrd Euro) mehr als verdoppelt, wie der zweitgrößte US-Ölkonzern am Freitag im kalifornischen San Ramon mitteilte. Die Erlöse legten um knapp 22 Prozent auf 44 Milliarden Dollar zu.

ROUNDUP/Tesla-Chef: 'Wir sind übern Berg'

PALO ALTO - Tesla -Chef Elon Musk sieht die jahrelange Durststrecke bei dem Elektroauto-Hersteller überwunden. "Wie ich bereits früher in diesem Jahr sagte, glaube ich, dass wir in allen weiteren Quartalen mehr Geld einnehmen als ausgeben werden", sagte Musk in einem am Freitag veröffentlichten Podcast des US-Technologieblogs "Recode". "Man sollte nie selbstgefällig werden, also müssen wir weiter hart arbeiten - aber ich denke, wir sind übern Berg."

British-Airways-Mutter IAG traut sich bis 2023 mehr Gewinn zu

LONDON - Die British-Airways-Mutter IAG will in den kommenden fünf Jahren ihr Tempo erhöhen. In den Jahren 2019 bis 2023 will die Fluggesellschaft jährlich rund 7,2 Milliarden Euro operativen Gewinn (Ebitdar) pro Jahr einfliegen, wie die IAG am Freitag bei einem Kapitalmarkttag mitteilte. Die alte Prognose (2018-2022) sah 6,5 Milliarden Euro vor. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Leasingkosten (Ebitdar) ist eine bei Fluggesellschaften gebräuchliche Kennzahl, die Kosten für das Flugzeugleasing ausklammert.

SLM Solutions kappt Prognose - Vorstandssprecher geht

LÜBECK - Der 3D-Drucker-Hersteller SLM Solutions hat seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt und personelle Veränderungen an der Vorstandsspitze angekündigt. Für 2018 erwarte der Konzern nun einen Umsatz im Bereich zwischen 90 und 100 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Lübeck mit. Zuvor war ein Umsatz von 115 bis 125 Millionen Euro angepeilt. Auch bei der operativen Marge ist der Konzern vorsichtiger. Vorstandssprecher und Finanzchef Uwe Bögershausen kündigte seinen Abschied an. Die Aktie fiel nach dem Handelsstart am Freitag um 16 Prozent auf ein Rekordtief.

^

Weitere Meldungen

-Exportstopp für Saudi-Arabien könnte 20 Patrouillenboote treffen

-Alkoholprobleme in Japans Luftfahrtbranche - Staat verschärft Regeln

-Easyjet will Gepäck in Berlin schneller abfertigen

-GoPro stellt Rückkehr in die Gewinnzone in Aussicht

-Bundeswirtschaftsministerium will Förderung neuer Solarstromanlagen kürzen

-ROUNDUP/Viel Wind, viel Sonne: Ökostrom-Anteil klettert auf 38 Prozent

-ROUNDUP: Lokführer fordern Bahn-Tarifangebot für höhere Zulagen

-ROUNDUP: Easyjet will schnellere Gepäckabfertigung in Berlin

-VW-Konzern tritt Baidu-Kooperation um autonomes Fahren in China bei

-Minister drängen Ryanair zu Lösung im Streit um Arbeitsrecht

-ROUNDUP: Exportstopp für Saudi-Arabien könnte 20 Patrouillenboote treffen

-Gericht: Chatdienst Telegram muss Geldstrafe in Russland hinnehmen

-Autohandels-Verbandschef: Ohne Nachrüstungen drohen 2019 Insolvenzen

-Deutsches Kartellamt: Keine Prüfung zu Ryanairs Handgepäck-Regeln

-Fotoplattform Flickr begrenzt Gratis-Speicherplatz auf 1000 Bilder

-Letzte Hauptversammlung der Linde AG im Dezember

-ROUNDUP: Erneut Arbeitsniederlegungen bei Amazon

-Pilotversuch für bessere Luft: Weitere Straße mit Tempo-30-Limit°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis