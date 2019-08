dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.08.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: US-Lebensversicherung beflügelt Allianz

MÜNCHEN - Ein Sonderertrag in der US-Lebensversicherung hat Europas größtem Versicherer Allianz im zweiten Quartal einen überraschenden Gewinnanstieg beschert.



Auch beim hauseigenen Vermögensverwalter Pimco läuft es glänzend. Vorstandschef Oliver Bäte sieht die Allianz "auf einem guten Weg", 2019 wie geplant einen operativen Gewinn zwischen 11 und 12 Milliarden Euro zu erwirtschaften. Von Januar bis Juni hat der Konzern mit 6,1 Milliarden Euro gut die Hälfte davon erreicht, wie er am Freitag in München bekanntgab.

ROUNDUP 2: Vonovia verdient dank Auslandszukäufen deutlich mehr

BOCHUM - Steigende Mieten und Zukäufe im Ausland haben bei Vonovia im ersten Halbjahr für deutlich mehr Gewinn gesorgt. Zudem profitierte Deutschlands größter Immobilienkonzern von seinem Geschäft mit der Projektentwicklung sowie geringeren Kosten bei der Bewirtschaftung der Wohnungen. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr bestätigte der Dax-Konzern am Freitag.

ROUNDUP: Lanxess stemmt sich gegen Autoflaute - Aktie dennoch stark unter Druck

KÖLN - Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat im zweiten Quartal den trüberen Konjunkturaussichten und der Autoflaute weitgehend getrotzt. Zu der nahezu stabilen Konzernentwicklung trugen unter anderem weiterhin gut laufende Geschäfte mit Wasseraufbereitungsprodukten sowie das Projektgeschäft der Feinchemietochter Saltigo bei. Zudem lieferte der schwächere Eurokurs Rückenwind. Mit Blick auf die Jahresziele sieht Lanxess-Chef Matthias Zachert am Freitag in Köln den MDax-Konzern auf Kurs. Er rechnet zwar mit einem etwas schwächeren dritten Quartal, will das aber im Schlussviertel mit einer im Jahresvergleich besseren Entwicklung ausgleichen.

ROUNDUP 3: Apple setzt Auswertung von Siri-Aufnahmen durch Menschen aus

CUPERTINO - Apple hat als erster Anbieter von Sprachassistenten angekündigt, die Nutzer ausdrücklich um eine Erlaubnis zum nachträglichen Anhören von Mitschnitten durch Mitarbeiter zu fragen. Die Funktion solle in einem späteren Software-Update umgesetzt werden, teilte der iPhone-Konzern am Freitag. Bis dahin werde die Praxis weltweit gestoppt und auf den Prüfstand gestellt.

Sinkende Preise brocken US-Ölkonzern Gewinneinbruch ein

IRVING - Der größte US-Ölkonzern ExxonMobil hat nach einem herben Jahresstart auch im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch erlitten. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 3,1 Milliarden US-Dollar (2,8 Mrd Euro) und damit gut ein Fünftel weniger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Freitag im texanischen Irving mitteilte. Ohne einen positiven Steuereffekt wäre der Rückgang noch heftiger ausgefallen. Allerdings verdiente das Unternehmen nun mehr als von Analysten erwartet.

Toyota steigert Quartalsgewinn - Jahresprognose gekappt

TOKIO - Der japanische Autobauer Toyota hat im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres dank verstärkten Marketings höhere Gewinne eingefahren. Wie der Volkswagen-Rivale am Freitag in Toko bekanntgab, fiel zwischen April und Juni unter dem Strich ein Gewinn von 683 Milliarden Yen (5,7 Mrd Euro) an. Das entspricht einem Zuwachs im Vergleich zum Vorjahresquartal von 3,9 Prozent.

Telekom-Beteiligung BT Group profitiert von Kostensenkungen

LONDON - Der britische Telekomkonzern BT Group hat den harten Wettbewerb auf der Insel im ersten Geschäftsquartal weiter zu spüren bekommen. Dank des Sparkurses in der kriselnden IT-Großkundensparte fiel das operative Ergebnis aber nicht so stark wie von Analysten zuvor befürchtet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ging zwischen April und Juni im Vorjahresvergleich konzernweit um ein Prozent auf 1,96 Milliarden britische Pfund (2,15 Mrd Euro) zurück, wie das Unternehmen am Freitag in London mitteilte. Experten hatten nur mit 1,89 Milliarden Pfund gerechnet.

Deutsche Autokäufer erfreuen Hersteller - Mehr Neuwagen zugelassen

BERLIN - Auf die deutschen Straßen sind im Juli knapp 333 000 neue Autos gekommen. Das waren 4,7 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Freitag mitteilte. Damit bleiben die Neuzulassungen auf hohem Niveau: In den ersten sieben Monaten lag das Plus bei 1,2 Prozent auf 2,18 Millionen Fahrzeuge. Der Verband der Automobilindustrie sprach vom höchsten Volumen seit 2010.

Investor KKR hat bereits 19,18 Prozent der Springer-Aktien erworben

BERLIN - Kurz vor dem Ende der Annahmefrist hat der Finanzinvestor KKR bereits 19,18 Prozent der Springer -Anteile von Streubesitz-Aktionären erworben. Am Donnerstagabend war damit die als Voraussetzung für den Einstieg genannte Schwelle von 20 Prozent der Anteile des Medienkozerns nahezu erreicht, wie KKR am Freitag mitteilte.

