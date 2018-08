dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.08.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Siemens-Chef Kaeser will durch Konzernumbau Spielraum schaffen

MÜNCHEN - Der Elektrokonzern Siemens stellt sich grundlegend neu auf.



Das Unternehmen will Sparten zusammenlegen und sich künftig auf drei operative Bereiche mit Schwerpunkt auf die Digitalisierung konzentrieren. So soll mittelfristig das Wachstum angekurbelt und die Profitabilität weiter gesteigert werden. Dabei lässt das Modell Luft für eine Weiterentwicklung in den kommenden Jahren - und damit genügend Spielraum für den künftigen Nachfolger von Siemens-Chef Joe Kaeser, der 2021 aufhören wird.

ROUNDUP 2: Kosten drücken auf BMW-Gewinn - Zollstreit belastet Aktie

MÜNCHEN - Beim Autobauer BMW schlagen höhere Kosten für neue Technik immer stärker durch. Weil die Münchener neben höheren Vorleistungen im zweiten Quartal auch Gegenwind von Wechselkursen und Rohstoffpreisen bekamen, verdiente das Unternehmen deutlich weniger als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte. Bei der Jahresprognose blieben die Münchener zwar - doch wegen des Handelsstreits vor allem zwischen den USA und China ist die Lage unsicherer geworden.

ROUNDUP: Conti warnt vor Schwäche wegen neuen Abgastests - Jahresziel steht aber

HANNOVER - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat vor einem geschäftlichen Durchhänger wegen neuer Abgasprüfverfahren gewarnt. Im laufenden dritten Quartal lägen zum einen die Werksferien der Automobilhersteller, sagte Finanzchef Wolfgang Schäfer am Donnerstag in Hannover. "Zusätzlich wird das kommende Quartal durch den am 1. September in Kraft tretenden Prüfzyklus WLTP voraussichtlich negativ beeinflusst werden." Der Dax-Konzern erwarte derzeit aber ein starkes Schlussquartal und bestätige daher den Jahresausblick.

ROUNDUP: Pfeiffer Vacuum enttäuscht bei der Marge

ASSLAR - Der Pumpenspezialist Pfeiffer Vacuum sieht sich trotz eines Durchhängers im zweiten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Die Nachfrage sei im Vergleich zum Jahresbeginn nahezu unverändert gut, teilte das Unternehmen am Donnerstag im hessischen Aßlar mit. Allerdings deuteten sich Verzögerungen bei Bestellungen durch Kunden aus der Halbleiterindustrie an. Die Spezialpumpen von Pfeiffer Vacuum werden unter anderem für Reinräume genutzt.

ROUNDUP: Metro sieht Hoffnungsschimmer in Russland

DÜSSELDORF - Der Lebensmittelhändler Metro hofft auf eine schnelle Besserung der Lage in seinem wichtigen Markt Russland. Die eingeleiteten Maßnahmen zeigten bereits erste Wirkung bei Umsatz und Ergebnis, sagte Vorstandschef Olaf Koch am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal. Metro werde seine Anstrengungen konsequent fortsetzen. Die Börse reagierte erfreut. Die Aktie zog im frühen Handel kräftig an.

ROUNDUP: Lanxess wird dank Flammschutz- und Schmierstoffen zuversichtlicher

KÖLN - Die Übernahme des US-Konzerns Chemtura und höhere Preise für seine Produkte stimmen den Spezialchemiekonzern Lanxess optimistischer. Ein schwächeres Geschäft mit der Lederindustrie und die Belastungen durch den stärkeren Euro konnte der MDax-Konzern im zweiten Quartal mehr als ausgleichen. Das Wachstum des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereinflüssen wird 2018 nun am oberen Rand der Bandbreite von 5 bis 10 Prozent erwartet. Nach 925 Millionen Euro im Vorjahr bedeutet das im besten Fall rund 1,02 Milliarden Euro.

ROUNDUP: Rheinmetall bremst bei Umsatzprognose - Aktie verliert

DÜSSELDORF - Der Autozulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall sieht sich nach einer Aufholjagd im zweiten Quartal weitgehend auf Kurs. Im laufenden Jahr sollen beide Geschäftsbereiche Umsatz und Gewinn weiterhin deutlich steigern. Zwar dürften die Erlöse der Rüstungssparte etwas schwächer wachsen als gedacht. Allerdings soll dort von jedem eingenommenen Euro etwas mehr als operativer Gewinn übrig bleiben, wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte.

ROUNDUP: Hugo Boss wächst wieder in der Heimat - Investitionen bremsen Gewinn

METZINGEN - Der Modekonzern Hugo Boss kommt mit seinen Kollektionen bei den Kunden wieder besser an. Vor allem in Europa wuchs der Edelschneider im zweiten Quartal kräftig. Am Gewinn zehrten allerdings anhaltende Investitionen in eine bessere Produktqualität und in digitale Angebote, die das Einkaufen im Netz erleichtern sollen. Finanzvorstand Yves Müller bezeichnete 2018 am Donnerstag als ein Jahr der Investitionen. Ab dem kommenden Jahr sei wieder mit einem stärkeren Gewinnwachstum zu rechnen, versprach er zur Vorlage der Quartalsbilanz.

ROUNDUP: Delivery Hero verabschiedet sich von seinem Gewinnziel

BERLIN - Wie seine Fahrradkuriere muss sich auch der Essenslieferant Delivery Hero kräftig abstrampeln: Bei der Vorlage seiner Halbjahreszahlen kassierte der MDax -Neuling am Donnerstag seine Gewinnziele. Denn die Unternehmensspitze um Niklas Östberg kündigte an, mehr Geld in das Angebot stecken zu wollen, um die Kunden bei der Stange zu halten. Gleichzeitig gab das Berliner Unternehmen den Rückzug aus mehreren Märkten bekannt.

ROUNDUP: Dialog Semiconductor blickt mit Vorsicht auf 2018 - Aktie fällt

LONDON - Der Chipkonzern Dialog Semiconductor rechnet im dritten Quartal mit einem langsameren Wachstum als zuletzt. Zudem dämpfte der Apple-Zulieferer die Erwartungen für das laufende Jahr. Für 2018 rechnet Dialog Semiconductor lediglich mit "einem Umsatzwachstum" und schlägt damit einen etwas vorsichtigeren Ton an als zuletzt. Bisher hatte das Unternehmen ein "gutes Umsatzwachstum" in Aussicht gestellt.

ROUNDUP 2: Dämpfer für ProSiebenSat.1 - Aktie rutscht ab

MÜNCHEN - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat im zweiten Quartal erwartungsgemäß weniger umgesetzt und operativ verdient. Als Grund nannte das Unternehmen am Donnerstag den Verkauf der Online-Reisebüros Etraveli und weg.de, weniger digitale Werbeerlöse, das schwächere US-Produktionsgeschäft und den stärkeren Euro. Die Zuschauerzahlen und Werbeerlöse im wichtigen Fernsehgeschäft seien aber trotz Fußball-WM und Olympischen Spielen stabil geblieben, und die Online-Portale und -Shops wie Flaconi, Windstar, Verivox und Parship seien kräftig gewachsen.

^

Weitere Meldungen

-Verschmelzung von DowDupont trägt Früchte - Geschäfte brummen

-Barclays verdient wieder Geld

-K+S-Konkurrent Nutrien hebt wegen hoher Nachfrage die Prognose erneut an

-Morphosys mit weniger Umsatzrückgang als erwartet

-Telekom-Tochter T-Mobile US verbucht starken Kundenzustrom

-Cinven will Lebensversicherungstochter von Axa erwerben

-Societe Generale steigert Gewinn stärker als erwartet

-Wells Fargo zahlt 2,09 Milliarden Dollar wegen fauler Hypothekendeals

-Evonik steigert freien Mittelzufluss kräftig

-US-Automarkt mit Dämpfer im Juli - VW bleibt jedoch im Aufwind

-ROUNDUP 2: Trotz hohen Verlusts: Anleger feiern Versprechen von Tesla-Chef Musk

-IPO: Sonos wird Aktien nur mit Abschlag los

-Umsatz- und Gewinnzuwachs stimmen Rhön-Klinikum optimistisch

-Krisengeschüttelter Generika-Hersteller Teva erneut mit Verlust

-Morphosys plant Antrag für Blutkrebsmittel Mor208 bis Ende 2019

-ROUNDUP: Niederländische Großbank ING verdient besser

-OMV sieht Nord Stream 2 auf gutem Weg - neue Trasse im Detail

-Piloten halten an Ryanair-Frist fest - kein konkreter Streiktermin

-Nach Fondsmanager-Suspendierung: GAM setzt Handel mit Fonds aus

-Rolls-Royce schlägt sich besser als gedacht - Sparkurs soll sich auszahlen

-Kreise: Deutsche-Bank-Aktionär HNA erwägt Verkauf von Flugzeugfinanzierer

-Thomas Cook leiht sich Riesen-Airbus für Mittelmeer-Flüge

-ROUNDUP 2/'Schwarzer Tag': Zensierte Google-Suche für China stößt auf Empörung

-Wohnungskonzern LEG modernisiert - Mietsteigerungen befürchtet

-Credit Suisse verstärkt Frankfurter Präsenz wegen Brexit

-Commerzbank: Störung bei Pfändungsschutzkonten behoben

-Spanische Taxifahrer beenden Streik gegen Uber

-Modekette Adler schwächelt weiter - Vorstand glaubt an Kurswechsel

-Windanlagenbauer Enercon reduziert Zulieferer-Verträge: 835 Stellen fallen weg

-Schuler übernimmt italienischen Pressenbauer Farina

-Verband: Genehmigungsverfahren verzögern Wohnungsbau

-Trotz Brexit-Gefahren: Londoner Börse setzt auf Finanzplatz London°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha