dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.05.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Adler Group erleidet Milliardenverlust - KPMG versagt Prüfurteil

LUXEMBURG - Der mit schweren Vorwürfen konfrontierte Immobilienkonzern Adler Group hat trotz der Verweigerung des Testats durch die Wirtschaftsprüfer von KPMG Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. "Ich brauche nichts zu beschönigen, wir haben einen schwierigen Moment für das Unternehmen und damit für uns", sagte der Verwaltungsratsvorsitzende Stefan Kirsten am Montag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Es sei aber auch ein Neuanfang für die Adler Group. Den bereits am Samstag veröffentlichten Zahlen zufolge legte der operative Gewinn im vergangenen Jahr zu. Unter dem Strich stand wegen Abschreibungen aber ein Verlust von knapp 1,2 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 191 Millionen Euro im Vorjahr.

ROUNDUP 2: EU-Kommission wirft Apple Verstoß gegen Wettbewerbsvorschriften vor

BRÜSSEL - Der US-Konzern Apple verstößt nach vorläufigen Ermittlungen der EU-Kommission gegen europäische Wettbewerbsvorschriften. Dem Unternehmen werde vorgeworfen, den Zugang zu einer Standardtechnologie für kontaktlose Zahlungen mit mobilen Geräten zu beschränken und damit den Wettbewerb im Bereich der mobilen Geldbörsen zugunsten seiner eigenen Lösung Apple Pay einzuschränken, teilte die Behörde am Montag in Brüssel mit.

ROUNDUP 2: Qantas plant längste Nonstop-Flüge der Welt - Großauftrag für Airbus

TOULOUSE/SYDNEY - Die australische Fluggesellschaft Qantas will ab Ende 2025 die längsten Nonstop-Flüge der Welt in ihr Streckennetz aufnehmen. Dafür kauft sie bei Airbus neue Großraumjets vom Typ A350-1000, wie beide Unternehmen am Montag in Sydney und Toulouse mitteilten. Die Flüge sollen in fast 20 Stunden australische Metropolen an der Ostküste wie Sydney und Melbourne zunächst mit London und New York verbinden. Auch Direktflüge aus Down Under zu anderen Städten wie Frankfurt und Paris seien damit künftig möglich.

Vestas senkt wegen Lieferkettenproblemen und Kriegsfolgen die Jahresprognose

AARHUS - Der dänische Windkraftanlagen-Hersteller Vestas blickt verhaltener auf die kommenden Monate. Aufgrund des unsicheren Geschäftsumfelds sowie getroffener Entscheidungen in Folge des Ukraine-Kriegs, müsse die Jahresprognose angepasst werden, teilte das Unternehmen am Sonntagabend in Aarhus mit. Im ersten Quartal sei die Rentabilität zudem von unterbrochenen Lieferketten beeinträchtigt worden. Die Aktie verlor am Montagmorgen 6,8 Prozent und zog auch die Papiere der Konkurrenten Nordex mit 3,5 Prozent und Siemens Gamesa mit 2 Prozent ins Minus.

ROUNDUP: Hohe Strompreise und günstiges Wetter treiben Encavis an

HAMBURG - Der Solar- und Windpark-Betreiber Encavis ist in den ersten drei Monaten des Jahres kräftig gewachsen. Das Produktionsvolumen und die Strompreise hätten sich so entwickelt wie geplant und deutlich höher gelegen als ein Jahr zuvor, teilte das Unternehmen überraschend am Montagmorgen im Hamburg mit. Günstigeres Wetter sowie neu ans Netz gegangene Wind- und Solarparks ließen die Stromproduktion steigen. Die höheren Strompreise trieben den Umsatz des Unternehmens zusätzlich nach oben.

ROUNDUP 2: Fast alle Bundesländer hinken bei Windkraftausbau hinterher

BERLIN - Es sind teils ernüchternde Zahlen: Die überwiegende Mehrheit der Bundesländer hinkt im Frühjahr 2022 meilenweit hinter dem Ziel der Bundesregierung für den Windkraftausbau hinterher. Nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur gehen die zurückgemeldeten Werte weit auseinander. Der Bund will, dass zwei Prozent der Landesfläche für den Bau von Windrädern ausgewiesen werden. An dieses Ziel kommen gerade einmal drei Länder heran. Spitzenreiter ist demnach mit rund zwei Prozent Schleswig-Holstein, gefolgt von Hessen (1,9) und dem Saarland (1,82). Schlusslichter bei den Flächenländern sind Sachsen (0,3 Prozent) und Baden-Württemberg (0,2).

ROUNDUP: Starke Nachfrage in Asien treibt Stabilus an - Aktie steigt kräftig

LUXEMBURG - Ein starkes Automobil-Geschäft in Asien hat beim Auto- und Industriezulieferer Stabilus das Umsatzwachstum befeuert. Allerdings bekam das Unternehmen im zweiten Quartal auch anziehende Rohstoffpreise zu spüren. Mit einem Minus von 0,2 Prozent hielten sich die Papiere am Montagvormittag besser als der Nebenwerteindex SDax , der um mehr als ein Prozent fiel.

Infineon verliert Vertriebsvorstand - Nachfolger schon berufen

MÜNCHEN - Der Chiphersteller Infineon verliert kurz nach dem Wechsel an der Konzernspitze seinen bisherigen Vertriebsvorstand Helmut Gassel. Der Manager verlässt das Münchner Unternehmen Ende Mai auf eigenen Wunsch, wie Infineon am Montag mitteilte. Der Aufsichtsrat habe dieser Bitte "mit großem Bedauern" zugestimmt.

Berkshire Hathaway von US-Starinvestor Buffett hält operativen Gewinn stabil

OMAHA - Die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway von US-Staranleger Warren Buffett hat den operativen Gewinn zum Jahresstart wegen größere Belastungen in Teilen des Versicherungsgeschäfts nur konstant gehalten. Gestiegene Schadensforderungen beim Erstversicherer Geico belasteten die Resultate in dem Bereich, wie Berkshire Hathaway am Samstag in Omaha mitteilte. Der Betriebsgewinn blieb im ersten Quartal mit gut 7 Milliarden US-Dollar (6,7 Mrd Euro) auf dem Niveau des Vorjahres. Im Rückversicherungsgeschäft, bei der Güterbahngesellschaft BNSF sowie bei Fabrikationsunternehmen und im Einzelhandel lief es hingegen besser als vor einem Jahr.

^

Weitere Meldungen

-Madsack Mediengruppe übernimmt Mehrheit an Tageszeitung 'Die Harke'

-BVB-Boss Watzke zu Adeyemi: 'Müssen wir irgendwie hinkriegen'

-Kehl: Keine Entscheidung bei Haaland an diesem Wochenende

-ROUNDUP/Öl-Embargo-Folgen für PCK: Bund und Land wollen Mitarbeitern helfen

-Studie: Immer weniger Rabatt auf Neuwagen

-Netflix streicht Harrys und Meghans geplante Animationsserie

-Regierung will Start-up-Förderung auf Chancengleichheit prüfen

-Hapag-Lloyd darf bei Containerhafen Wilhelmshaven einsteigen

-Chipmangel plagt Fahrradhersteller

-Heizungsbauer Viessmann investiert Milliarde in Wärmepumpen-Bau

-ProSiebenSat.1-Chef ablehnend gegenüber Annäherung mit RTL

-Mehrere Verletzte und Schäden nach Tornado in US-Bundesstaat Kansas

-Streit um Bankgebühren: Kreditwirtschaft strebt Gesetzesänderung an

-Weiterer Erfolg für Ex-Wirecard-Chef im Streit mit Managerhaftpflicht

-ROUNDUP: Radverleih der Deutschen Bahn stellt Preise für Neukunden um

-Ifo: Trotz Ukraine-Kriegs weniger Existenzangst in den Unternehmen

-Fraport vergibt Aufträge an drei private Sicherheitsdienstleister

-Buchungsplattform: E-Mietautos kaum gefragt

-Schott will Einsatz von Wasserstoff bei Glasproduktion testen

-Regierung will Kliniklandschaft reformieren - Neue Kommission

-Spritpreise im April gesunken - Anstieg bei Ölembargo erwartet

-BVB reist nach Israel: Testspiel gegen Maccabi Netanja

-Shell führt Gespräche mit Bund und Brandenburg über PCK-Raffinerie

-Daimler Buses: Stadtbusse für Europa ab 2030 rein elektrisch

-Einkaufstour: Embracer holt sich auch 'Tomb Raider' und 'Deus Ex'

-Lauterbach: Impfpflicht für Personal in Kliniken und Pflege bleibt

-Eilantrag zu Stilllegung von Atommeiler in Neckarwestheim abgelehnt°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis