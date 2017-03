dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.03.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Preisdruck schlägt bei Evonik durch - Wachstum 2017 dank Zukäufen

ESSEN - Niedrigere Preise bei Kernprodukten haben den Spezialchemiekonzern Evonik im vergangenen Jahr belastet.



Umsatz und operativer Gewinn gingen deutlich zurück. Der scheidende Konzernchef Klaus Engel zeigte sich am Donnerstag bei der Bilanzvorlage in Essen dank der jüngsten Zukäufe dennoch zuversichtlich. "Die erfolgreiche Übernahme des Spezialadditiv-Geschäfts von Air Products und der geplante Erwerb des Silica-Geschäfts von Huber geben unserem Wachstumskurs zusätzlichen Schub." Umsatz und operatives Ergebnis dürften 2017 dank der Zukäufe zulegen. Den Aktionären winkt mit 1,15 Euro je Aktie eine stabile Dividende.

ROUNDUP 2: Deutsche Telekom will Milliardenabschreibung mit Wachstum verdauen

BONN - Die Deutsche Telekom geht trotz eines dicken Milliardenverlusts im vierten Quartal mit Zuversicht ins neue Jahr. Dabei soll nicht nur der bisherige Wachstumstreiber USA den Takt vorgeben, sondern diesmal auch spürbar mehr Ergebnis aus dem Heimatmarkt kommen. Optimismus zieht Telekom-Chef Tim Höttges aus der besseren Entwicklung im Breitbandgeschäft, das unter anderem von staatlichen Subventionen im Netzausbau profitiert. Zudem will die Telekom weiter die Kosten im Zaum halten. Zunächst aber muss der Dax-Konzern eine milliardenschwere Wertminderung auf seine Beteiligung an der BT Group verdauen.

ROUNDUP: Conti setzt auf veränderte Geschäftsmodelle

HANNOVER - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental will künftig verstärkt mit Mobilitätsdiensten Geld verdienen. "Die Automobilindustrie befindet sich im Wandel; gleiches gilt für unser Geschäftsmodell", sagte Continental-Chef Elmar Degenhart bei der Vorstellung der vorläufigen Jahresergebnisse. Das jahrzehntelange Geschäftsmodell des Konzerns stehe dank der Digitalisierung vor einem Wandel. Etwa 14 000 der 31 000 Ingenieure im Konzern hätten heute schon einen Software-Hintergrund. Dieser Anteil werde weiter steigen. Die Internet-Anbindung werde auch dank des autonomen Fahrens immer aufwändiger. Degenhart: "Das Auto der Zukunft wird ein Rechner auf Rädern sein."

ROUNDUP: Krones profitiert von guter Auftragslage

NEUTRAUBLING - Der Getränkeabfüllanlagen-Hersteller Krones will dank einer guten Auftragslage das Tempo in seinem Geschäft weiter hoch halten. Für das laufende Geschäftsjahr stellte das Management um Vorstandschef Christoph Klenk ein Umsatzwachstum von vier Prozent in Aussicht. Die vorläufigen Zahlen für 2016, die das Unternehmen am Donnerstag vorlegte, kamen bei den Anlegern nach anfänglicher Skepsis gut an.

ROUNDUP 2: Kion dank Übernahme auf Höhenflug - Aktie nähert sich Rekordhoch

WIESBADEN - Europas größter Gabelstapler-Hersteller Kion peilt nach der Milliarden-Übernahme des US-Unternehmens Dematic in diesem Jahr neue Bestmarken an. "2016 war das erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte, wir waren profitabel wie nie zuvor", sagte Vorstandschef Gordon Riske am Donnerstag im hessischen Heusenstamm bei der Vorstellung der Jahreszahlen. Als Ziel für das laufende Geschäftsjahr gab das im MDax notierte Unternehmen erneut eine Steigerung bei Umsatz, Ergebnis und Auftragseingang aus.

ROUNDUP: GFT Technologies dämpft Erwartungen für 2017 - Aktie stürzt ab

FRANKFURT - Der auf die Finanzbranche spezialisierte IT-Dienstleister GFT Technologies hat mit gedämpften Erwartungen für 2017 seine Aktionäre geschockt. Dem Management zufolge dürfte der Gewinn in diesem Jahr nicht so stark zulegen wie von Analysten erwartet. Nach der überraschenden Nachricht vom Mittwochabend ging es für die GFT-Aktie am Donnerstag kräftig abwärts.

ROUNDUP: Henkel fädelt nächsten Milliarden-Zukauf ein

DÜSSELDORF - Der Konsumgüterkonzern Henkel ist weiter auf Firmenjagd. Für mehr als 1,05 Milliarden US-Dollar (995 Mio Euro) inklusive Schulden wollen die Düsseldorfer die US-Firma Darex Packaging Technologies kaufen, die Hochleistungsabdichtungen und -beschichtungen für Metallverpackungen herstellt. Dem Mutterkonzern GCP Applied Technologies sei ein verbindliches Angebot unterbreitet worden, teilte Henkel am Donnerstag mit. Die Aktie des Düsseldorfer Konzerns verlor darauf hin leicht an Wert.

ROUNDUP: Deutscher Automarkt schrumpft im Februar - Einbruch bei VW-Zulassungen

FLENSBURG - Die Marke Volkswagen hat im Februar auf dem deutschen Automarkt einen Absatzeinbruch verzeichnet. Die Neuzulassungen des Marktführers schrumpften im Vergleich zum Vorjahr um 18,6 Prozent auf rund 42 500 Fahrzeuge, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Donnerstag in Flensburg mitteilte. Der Marktanteil sank von 20,9 Prozent im Vorjahr auf nun 17,5 Prozent. In den ersten beiden Monaten des Jahres steht bei VW damit ein Absatzrückgang von 7,4 Prozent zu Buche.

Aurubis will sich breiter aufstellen - Ertragskraft soll erhöht werden

HAMBURG - Der Kupferhersteller Aurubis will das Geschäft durch optimierte Strukturen und verbesserte Prozesse langfristig voranbringen. "Wir gehen den noch konsequenteren Weg vom Kupfer- zum Multi-Metallproduzenten und werden uns dazu breiter aufstellen", sagte der seit Juli amtierende Aurubis-Chef Jürgen Schachler am Donnerstag auf der Hauptversammlung in Hamburg. Aurubis werde das Portfolio erweitern. Entweder durch den Ausbau bestehender Kapazitäten, oder auch Zukäufe.

ROUNDUP: LBBW nach Gewinnrückgang optimistisch für 2017

STUTTGART - Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) will nach einem deutlichen Rückgang im vergangenen Jahr ihren Gewinn 2017 wieder deutlich steigern. "Für das Gesamtjahr erwarten wir ein Ergebnis in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe", sagte LBBW-Chef Rainer Neske am Donnerstag in Stuttgart.

Deutsche Börse schlägt Profit aus Trennung von US-Börse Bats

ESCHBORN - Die Deutsche Börse trennt sich komplett von ihrer Beteiligung an der US-Handelsplattform Bats Global Markets. Der Verkauf der restlichen Beteiligung werde sich mit rund 68 Millionen Euro positiv auf den Konzernüberschuss im ersten Quartal auswirken, erklärte der Börsenbetreiber am Donnerstag in Eschborn bei Frankfurt. Im Schlussquartal 2016 hatte die Deutsche Börse bereits einen Gewinnbeitrag in Höhe von rund 23 Millionen Euro aus einem Teilverkauf der Bats-Anteile realisiert.

US-Automarkt im Rückwärtsgang - VW verkauft erneut deutlich mehr

DETROIT/HERNDON - Obwohl sich der Markt insgesamt abkühlt, hat Volkswagen seinen Absatz in den USA erneut kräftig gesteigert. Die Neuwagenverkäufe der Kernmarke VW kletterten im Februar verglichen mit dem Vorjahreswert um 13 Prozent auf 25 145 Autos, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Andere Hersteller mussten hingegen Abstriche machen und auch insgesamt setzte die Branche auf dem hinter China zweitgrößten Automarkt der Welt zuletzt weniger ab.

