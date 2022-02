dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.02.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Teamviewer überrascht mit Höhe des Aktienrückkaufprogramms

GÖPPINGEN - Der am Finanzmarkt unter Druck stehende Softwareanbieter Teamviewer will mit einem umfangreichen Rückkauf eigener Anteile den zuletzt stark gesunkenen Aktienkurs stützen. Das Programm habe ein Volumen von bis zu 300 Millionen Euro oder maximal 20 Millionen Aktien, teilte das auf Fernwartungssoftware spezialisierte Unternehmen am Mittwoch in Göppingen mit. Das entspreche knapp zehn Prozent aller Aktien. Über diesen Schritt war zuletzt spekuliert worden, nachdem Teamviewer dies bei der Vorlage der Eckdaten für das vergangene Jahr vor drei Wochen angedeutet hatte. Das Volumen fiel aber höher aus als von Experten erwartet.

ROUNDUP 2: Werbegeschäft der Alphabet-Tochter Google wächst weiter schnell

MOUNTAIN VIEW - Google profitiert weiterhin massiv vom Boom der Online-Werbung in der Corona-Pandemie. Der Dachkonzern des Internet-Riesen, Alphabet , verbuchte im vergangenen Quartal einen Umsatzsprung von 32 Prozent und einen Gewinn von 20,6 Milliarden Dollar (18,3 Mrd Euro). Tragende Säule des Geschäfts bleiben die Anzeigen im Umfeld von Internet-Suchanfragen. Für die Aktien zeichnete sich im vorbörslichen US-Handel der Sprung auf ein Rekordhoch ab.

ROUNDUP 2/Boom der Chipindustrie: Siltronic geht optimistisch in das neue Jahr

MÜNCHEN - Die weltweiten Chip-Engpässe sorgen beim Waferhersteller Siltronic weiterhin für Rückenwind. Insgesamt sei von einem guten Start in das Jahr 2022 auszugehen, teilte das SDax-Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage vorläufiger Zahlen für 2021 mit. Einen konkreten Ausblick dürfte es dann bei der Vorlage der endgültigen Jahreszahlen am 9. März geben. An der Börse kamen die Äußerungen sowie die vorläufigen Jahreszahlen aber bereits gut an. Die Aktien legten zu.

ROUNDUP: Intel-Konkurrent AMD mit starken Quartalszahlen

SANTA CLARA - Der Chipkonzern AMD trumpft inmitten der globalen Halbleiter-Engpässe mit Rekordzahlen auf. Der kleinere Konkurrent des Branchenriesen Intel steigerte den Umsatz im vergangenen Quartal um 49 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten eher mit 4,5 Milliarden Dollar gerechnet. Für das laufende Quartal stellte AMD am Dienstag Erlöse von fünf Milliarden Dollar dank Verkäufen von Server- und PC-Prozessoren in Aussicht.

ROUNDUP: Novartis verdreifacht Gewinn dank Roche-Verkauf - Ausblick enttäuscht

BASEL - Der Verkauf seines Roche -Anteils zurück an den Wettbewerber hat dem Schweizer Pharmakonzern Novartis im vergangenen Jahr einen satten Gewinnsprung beschert. Aber auch im Tagesgeschäft lief es beim Konzern dank guter Geschäfte in der Pharmasparte 2021 besser. Den Anlegern winkt eine Dividendenerhöhung, wie Novartis am Mittwoch in Basel mitteilte. Im neu angelaufenen Geschäftsjahr will der Konzern sein Wachstumstempo zwar noch leicht erhöhen, doch vor allem der schwache Ausblick für die Generika-Tochter Sandoz verstimmte die Anleger an der Börse. Dort rutschte die Novartis-Aktie ab.

ROUNDUP: Santander verdient 2021 mehr als vor der Krise - Aktie gibt nach

MADRID - Nach einem Milliardenverlust im ersten Corona-Jahr ist die spanische Großbank Santander 2021 deutlich in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Überschuss erreichte 8,1 Milliarden Euro und damit mehr als vor der Krise im Jahr 2019, wie das Institut am Mittwoch in Madrid mitteilte. Im Vorjahr hatte hier wegen drohender Kreditausfälle und hoher Abschreibungen im Ausland ein Verlust von knapp 8,8 Milliarden Euro gestanden. Für das laufende Jahr nimmt sich das Management um Bankchefin Ana Botín weitere Steigerungen vor.

ROUNDUP: Spider-Man treibt Sony-Gewinn hoch - Weiter Engpässe bei PS5-Konsole

TOKIO - Der neue Spider-Man-Film füllt Sony die Kassen, während das Spielegeschäft weiter von den Engpässen bei der Playstation 5 gebremst wird. Der japanische Elektronikriese hob die Gewinnprognose für das noch bis Ende März laufende Geschäftsjahr abermals an. Sony kommt wegen der globalen Chip-Knappheit seit mehr als einem Jahr mit der Produktion der Playstation-5-Konsole nicht hinterher. Die Sony-Aktie stieg zur Wochenmitte um fast fünf Prozent.

ROUNDUP 2: EU-Kommission stuft Atomkraft und Gas als klimafreundlich ein

BRÜSSEL - Investitionen in neue Gas- und Atomkraftwerke sollen in der Europäischen Union unter bestimmten Auflagen als klimafreundlich gelten. Trotz massiver Kritik nahm die Europäische Kommission am Mittwoch einen entsprechenden Rechtsakt an. Er bleibt sogar noch hinter einem ursprünglichen Entwurf zurück und lockert die Auflagen für Gaskraftwerke. Besonders Deutschland hatte darauf gepocht, die Kriterien für Gas flexibler zu gestalten.

^

Weitere Meldungen

-Ferrari treibt Wachstum voran - Mittelfristziele wegen höherer Kosten in Gefahr

-Scania unterliegt im Streit über Millionenstrafe vor EU-Gericht

-ROUNDUP: Salzgitter gibt sich neue Umsatz- und CO2-Ziele

-Acea: Elektro- und Hybridfahrzeuge laufen in der EU Diesel den Rang ab

-Globalwafers scheitert nach Siltronic-Schlappe auch vor Gericht

-Nach Siltronic-Scheitern: Adva macht für Übernahme Zugeständnisse

-ROUNDUP: Vodafone setzt mehr um - Zuwächse in Deutschland und Afrika

-Direktbank ING: Verzögerung bei Einführung von Turboüberweisungen

-Russland zu Gaslieferungen: 'Sind ein zuverlässiger Lieferant'

-Starbucks steigert Gewinn und Erlöse deutlich

-General Motors erleidet Gewinneinbruch im Schlussquartal

-Novo Nordisk rechnet mit langsamerem Wachstum - Aktie dennoch im Plus

-HIV-Patentstreit beigelegt: GlaxoSmithKline erhält Milliarden von Gilead

-Aufzughersteller Kone durch höhere Kosten belastet - Auftragslage robust

-Robotaxi-Firma Cruise fährt Einwohner in San Francisco

-Biontech/Pfizer beantragen Impfstoff-Zulassung in USA für Kleinkinder

-Paypal mit Gewinneinbruch - Geschäftsausblick enttäuscht

-Presse: BVB will Zusammenarbeit mit Berater Sammer verlängern

-Glencore fördert auch 2021 weniger Kohle und Kupfer

-590 Millionen Dollar: US-Pharmakonzerne akzeptieren Opioid-Vergleich

-Gazprom-Urteile: Gaskonzern siegt und verliert vor EU-Gericht

-ROUNDUP: 'Kleiner Teilerfolg' - Insolvenzverfahren am Flughafen Hahn gestartet

-Mietenstopp-Volksbegehren: Bundesverfassungsgericht entscheidet nicht

-Beschluss: Wieder mehr Zuschauer in Stadien und Hallen

-EU-Kommission will Ungleichheiten bei Behandlung von Krebs bekämpfen

-Zahl der Apotheken geht weiter zurück

-Lithium für E-Autos: Kanadische Firma kooperiert mit Bilfinger

-Nestlé nimmt Wassermarke Vittel vom deutschen Markt

-IG Metall und Betriebsrat fordern Standortsicherung von Ford°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha