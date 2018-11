dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 01.11.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: US-Hedgefonds steigt bei Deutscher Bank ein

NEW YORK - Ein aktivistischer US-Hedgefonds hat die jüngste Kursschwäche der Deutschen Bank genutzt und ist bei den Frankfurtern eingestiegen.



Die Hudson Executive Capital LP, angeführt von dem früheren JPMorgan-Finanzvorstand Douglas Braunstein, habe in den vergangenen Monaten einen 3,1 Prozent-Anteil an der Deutschen Bank aufgebaut, erklärte der Fonds dem "Wall Street Journal" (WSJ/Donnerstag). Die Beteiligung ist rund 620 Millionen US-Dollar wert. Der Fonds steigt damit zu einem der fünf größten Aktionäre der Deutschen Bank auf.

Erfolg für Bayer: US-Landwirte dürfen Unkrautvernichter Dicamba weiter nutzen

WASHINGTON/ST. LOUIS - Aufatmen bei Bayer: Die US-Umweltschutzbehörde EPA hat die Zulassung des Unkrautvernichters Dicamba mit Einschränkungen bis Ende 2020 verlängert. Das teilte die Behörde in der Nacht zum Donnerstag mit. Bayer hatte sich zuletzt zwar zuversichtlich gezeigt, dass das umstrittene Mittel weiterhin genutzt werden darf. Sicher war die Zustimmung der Behörden aber nicht.

ROUNDUP: Fielmann setzt zum Schlussspurt an - Börse erleichtert

HAMBURG - Die Optikerkette Fielmann geht mit Zuversicht ins Schlussquartal. "Die ersten Wochen des vierten Quartals stimmen uns optimistisch", teilte das MDax -Unternehmen am Donnerstag mit. Im Gesamtjahr will Fielmann weiterhin das Ergebnis vor Steuern auf Vorjahresniveau halten. Umsatz sowie Absatz sollen wie im Vorjahr um 3,6 beziehungsweise 1,5 Prozent steigen.

ROUNDUP: Dialog Semi rechnet nach Apple-Deal mit stabilem Umsatz

LONDON - Der Chipentwickler Dialog Semiconductor rechnet trotz absehbar abflauender Umsätze mit dem Großkunden Apple zunächst weiter mit einem stabilen Geschäft. Für das kommende Jahr soll der Erlös weiter auf dem Niveau dieses Jahres liegen, wie das SDax-Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag in London mitteilte.

ROUNDUP: Credit-Suisse-Erholung verliert an Schwung - Aktie gibt deutlich nach

ZÜRICH - Dämpfer für die Schweizer Großbank Credit Suisse : Das Geschäft im dritten Quartal lief nicht mehr so gut wie noch im Sommer. Der jetzt seit etwas mehr als drei Jahren amtierende Bankchef Tidjane Thiam rechnet zudem mit einer weiteren Eintrübung der Stimmung. Dank des von ihm in den vergangenen Jahren immer weiter forcierten Sparkurses ist die UBS-Rivalin aber immerhin auf Kurs zu wieder ordentlichen Gewinnen.

Aurubis verfehlt wegen Reparaturarbeiten die Markterwartung

HAMBURG - Ungeplante Wartungsstillstände haben dem Kupferkonzern Aurubis im letzten Viertel des Geschäftsjahres zu schaffen gemacht. Im Schlussquartal (bis Ende September) sei das operative Ergebnis vor Steuern (Ebt) um fast 28 Prozent auf 63 Millionen Euro gefallen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Der Grund seien mehrere wartungsbedingte Ausfälle in Hamburg und Lünen.

ROUNDUP: Swiss Re steckt hohe Katastrophenschäden weg

ZÜRICH - Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re hat sich trotz hoher Katastrophenschäden im dritten Quartal knapp in den schwarzen Zahlen gehalten. In den ersten neun Monaten des Jahres verdiente der Munich-Re-Rivale unter dem Strich 1,1 Milliarden US-Dollar (971 Mio Euro), wie er am Donnerstag in Zürich mitteilte. Das war auch mehr als von Analysten erwartet. 2017 hatten die Hurrikane "Harvey", "Irma" und "Maria" in den USA dem Schweizer Konzern einen Neunmonatsverlust von fast einer halben Milliarde Dollar eingebrockt.

IPO/US-Investor Icahn klagt gegen Dells Pläne zur Börsenrückkehr

NEW YORK - US-Investor Carl Icahn will die aktuellen Pläne des PC-Herstellers Dell zur Rückkehr an die Börse mit Hilfe einer Klage torpedieren. Icahn führt unter anderem an, Dell habe den Anlegern wichtige Informationen dazu vorenthalten. Icahn hält 9,3 Prozent an Dell Technologies und ist damit ein einflussreicher Anteilseigner.

ROUNDUP: Strafe zehrt bei Großbank ING am Gewinn - Tagesgeschäft wirft mehr ab

AMSTERDAM - Die niederländische Großbank ING hat wegen der Strafe in einem Geldwäsche-Vergleich im Sommer einen Gewinneinbruch erlitten. Unter dem Strich stand wegen der Zahlung in Vergleich mit der niederländischen Regierung im dritten Quartal ein Gewinn von 776 Millionen Euro und damit 44 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Das operative Geschäft lief hingegen besser als von Analysten erwartet.

ROUNDUP: Glyphosat-Kläger akzeptiert millionenschweres Urteil gegen Bayer

SAN FRANCISCO - Im ersten US-Prozess um angeblich verschleierte Krebsrisiken von Bayers Unkrautvernichter Glyphosat hat der Kläger einen vom Gericht festgesetzten millionenschweren Schadensersatz akzeptiert. Ursprünglich hatte eine Geschworenen-Jury dem an Lymphdrüsenkrebs erkrankten Dewayne Johnson 289 Millionen Dollar (255 Mio Euro) zugesprochen. Die zuständige Richterin Suzanne Ramos Bolanos hatte diese Summe dann in der vergangenen Woche auf rund 79 Millionen Dollar reduziert, dem Antrag Bayers auf einen neuen Prozess aber nicht statt gegeben.

ROUNDUP: Dieselfahrer verbünden sich gegen VW

BERLIN /BRAUNSCHWEIG - Sie wollten ein umweltfreundliches, sparsames Auto - und bekamen eine Dreckschleuder. Hunderttausende Dieselfahrer fühlen sich von Volkswagen betrogen. Jetzt ziehen viele von ihnen gemeinsam vor Gericht - mit Hilfe von Verbraucherschützern. Stellvertretend für die Betroffenen des Dieselskandals reichte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) am Donnerstag die bundesweit erste Musterfeststellungsklage ein. Das Ziel: Schadenersatz. "Autofahrer wurden von Volkswagen lange genug hingehalten. Jetzt reicht's", sagt Verbandschef Klaus Müller.

Weitere Meldungen

-Roche erhält EU-Zulassung für Kombinationstherapie bei Leukämie

-Handelsexperte: Second Hand bleibt Nische

-EWE und japanische Projektpartner stellen Großspeicher für Strom vor

-Zwei bindende Angebote für Alitalia - Easyjet weiter interessiert

-ROUNDUP/RWE-Chef Schmitz: Mehr Unterstützung im Hambach-Konflikt aus Berlin

-ROUNDUP/'HB': Zusammenarbeit von VW und Ford bekommt größere Dimension

-Kreise: Pfizer denkt über Verkauf des Frauengesundheitsgeschäfts nach

-Ryanair wehrt sich gegen Kartellauflage zu Handgepäck

-Stellenstreichungen drücken auf Gewinn des Insulinherstellers Novo Nordisk

-ROUNDUP/Tiefe Pegelstände im Rhein: Benzin und Diesel bleiben teuer

-DowDuPont hebt Sparziel an - Aktienrückkauf angekündigt

-BT Group verdient deutlich mehr - Umsatz weiter unter Druck

-Batteriehersteller Akasol treibt Pläne für US-Werk voran

-ROUNDUP/Weiterbildung: Conti fordert Einsatz von Politik und Beschäftigten

-ArcelorMittal rechnet weiter mit günstigen Bedingungen - Stahlpreise höher

-ROUNDUP: Shell verdient kräftig dank hoher Öl- und Gaspreise

-Beteiligung an chinesischem Rivalen bringt Spotify ersten Gewinn

-Toyota ruft über eine Million Fahrzeuge zurück

-DFB-Pokal reißt niemanden vom Hocker - dennoch auf Rang eins°

