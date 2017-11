dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 01.11.2017 - 10 Uhr

Merck KGaA und Samsung Biologics arbeiten enger zusammen

DARMSTADT - Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA und Samsung Biologics vertiefen ihre seit 2014 bestehende strategische Allianz.



Eine entsprechende Absichtserklärung sei unterzeichnet worden, teilte Merck am Mittwoch in Darmstadt mit. Der Dax-Konzern wird demnach seinem Partner bestimmte Materialien für die Herstellung von biotechnisch hergestellten Arzneien liefern, wie Merck am Mittwoch mitteilte. Zudem habe Merck Mitarbeiter von Samsung Biologics technisch geschult. Finanzielle Angaben wurden nicht gemacht.

Hochtief-Tochter Cimic hat gut zu tun

SYDNEY - Die australische Hochtief -Tochter Cimic hat dank gut gefüllter Auftragsbücher in den ersten neun Monaten Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Die Erlöse kletterten von Januar bis September um 26 Prozent auf 9,6 Milliarden Australische Dollar (6,3 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Sydney mitteilte. Der Nettogewinn stieg um gut ein Fünftel auf 501 Millionen Dollar. Dazu beigetragen habe neben dem Umsatzzuwachs auch die Auswahl der Projekte, sagte Cimic-Chef Adolfo Valderas.

Novo Nordisk stellt sich auf anhaltenden Preisdruck in den USA ein

BAGSVAERD - Der Insulinhersteller Novo Nordisk rechnet auch im kommenden Jahr mit einem anhaltenden Preisdruck auf dem US-Markt. Konzern-Chef Lars Fruergaard Jorgensen stellte am Mittwoch für 2018 ein Wachstum ähnlich dem des Vorjahres in Aussicht. Seine Prognose für das laufende Jahr hob der Konzern nach einem Umsatz- und Gewinnanstieg in den ersten neun Monaten leicht an.

Honda hebt Jahresprognose an

TOKIO - Der Autobauer Honda hat seine Jahresprognose dank des schwachen Yen und Kosteneinsparungen angehoben. Wie die Nummer drei der Branche in Japan am Mittwoch bekanntgab, dürfte sich der Nettogewinn in dem noch bis zum 31. März 2018 laufenden Geschäftsjahr auf 585 Milliarden Yen (4,4 Mrd Euro) belaufen.

Novartis-Tochter gerät in USA wegen Preisabsprachen ins Visier der Justiz

WASHINGTON - Sandoz, die Generika-Tochter von Novartis , ist in den USA ins Visier der Justiz geraten. Wegen mutmaßlicher Preisabsprachen muss sich das Unternehmen vor Gericht verantworten.

^ Weitere Meldungen

-Sony bringt Roboterhund Aibo zurück -Lufthansa fliegt mit Jumbojets zwischen Berlin und Frankfurt -Tarifgespräche für Logistikbranche beginnen -ROUNDUP/Studie: Arzneicocktail im Abwasser könnte Insekten bedrohen -Studie: Deutschland Top-Standort für Immobilieninvestoren -Deutsch-norwegisches Joint Venture zum U-Boot-Bau -Spanischer Produzent ruft bei Lidl verkaufte Konserven zurück°

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /oca