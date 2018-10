dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 01.10.2018 - 15.15 Uhr

Gerichtsentscheid: Fresenius muss Akorn nicht übernehmen

BAD HOMBURG - Im Tauziehen um die Übernahme des US-Generikaherstellers Akorn kann der Medizinkonzern Fresenius aufatmen.



Das zuständige US-Gericht hat entschieden, dass der Bad Homburger Dax -Konzern Akorn nicht kaufen muss. Das Gericht sah ausreichend Gründe für Fresenius, sich von dem Geschäft zurückzuziehen. Fresenius-Aktien schnellten am Montag um 9 Prozent in die Höhe, während Akorn vorbörslich einbrachen.

General Electric schreibt 23 Milliarden Dollar ab und tauscht Chef aus

Der kriselnde US-Industriekonzern General Electric (GE) tauscht angesichts einer Milliarden-Abschreibung im Kraftwerksgeschäft erneut seinen Chef aus. John Flannery übergibt den Posten nach nur 14 Monaten im Amt an den früheren Danaher-Chef Lawrence Culp Jr., wie GE überraschend am Montag in Boston mitteilte. Der Konzern muss voraussichtlich auf einen Schlag an die 23 Milliarden US-Dollar in der Kraftwerkssparte abschreiben. Das bisherige Gewinnziel für 2018 ist damit Geschichte.

ROUNDUP: Hoher Einigungsdruck vor Koalitionsgipfel zum Diesel

BERLIN - Nach jahrelangen Diskussionen über zu schmutzige Luft in deutschen Städten sollen Einwohner und Millionen Diesel-Besitzer Klarheit über neue Gegenmaßnahmen bekommen. Vor einem Treffen der Spitzen von Union und SPD am Montagabend in Berlin wurde unter hohem Einigungsdruck weiter über einen Kompromiss gerungen.

ROUNDUP 2: Streiks und teurer Sprit vermasseln Ryanair das Gewinnziel

DUBLIN - Die europaweite Streikwelle sowie gestiegene Kerosinpreise fordern beim Billigflieger Ryanair ihren Tribut. Am Montag kappte die Fluggesellschaft ihre Prognose für das laufende Jahr und sorgte damit für kräftige Kursverluste. Die Ryanair-Papiere verloren am Morgen bis zu 12 Prozent an Wert. Um die Mittagszeit lagen sie noch mit rund 8,50 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn haben sie damit rund ein Fünftel an Wert verloren. Auch die Aktien anderer Fluggesellschaften gerieten in den Abwärtssog.

ROUNDUP: Amazon führt Kreditkarte für Prime-Kunden in Deutschland ein

MÜNCHEN - Amazon baut das Angebot für Kunden seines Abo-Dienstes Prime in Deutschland um eine Kreditkarte aus und rückt damit stärker ins Geschäft mit Finanzdienstleistungen vor. Die Kreditkarte von Amazon wird zusammen mit Visa und der Landesbank Berlin ausgegeben, wie der Online-Händler am Montag mitteilte. Die Karte ist ein Instrument zur Kundenbindung: Prime-Abonnenten sollen pro einem bei Amazon.de ausgegebenen Euro 3 Prozent in Bonuspunkten erhalten - die dann wiederum bei dem Online-Händler eingelöst werden können. Für Einkäufe anderswo gibt es 0,5 Bonuspunkte. So kann Amazon dank der Karte wertvolle Hinweise auf das Einkaufsverhalten seiner Kunden bei anderen Händlern gewinnen.

ROUNDUP: Neuer Thyssenkrupp-Chef sieht Gefahr der Zerschlagung gebannt

ESSEN - Der neue Thyssenkrupp -Chef Guido Kerkhoff sieht die Gefahr einer Zerschlagung mit der Vorlage der neuen Strategie gebannt. "Ein Ausverkauf ist damit vom Tisch und wäre mit mir auch nicht zu machen gewesen", sagte Kerkhoff dem Handelsblatt (Montag). Der langjährige Finanzvorstand des Essener Konzerns schloss auch Fusionen oder Zukäufe bei dem neuen Unternehmen Thyssenkrupp-Industrials nicht aus. "Da gibt es sicher Möglichkeiten, sagte er.

Betriebsbedingte Kündigungen in Merck-Buchhaltung vom Tisch

FRANKFURT/DARMSTADT - Merck verzichtet nach langem Ringen mit Arbeitnehmervertretern zunächst auf betriebsbedingte Kündigungen in der Buchhaltung. Mit dem Betriebsrat habe man sich am Freitagabend auf einen Sozialplan für die Mitarbeiter der Tochterfirma "Merck Accounting Solutions & Services Europe" geeinigt, erklärte der Pharma- und Chemie-Konzern am Montag in Darmstadt. Damit seien betriebsbedingte Kündigungen bis zum 31. Januar 2020 ausgeschlossen. Oberstes Ziel sei es, die Mitarbeiter der Tochter innerhalb des Konzerns weiter zu beschäftigen.

ROUNDUP 2: Bahn sperrt ab 2019 Hauptstrecken monatelang

BERLIN - Auf die Bahnreisenden kommen in den nächsten Jahren monatelange Vollsperrungen von ICE-Routen zu. Die Deutsche Bahn erneuert die 27 Jahre alten Schnellfahrstrecken Hannover-Würzburg und Mannheim-Stuttgart von Grund auf, wie das Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte.

Er machte BMW zum Global Player: Eberhard von Kuenheim wird 90

MÜNCHEN - Kaum ein Manager hat ein Unternehmen so nachhaltig geprägt wie Eberhard von Kuenheim. Von 1970 bis 1993 - heute kaum mehr vorstellbare 23 Jahre lang - stand er als Vorstandschef an der Spitze von BMW . Anschließend bestimmte er den Kurs noch weitere 6 Jahre lang als Aufsichtsratschef mit. Aus einem mittelständischen Autobauer machte Kuenheim einen Weltkonzern. Jetzt wird er 90 - und wird von BMW und der gesamten bayerischen Wirtschaft gefeiert.

ROUNDUP: Verdi ruft erneut zu Streiks bei Amazon auf

FRANKFURT/BERLIN - Im zähen Tarifkonflikt bei Amazon ruft die Gewerkschaft Verdi erneut zu Streiks auf. Die Ausstände sollten bundesweit mit dem Beginn der Frühschicht an diesem Montag beginnen und bis Dienstagabend dauern, teilte Verdi in Berlin mit. Betroffen seien die Amazon-Standorte in Bad Hersfeld, Koblenz, Leipzig, Rheinberg und Werne. Allein in Bad Hersfeld, dem größten Amazon-Logistikzentrum hierzulande, beteiligen sich laut Verdi rund 500 Beschäftigte an dem Streik vor dem Tag der Deutschen Einheit. Insgesamt erwarte man rund 2000 Teilnehmer und rechne daher mit Lieferverzögerungen.

ROUNDUP: Grünes Licht aus China für Fusion von Linde und Praxair

MÜNCHEN - Die Fusion des deutschen Gasherstellers und Anlagenbauers Linde mit dem US-Industriegasproduzenten Praxair kommt voran. Die chinesische Wettbewerbsbehörde (SAMR) habe dem Zusammenschluss zugestimmt, teilte der Dax-Konzern am Sonntag in München mit. Zuvor hatte der Fachdienst Dealreporter darüber berichtet.

ROUNDUP/Laxe Kreditvergabe: Bafin schlägt Alarm - 'Es droht ein perfekter Sturm'

DÜSSELDORF - Die Finanzaufsicht hat vor einer zu großzügigen Vergabe von Krediten infolge eines zu starken Wettbewerbs gewarnt. "Eine zu laxe Kreditvergabe kann in der Zukunft zu großen Problemen führen", sagte der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Felix Hufeld, dem "Handelsblatt" (Montagausgabe). "Falls noch weitere Risikofaktoren hinzukommen, etwa geopolitische Risiken oder ein Einbruch der Konjunktur und bei den Immobilienpreisen, könnte ein perfekter Sturm drohen."

^

Weitere Meldungen

-Protestaktion mit mehr als 20 000 Menschen am Hambacher Forst geplant

-IPO: Pharmahändler Abacus Medicine feilt an Börsengang

-ROUNDUP: Anti-Tabak-Konferenz: Alternativen zu Zigaretten auf dem Vormarsch

-Otto Group und Hagebau beenden Zusammenarbeit im Do-it-yourself-Markt

-Danske Bank beginnt mit Aufräumarbeiten nach Skandal - Interims-Chef berufen

-Brückenarbeiten in Hannover behindern Bahnverkehr

-Gewerkschaften fordern Teilnahme an Luftfahrtgipfel

-ROUNDUP: ICE-Strecke Würzburg-Fulda wird erneuert - Lange Vollsperrungen

-Pfizer-Chef Read tritt zum Jahreswechsel zurück

-Deutschlandradio startet Onlineportal für Hörspiele und Features

-IPO/Kreise: Aston Martin engt Preisspanne auf 18,50 bis 20 Pfund ein

-ROUNDUP: Seehofer: Kein 'Spurwechsel' für alle abgelehnten Asylbewerber

-Seehofer: Kein 'Spurwechsel' für alle abgelehnten Asylbewerber

-Beginn der Herbstferien im Norden - ADAC warnt vor Stauwochenende

-Amazon führt Kreditkarte für Prime-Kunden in Deutschland ein

-WHO wirft Tabakindustrie Sabotageversuche vor

-Moritz Hürtgen wird Chefredakteur der 'Titanic'

-Netzentgelte für Stromautobahnen sinken 2019 deutlich

-Seehofer: Diesel-Besitzer dürfen finanziell nicht belastet werden

-Hermann: Bundesregierung schützt Automobilindustrie

-Weltgrößter Raumfahrtkongress startet in Bremen

-Verdi fordert mehr Lohn für Bodendienste - Proteste an Flughäfen

-Fahrgastverband: Bahn-Streckensanierung trifft auch Nahverkehr

-ROUNDUP: Immer mehr Baumhäuser - Razzia in Protestcamp am Hambacher Forst

-ROUNDUP: Starker Start für 'Babylon Berlin' - am Donnerstag geht's weiter

-Experte: Dieselmotor verliert in Deutschland weiter an Bedeutung

-Lufthansa-Tochter Eurowings Europe hebt Flugbegleiter-Gehalt auf 1700 Euro°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/nas