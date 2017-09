dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 01.09.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Ex-Ratiopharm-Chef löst Stada-Vorsitzenden Willink vorzeitig ab

BAD VILBEL - Beim jüngst von Finanzinvestoren übernommenen Arzneimittelhersteller Stada bahnt sich der vierte Wechsel an der Führungsspitze innerhalb gut eines Jahres an.



Claudio Albrecht werde Übergangschef Engelbert Willink vorzeitig ablösen, teilten die neuen Eigner Bain und Cinven am Freitag mit. Mit ihm komme Mark Keatley, der Stada-Finanzchef Bernhard Düttmann ersetze. Über die Berufung werde der Aufsichtsrat entscheiden, sobald dessen neue Mitglieder gerichtlich benannt seien. Wie aus Unternehmenskreisen zu hören war, soll der Führungswechsel zu Beginn des vierten Quartals vollzogen werden. Doch auch Albrecht bleibt nicht dauerhaft.

ROUNDUP: Schulz erhöht vor Dieselgipfel Druck auf Merkel

BERLIN - Die SPD erhöht vor dem zweiten Dieselgipfel den Druck auf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Sozialdemokraten fordern von Merkel die Zustimmung zu neuen Milliardenhilfen des Bundes an Länder und Kommunen im Verkehrsbereich. So soll die Luft in Städten sauberer werden, in denen wegen hoher Schadstoffwerte Fahrverbote drohen. "Die Gespräche am Montag dürfen nicht unverbindlich bleiben", schreibt SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in einem Brief an Merkel mit Blick auf das Spitzentreffen im Kanzleramt mit den Kommunen. Die Autobesitzer erwarteten von der Politik konsequentes Handeln und Klarheit. "Nur so kann Vertrauen hergestellt werden."

LKW-Hersteller Volvo setzt sich ehrgeizige Ziele

STOCKHOLM - Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo ist nach Jahren des Umbaus zunehmend optimistisch. Derzeit befinde sich das Unternehmen wieder in einer Phase, in der organisches Wachstum und steigende Profitabilität im Fokus stehen, teilte Volvo am Freitag mit. Fortan wolle Volvo daher eine operative Marge von mehr als zehn Prozent innerhalb eines Geschäftszyklus zu erreichen.

Großteil der von 'Harvey' verursachten Schäden sind nicht versichert

IRVINE - Der Tropensturm "Harvey" hat Schäden in Milliardenhöhe angerichtet, von denen nur ein kleiner Teil versichert sein dürfte. Das Analysehaus Corelogic schätzte am Freitag, dass etwa 70 Prozent der durch Überschwemmungen entstandenen Schäden in den US-Bundesstaaten Texas und Lousiana nicht durch eine Versicherung gedeckt sind. Die Höhe der Schäden insgesamt bezifferten die Analysten auf 25 bis 37 Milliarden US-Dollar. Versichert seien lediglich 6,5 bis 9,5 Milliarden Dollar, der überwiegende Teil davon über den staatlichen Versicherungsschutz NFIP.

'Harvey' sorgt für gedrosselte BASF-Produktion in Texas

LUDWIGSHAFEN - Wegen des Tropensturms "Harvey" hat der weltgrößte Chemiekonzern BASF das Tempo an seinen texanischen Standorten gedrosselt oder ganz heruntergefahren. Die größten Standorte in Port Arthur und Freeport produzierten mit reduzierter Kapazität, teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Wegen der Überflutungen komme es zu Problemen bei der Rohstoffversorgung und beim Transport von Produkten. Für den Wiederaufbau in Texas will BASF bis zu eine Million US-Dollar spenden. Außerdem würden betroffene Mitarbeiter unterstützt. Es seien "einige", hieß es.

^ Weitere Meldungen

-IFA: Start-up enfore will mit Telekom kleinere Unternehmen digitalisieren -Streit um Musterklagen: Schulz will Antwort von Merkel bei TV-Duell -Ex-Konzernchef Fitschen leitet nun Deutsche-Bank-Stiftung -Osram tauscht Chef der Lichtlösungs-Sparte aus -ThyssenKrupp schließt Traditionsstandort im ostfriesischen Emden -Merkel will über kommunale Maßnahmen für sauberere Luft beraten -Madsack führt Journalisten-Ausbildung von 15 Zeitungen zusammen -Verbände warnen vor Kollaps des sozialen Wohnungsbaus -Laschet und Müller beraten sich zu Air-Berlin-Beschäftigten -IFA: Reparieren statt austauschen - Initiative kritisiert Elektro-Konzerne -IFA/Studie: Gute Marktprognosen für Smart Home -Nico Hofmann übernimmt alleinige Geschäftsführung der Ufa-Gruppe -IFA: Deutsche TV-Plattform erprobt Technologien für das TV der Zukunft -ROUNDUP: ADAC knackt Marke von 20 Millionen Mitgliedern -IFA: Microsoft will VR-Technik größerem Kundenkreis nahebringen -IFA/ROUNDUP: Telekom bietet Gigabit-Anschluss für private Haushalte an -Rheintalbahn: Eisenbahnunternehmen fordern Unterstützung vom Bund -Bilfinger startet Rückkauf-Programm am 6. September -Münchens OB fordert vom Bund Vorgaben für Autohersteller -Fipronil: Bund rechnet mit 'gravierenden' Folgen für Eierpreis -Leoni weist Bericht zu Software-Lizenzen zurück°

