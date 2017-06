dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 01.06.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: EU-Kommission billigt Italiens Rettungsplan für Monte dei Paschi

BRÜSSEL - Italien darf der angeschlagenen Traditionsbank Monte dei Paschi di Siena mit einer milliardenschweren Kapitalspritze helfen.



Dazu gebe es eine Grundsatzeinigung, erklärte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel. Bedingung sei ein weitreichender Umbau der Bank. Zulässig sei nur eine vorsorgliche Rekapitalisierung einer langfristig als profitabel eingeschätzten Bank. Die Europäische Zentralbank (EZB) muss der Vereinbarung zwischen Rom und Brüssel formal noch zustimmen.

Kreise: Finanzinvestoren fürchten um Stada-Übernahme

BAD VILBEL - Die Übernahme des Bad Vilbeler Arzneimittelherstellers Stada durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven gestaltet sich nach Informationen aus Finanzkreisen äußerst zäh. Inzwischen fürchteten die Investoren, dass der geplante Kauf am Ende noch platzen könnte, erfuhr die Finanznachrichtenagentur dpa-AFX am Donnerstag aus mit der Transaktion vertrauten Kreisen. "Es wird knapp", hieß es dort.

ROUNDUP: Munich-Re-Tochter Ergo kommt mit Umbau voran - Knackpunkt IT

DÜSSELDORF - Der Düsseldorfer Versicherer Ergo kommt mit seiner milliardenschweren Sanierung voran. "Bis zum Jahresende werden Netto-Kosteneinsparungen von knapp 100 Millionen Euro erreicht sein", sagte der Finanzchef der Munich-Re-Tochter, Christoph Jurecka, ein Jahr nach Start des Umbauprogramms am Donnerstag in Düsseldorf. Der geplante Stellenabbau von netto rund 1800 Jobs sei bereits gut zur Hälfte vollzogen. Beim Umbau des Vertriebs gebe es deutliche Fortschritte, sagte Ergo-Chef Markus Rieß. Bei der Neuorganisation der Computersysteme liege aber "noch ein gutes Stück Weg vor uns".

US-Nutzfahrzeughersteller Deere kauft in Milliardendeal deutsche Wirtgen Group

MOLINE - Der US-Landwirtschafts- und Baumaschinenhersteller Deere will für mehrere Milliarden Euro den Straßenbauspezialisten Wirtgen übernehmen. Deere - vor allem bekannt für seine Marke John Deere und die dazugehörigen Trecker und Mähdrescher - legt für das privat geführte Unternehmen 4,4 Milliarden Euro in bar auf den Tisch, wie der Konzern am Donnerstag am US-Sitz in Moline mitteilte. Wirtgen ist den Angaben zufolge der Marktführer bei Straßenbaufahrzeugen und -Maschinen und machte im vergangenen Jahr 2,5 Milliarden Euro Umsatz und hat seinen Hauptsitz in Deutschland in Windhagen in Rheinland-Pfalz. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 7500 Mitarbeiter und betreibt 5 Stammwerke in Deutschland. Die Arbeitsplätze sollen laut Deere erhalten bleiben. Den Abschluss des Kaufs erwarten die Unternehmen im ersten Geschäftsquartal 2018 (November bis Januar 2018). Dafür brauchen sie die Zustimmung mehrerer Behörden.

ROUNDUP: US-Konzern PPG gibt Übernahme von niederländischer Akzo Nobel auf

AMSTERDAM - Die Abwehrstrategie des niederländischen Farbenherstellers Akzo Nobel hat gefruchtet: Am Donnerstag kündigte der US-Konkurrent PPG Industries seinen Rückzug von einer Übernahme der Niederländer an. Nach gründlicher Überlegung, habe man sich entschieden, kein öffentliches Angebot an die Aktionäre vorzulegen, hieß es in einer Stellungnahme. Akzo-Nobel-Aktien drehten daraufhin ins Minus und verloren zuletzt 1,5 Prozent.

ROUNDUP: Maschinenbauer sehen Euroraum als Wachstumstreiber

FRANKFURT - Deutschlands Maschinenbauer setzen auf den Euroraum als Wachstumsmotor. Im April legten die Bestellungen aus den Ländern der Währungsunion kräftig um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Der positive Trend der vergangenen Monate setzte sich nach Angaben des Branchenverbandes VDMA damit fort. "Das bestätigt unsere Hoffnung, dass der Euroraum sich in diesem Jahr als einer der Wachstumstreiber für den Maschinenbau erweist", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers am Donnerstag.

Deutsche Autobranche baut Zusammenarbeit mit China aus

BERLIN - Die deutsche Autobranche baut ihre Zusammenarbeit mit China bei neuen Technologien aus. Anlässlich eines Treffens von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Ministerpräsident Li Keqiang am Donnerstag in Berlin unterzeichnete Volkswagen eine Vereinbarung für ein Gemeinschaftsunternehmen für Elektrofahrzeuge. Daimler besiegelte eine Absichtserklärung für Investitionen in die E-Mobilität, Bosch für eine Zusammenarbeit bei automatisierten Fahrsystemen. Außerdem unterzeichneten unter anderem auch der europäische Flugzeugbauer Airbus , die DZ Bank und der Entsorger Alba Vereinbarungen.

ROUNDUP: Linde-Aufsichtsrat berät über Fusion mit Praxair

MÜNCHEN - Der Aufsichtsrat von Linde ist am Donnerstag in München zusammenkommen, um über den Zusammenschluss mit dem US-Gasekonzern Praxair zu entscheiden. Das Projekt ist heftig umstritten: Die Aktionäre stehen hinter der Fusion, sie erwarten Synergien von einer Milliarde Euro jährlich. Dagegen befürchten Betriebsrat und Gewerkschaften einen Stellenabbau vor allem in Europa und den Verlust der Mitbestimmung.

S&T übernimmt Mehrheit an Linux-Dienstleister Linforge

LINZ - Das österreichische Technologie-Unternehmen S&T steigt beim österreichischen Linux-Experten Linforge ein. Wie das im TecDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte, hat es die Mehrheit an Linforge erworben. Angaben zum Kaufpreis oder zur Größe des Geschäfts wurden nicht gemacht. Laut S&T soll Linforge als eigenständiges Unternehmen weitergeführt werden und auch die Marke soll erhalten bleiben. Das Knowhow von Linforge ergänze das S&T-Portfolio, sagte Vorstand Michael Jeske laut Mitteilung. Vor allem da Open-Source-Lösungen verstärkt nachgefragt würden.

ROUNDUP 2/Kreise: Apple startet Produktion seines vernetzten Lautsprechers

CUPERTINO - Apples Einstieg ins wachsende Geschäft mit vernetzten Lautsprechern steht einem Medienbericht zufolge unmittelbar bevor. Der iPhone-Konzern lasse die ersten Lautsprecher mit seiner Assistenzsoftware Siri an Bord bereits produzieren, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch. Das Gerät könne bei der Apple -Entwicklerkonferenz WWDC am kommenden Montag präsentiert werden, auch wenn es erst später im Jahr in den Handel kommen solle.

Barclays trennt sich schneller von Afrika-Tochter

LONDON - Die britische Großbank Barclays macht Tempo bei der Trennung von ihrer Afrika-Tochter. Statt wie ursprünglich geplant weitere 22 Prozent an der börsennotierten Barclays Africa Group zu verkaufen, werden es nun 33,7 Prozent. Grund sei die starke Nachfrage von Investoren, erklärte Barclays am Donnerstag in London. Der Verkauf werde gut 2,2 Milliarden Pfund in die Kasse spülen.

^ Weitere Meldungen

-Biotest rät Aktionären zu Annahme von Creat-Angebot -Bahnkunden sollen vorm Einsteigen von freien Plätzen erfahren -Stahlkonzern Voestalpine zahlt höhere Dividende und ist für 2017/18 optimistisch -Mutterkonzern schließt Hasseröder-Verkauf nicht aus -Deutlich mehr Muscheln aus deutschen Zuchtanlagen -Technikexperte: Fahrrad-Erfinder Karl Drais war verkanntes Genie -TV-Monat Mai: ZDF legt noch zu - das Erste verliert leicht -Minister mahnt Milchbranche zu besserer Krisenvorsorge -Schweizer Online-Magazin bricht bei Crowdfunding alle Rekorde -Grüne klagen auf Herausgabe von Glyphosat-Studien -Rauchaustritt im EDF-Atomkraftwerk Cattenom -ROUNDUP: Mehr Geld für Stahl-Beschäftigte -Neue Vorstandschefin bei GFT: Marika Lulay tritt Nachfolge von Ulrich Dietz an -ROUNDUP/'WSJ': Uber steigert Umsatz und verringert Quartalsverlust -Urteil: Illoyales Verhalten rechtfertigt fristlose Kündigung -Nach Insolvenz-Ankündigung: Rickmers-Gläubiger wählen Vertreter -Vernetzte Fahrzeuge: Neue Herausforderungen für den Datenschutz -Finanzkonzern W&W stellt seine Bank zum Verkauf -Commerzbank zieht sich weiter aus Schiffskrediten zurück: Keine Pfandbriefe mehr -Studie: Gesetz gegen unerlaubte Werbung muss nachgebessert werden -'WSJ': Fusion könnte größte Tanker-Flotte der Welt schaffen -ROUNDUP: Reederei Rickmers reicht Insolvenzantrag ein - Sanierung gescheitert -Salzgitter erwägt Zukäufe im Technologiebereich -ROUNDUP/Arbeiten im Schlachthof: Neues Gesetz soll Missstände eindämmen -ROUNDUP: BVB sehnt sich nach mehr Ruhe - Zorc: Trainersuche ohne Eile -ROUNDUP: Mehr Studienabbrecher - aber viele finden schnell Alternativen -Rundfunkkommission erhöht Spardruck auf Anstalten -Atomkraftwerk Biblis wird abgebaut - 15 Jahre eingeplant°

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stb