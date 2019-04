dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 01.04.2019 - 15.15 Uhr

ProSiebenSat.1: Bestes erstes Quartal für TV-Sender seit 2016 - Aktie steigt

UNTERFÖHRING - Der Medienkonzern ProSiebenSat.



1 hat seinen Marktanteil bei den Zuschauern im ersten Quartal ausgebaut. Die Sendergruppe habe mit einem Zuwachs von 1,1 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 27,9 Prozent sein bestes Ergebnis im ersten Quartal seit 2016 erreicht, teilte das Medienhaus am Montag mit. An der Börse stieß die Nachricht auf Zuspruch, der Aktienkurs legte am Vormittag um 2,9 Prozent zu.

ROUNDUP: Bertelsmann-Chef Rabe übernimmt Führung der RTL Group

LUXEMBURG/GÜTERSLOH - Bertelsmann-Chef Thomas Rabe übernimmt die Führung der wichtigen Unternehmenstochter RTL Group. Er löst damit Bert Habets an der Spitze von Europas größtem Fernsehkonzern ab, der aus persönlichen Gründen zurücktrete, wie das Unternehmen am Montag in Luxemburg mitteilte. Rabe bleibe in Personalunion Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann.

ROUNDUP/Brexit & Co: Schwache Ticketnachfrage quält Billigflieger Easyjet

LUTON - Die anhaltende Unsicherheit rund um den Brexit macht dem britischen Billigflieger Easyjet spürbar zu schaffen. Die unklaren Aussichten für die Konjunktur und die ungelösten Fragen rund um den Austritt Großbritanniens aus der EU drückten auf die Ticketpreise in Großbritannien und ganz Europa, teilte die Konkurrentin der Lufthansa am Montag in Luton bei London mit. Erst im Sommerquartal soll es wieder aufwärts gehen - sofern dann mehr Klarheit zum Brexit herrscht.

Bundesbank und Bafin testen Widerstandsfähigkeit deutscher Banken

FRANKFURT - Die Bundesbank und die Bankenaufsicht Bafin nehmen wegen des andauernden Zinstiefs erneut die Widerstandsfähigkeit deutscher Banken und Sparkassen unter die Lupe. Von der am Montag angelaufenen vierten Niedrigzinsumfrage inklusive Stresstest versprechen sich die Aufseher Erkenntnisse darüber, welche Folgen die Minizinsen für die Geschäftsergebnisse von etwa 1400 kleineren und mittleren Kreditinstituten in Deutschland haben, die unter unmittelbarer nationaler Aufsicht stehen. Parallel wird ein Stresstest bei allen deutschen Bausparkassen durchgeführt.

HSH-Nachfolgebank HCOB holt zwei US-Amerikaner in den Vorstand

HAMBURG - Der Vorstand der Hamburg Commercial Bank (HCOB) - ehemals HSH Nordbank - wird ergänzt. Der Aufsichtsrat habe Ian Banwell (55) als Chief Operating Officer (COO) und Christopher Brody (50) als Chief Investment Officer (CIO) berufen, teilte die Bank am Montag in Hamburg mit. Banwell war zuletzt Direktor bei der New Yorker Investmentgesellschaft Cerberus, dem größten Einzelaktionär der HCOB. Auch Brody hat früher für Cerberus gearbeitet, zuletzt jedoch ein Family-Office in den USA geleitet. Damit platzieren die neuen Besitzer der früheren HSH Nordbank nun eigene Leute in den Schlüsselpositionen der Bank.

Betrieb von US-Fluggesellschaften durch technische Probleme gelähmt

WASHINGTON - Mehrere Fluggesellschaften in den USA haben am Montag mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt. Wie die US-Luftfahrtbehörde FAA mitteilte, gab es Schwierigkeiten mit einem System, das für die Schwerpunktberechnung des Flugzeugs die korrekte verteilte Zuladung an Bord ermittelt. Demnach konnte das Problem aber behoben werden. Betroffen waren Southwest Airlines, Delta Air Lines , United Airlines und Alaska Airlines. Delta Air Lines erklärte auf Twitter, man rechne nicht mit Flugausfällen, aber mit Verspätungen.

Materialschlacht vor Gericht: Wann war Neckermann pleite?

Nach Auffassung der Insolvenzverwalter Joachim Kühne und Michael Frege von der Kanzlei CMS hat das damalige Management um den Chef Henning Koopmann im Frühjahr 2012 zu lange mit dem Insolvenzantrag gewartet. Sie verlangen von den damaligen Geschäftsführern und Aufsichtsräten insgesamt rund 19,8 Millionen Euro zurück, die nach ihrer Auffassung nicht mehr hätten ausgegeben werden dürfen. Den Aufsichtsratsmitgliedern, unter ihnen auch Arbeitnehmervertreter, werfen die Kläger vor, ihre Überwachungspflichten verletzt zu haben. Die Beklagten weisen die Vorwürfe zurück.

ROUNDUP 2/Strom teuer wie nie: 'Anstieg wird sich verfestigen'

HEIDELBERG/MÜNCHEN - Strom war für Privathaushalte in Deutschland noch nie so teuer wie in diesen Tagen. Im bundesweiten Durchschnitt koste eine Kilowattstunde Strom derzeit 29,42 Cent, teilte das Vergleichs- und Vermittlungsportal Verivox in Heidelberg mit. Auch das Portal Check24 aus München berichtete von einem Rekord beim durchschnittlichen Strompreis, der im März den siebten Monat in Folge gestiegen sei.

ROUNDUP 2: Wachsen, wachsen, wachsen - Sparkassen und Volksbanken expandieren

MÜNCHEN - Sparkassen und Genossenschaftsbanken in Deutschland haben ihre Marktanteile in Deutschland in den vergangenen Jahren auf Kosten der privaten Großbanken deutlich ausgebaut. Mit einer starken Ausweitung des Kreditgeschäfts haben die kommunalen Geldhäuser sowie die Volks- und Raiffeisenbanken expandiert. "In Zeiten, in denen der Mittelstand das Gefühl hat, andere verlassen uns, müssen wir unser Firmenkundengeschäft ausbauen und Marktanteile gewinnen", sagt der Präsident des Sparkassenverbands Bayern, Ulrich Netzer.

