dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 01.03.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Bayer macht mit Covestro-Beteiligung Kasse - Milliardenerlös

LEVERKUSEN - Der Pharma- und Agrochemiekonzern Bayer hat das gute Börsenumfeld für einen Teilverkauf der Beteiligung an seiner Kunststofftochter Covestro genutzt.



Der Mittelzufluss von knapp 1,5 Milliarden Euro soll zur Schuldentilgung eingesetzt werden, wie der Dax -Konzern am Mittwoch mitteilte. Über Nacht hatte Bayer 22 Millionen Aktien für 66,50 Euro je Stück an institutionelle Investoren verkauft. Bayers Anteil an Covestro sinkt so auf 53,3 Prozent von 64,2 Prozent. Covestro-Aktien gaben vorbörslich knapp sechs Prozent auf 67 Euro nach.

ROUNDUP 2: Übernahme-Kandidat Stada steigert Dividende

BAD VILBEL - Der Pharmakonzern Stada rüstet mit einer höheren Dividende im Bieterrennen um ihn auf. Die Ausschüttung an die Aktionäre soll trotz eines Gewinnrückgangs 2016 um 2 auf 72 Cent je Anteil steigern, wie der MDax -Konzern am Mittwoch mitteilte. Damit treibt der Arzneimittelhersteller den potenziellen Verkaufspreis in die Höhe.

ROUNDUP: Onlineshopper sorgen bei Zalando für Wachstum - Ausblick enttäuscht

BERLIN - Der Shoppingboom im Internet soll dem Onlinehändler Zalando auch im laufenden Jahr weiteres Wachstum bescheren. Der Umsatz dürfte um 20 bis 25 Prozent steigen, kündigte der MDax -Konzern am Mittwoch in Berlin an. Gleichzeitig soll die bereinigte operative Marge, die angibt, wie viel vom Umsatz als Ergebnis hängen bleibt, aber bestenfalls stabil bleiben. Zalando peilt hier 5 bis 6 Prozent an. 2016 wurden 5,9 Prozent erzielt. Grund für die Zurückhaltung sind die Investitionen in den Ausbau der Onlineplattform, in IT, Logistik und Kundenservice.

ROUNDUP/Börsen-Chef Kengeter: Fusion mit LSE ist unwahrscheinlicher geworden

FRANKFURT - Die Deutsche Börse stellt sich nach den jüngsten Widerständen aus London auf ein Scheitern der geplanten Fusion mit der London Stock Exchange ein und betont ihre eigene Stärke. "Die offizielle Entscheidung der EU-Kommission steht natürlich noch aus", sagte Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter am Mittwoch auf dem Frankfurter Börsenparkett. "Aber die Durchführung der Transaktion ist in ihrer Wahrscheinlichkeit nicht gestiegen, das ist klar."

Windkraftanlagenbauer Nordex dank AWP-Übernahme mit Zuwächsen

HAMBURG - Rund eine Woche nach der jüngsten Prognosesenkung für das laufende Jahr und 2018 hat der Windkraftanlagenbauer Nordex nun seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert. Hier hatte Nordex den Ausblick Anfang November wegen des verspäteten Eingangs einiger Aufträge auf das untere Ende der bisherigen Spanne eingedampft. Der Umsatz im Jahr 2016 kletterte dank der Übernahme von Acciona Windpower (AWP) um 40 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten mit etwas weniger gerechnet. AWP wird seit dem 1. April 2016 im Konzern konsolidiert. Gut liefen die Geschäfte in Europa, wo 69 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet werden, hieß es.

Rheinmetall verdient dank Rüstungsgeschäft besser

DÜSSELDORF - Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat im Geschäft mit Waffen und Munition einen Lauf. Im abgelaufenen Jahr wuchsen Umsatz und Ergebnis der Rüstungssparte prozentual deutlich zweistellig, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Auch die Auftragslage gibt weiter Auftrieb. "Organisches Wachstum und die weitere Verbesserung unserer Ergebnisse bleiben auch im gerade angelaufenen Geschäftsjahr unsere Ziele", sagte Vorstandschef Armin Papperger.

Volkswagens Lkw-Sparte vollzieht Einstieg beim US-Hersteller Navistar

WOLFSBURG/LISLE - Volkswagen hat den seit Monaten geplanten Einstieg beim US-Lkw-Bauer Navistar perfekt gemacht. Der Konzern habe für den Deal nun grünes Licht von den Behörden erhalten, sagte VW-Truckspartenchef Andreas Renschler am Mittwoch in Braunschweig. Im September hatte VW die Beteiligung in Höhe von 16,6 Prozent am schwächelnden US-Konzern angekündigt. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung bei Navistar zahlt VW für die Anteile 256 Millionen US-Dollar (242 Mio Euro).

SAP-Rivale Salesforce enttäuscht mit Umsatzausblick - Aktie gibt nach

SAN FRANCISCO - Der SAP-Rivale Salesforce rechnet dank einer hohen Nachfrage nach Softwarelösungen im Internet - sogenannte Cloudsoftware - mit anhaltend starkem Wachstum. Der Softwarehersteller erhöhte seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr sogar leicht. Am Markt hatten die Experten aber auf etwas mehr erhofft. Die Aktie verlor nachbörslich zuletzt an Wert.

Stahlhändler Klöckner & Co zurück in schwarzen Zahlen - Wieder Dividende

DUISBURG/DÜSSELDORF - Nach einem Rekordverlust im Vorjahr hat der Duisburger Stahlhändler Klöckner & Co (KlöCo) 2016 wieder schwarze Zahlen geschrieben. Trotz eines deutlichen Umsatzrückgangs stand unterm Strich ein Gewinn von 38 Millionen Euro, wie KlöCo am Mittwoch mitteilte. Im Jahr zuvor hatte das Unternehmen einen Verlust von 349 Millionen Euro eingefahren. Die Aktie gewann am Morgen in Frankfurt 2,63 Prozent an Wert und war damit drittstärkster Wert im SDax .

Mylan kann Gewinn mehr als verdoppeln

HERTFORDSHIRE/PITTSBURGH - Einen Preisverfall bei Nachahmermedikamenten hat der US-Pharmakonzern Mylan gut weggesteckt. Im vierten Quartal kletterte der Umsatz auch dank Übernahmen um 31 Prozent auf 3,27 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Den Gewinn konnte Mylan auf 417,5 Millionen Dollar mehr als verdoppeln, wozu auch eine Steuergutschrift beitrug. Je Aktie verdiente Mylan im Quartal - Sondereffekte herausgerechnet - 1,57 Dollar und damit deutlich mehr als die von Analysten erwarteten 1,42 Dollar. Auch der Umsatz fiel höher aus als erwartet. Vorbörslich sorgte das für ein Kursplus von mehr als 7 Prozent.

^ Weitere Meldungen

-Dieselgate: VW kommt bei Entschädigungen in USA voran -Abgasbetrug bei Fiat Chrysler? Weitere US-Behörden ermitteln -Vogelgrippe: Bisher 3,2 Millionen Stück Geflügel in Ungarn gekeult -ROUNDUP: Störung bei Amazons Web-Service blockiert stundenlang viele Websites -Linde-Betriebsrat fordert Absage der Fusion mit Praxair -Kreise: Toshiba will beim Chipsparten-Verkauf bis zu 13 Milliarden Euro erlösen -Supermarktkonzern Ahold Delhaize nach Fusion mit weniger Gewinn -Ministerpräsidentin Dreyer: Investoren haben Geld für Flughafen Hahn überwiesen -Baustoffkonzern CRH profitiert von Amerika-Geschäft - Neue Zukäufe in USA -ROUNDUP: Abgasbetrug bei Fiat Chrysler? Weitere US-Behörden ermitteln -Unerlaubte Telefonwerbung nimmt weiter zu -ROUNDUP: Uber-Fahrer streitet mit Uber-Chef - 'Ich bin pleite wegen dir' -Oberste EU-Bankenabwicklerin winkt bei europäischer 'Bad Bank' ab -Gericht ebnet Weg für Musterverfahren von Porsche-Aktionärsklagen -Airlines stellen sich hinter Mühlenfeld -Ölpreisanstieg verschafft Eni Luft - 2016 dennoch mit Milliardenverlust -Continental zahlt Mitarbeitern in Deutschland 1050 Euro Erfolgsprämie -Airbus schließt Verkauf von Rüstungselektronik an KKR ab -MOBIL-MESSE/Google: Hunderte Millionen Smartphones bekommen virtuelle Realität -KKH: Abrechnungsbetrug hält trotz Anti-Korruptionsgesetzes an -Flughafen Hahn bekommt zweite Rate eines Landeskredits -Gericht bestätigt Bestellung von Daimler-Aufsichtsrätin -Merkel: Digitalisierung revolutioniert Welt der Wirtschaft -ABB schliesst Verkauf des Kabelgeschäfts an NKT Cables ab -Nach der Krise: Dresdner Firma Solarwatt mit deutlichem Umsatzplus -Constantin Medien verlängert Vertrag mit Vorstandsvorsitzendem -Deutsche Börse will mit neuem Marktsegment mehr Unternehmen an die Börse locken°

