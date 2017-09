dpa-AFX Überblick: TELEKOMMUNIKATION vom 01.09.2017

Vivendi macht Fortschritte beim Bezahlfernsehen - Musikgeschäft brummt

PARIS - Der Medienkonzern Vivendi sieht sich dank einer Erholung im Geschäft mit Bezahlfernsehen auf Kurs zu seinen Jahreszielen.



Der Umsatz soll 2017 um mehr als 5 Prozent steigen, das operative Ergebnis (Ebita) um etwa ein Viertel, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Dabei wurde der Beitrag der im Juli mehrheitlich erworbenen Werbeagentur Havas aber noch nicht berücksichtigt.

IFA/ROUNDUP: Telekom bietet Gigabit-Anschluss für private Haushalte an

BERLIN - Die Deutsche Telekom wird künftig privaten Kunden einen Gigabit-Anschluss mit Glasfaser-Technologie anbieten. Auf der IFA stellte Deutschland-Chef Niek Jan van Damme einen Tarif vor, bei dem Kunden für knapp 120 Euro im Monat Daten mit einer Geschwindigkeit von 1000 Megabit pro Sekunde herunterladen können. Der Tarif kann dort gebucht werden, wo Glasfaserkabel bis zum Haus (Fibre To The Home, FTTH) liegen. Die Telekom verzeichne eine starke Nachfrage nach Glasfaser-Produkten, hieß es. Ende Juni lag die Zahl der Glasfaseranschlüsse bei 8,2 Millionen. Allein im ersten Halbjahr 2017 sei die Zahl der Anschlüsse um 1,4 Millionen gestiegen.

IFA/Studie: Gute Marktprognosen für Smart Home

BERLIN - Der Deutsche Smart-Home-Markt wird sich einer Studie zufolge in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich mehr als verdreifachen. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 26,4 Prozent soll der Markt bis 2022 auf 4,3 Milliarden Euro anwachsen, wie aus der gemeinsamen Erhebung des Internetverbands eco und der Unternehmensberatung Arthur D. Little hervorgeht.

IFA: Start-up enfore will mit Telekom kleinere Unternehmen digitalisieren

BERLIN - Der bekannte deutsche Start-up-Unternehmer Marco Börries will in Partnerschaft mit der Deutschen Telekom kleineren Unternehmen Digitallösungen anbieten, die bislang nur in größeren Firmen zu finden sind. Auf der IFA unterzeichneten Börries und Hagen Rickmann, Geschäftskundenvorstand der Telekom Deutschland, am Freitag auf der IFA in Berlin eine weit reichende Kooperationsvereinbarung.

/jha